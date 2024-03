(P) Top 5 cele mai bune soluții de depozitare pentru baie

Fiecare colț al unui apartament sau al unei case are o importanță sporită. Baia nu face excepție de la această regulă, motiv pentru care, în acest articol, vom evidenția cele mai la îndemână soluții de depozitare.

1. Dulapuri suspendate sau rafturi

Alegerea dintre dulapuri suspendate și rafturi depinde de mai mulți factori precum spațiul disponibil, necesitatea de depozitare și stilul estetic dorit. Fiecare oferă un spațiu de dispunere a diferitelor obiecte, protejându-le, totodată, de praf și umezeală. Sunt ideale pentru așezarea produselor cosmetice, medicamentelor sau a altor obiecte care necesită discreție. Pentru a alege un dulap de baie din lemn alb lucios la un preț bun, de exemplu, cercetează piața, compară prețurile și alege în funcție de raportul preț-calitate.

Un dulap suspendat ar trebui să fie accesibil, dar să nu obstrucționeze circulația în baie. Măsurarea corectă a spațiului este esențială pentru a alege dulapul potrivit. Recomandarea este aceea de a lăsa un spațiu de cel puțin 30 cm între dulap și chiuvetă sau toaletă. Rafturile de colț pot fi utilizate pentru a exploata spațiul adesea nevalorificat. Cele de perete pot fi instalate la înălțimi variate, oferind un spațiu de depozitare vertical. Modelele amplasate deasupra toaletei sunt o altă soluție excelentă de depozitare.

2. Organizatoare de perete

Pe piață există o varietate de tipuri de tipuri, astfel, poți alege versiuni din plastic, metal sau lemn, în funcție de preferințele tale și de stilul băii. Pentru o baie mică, un tip compact și multifuncțional te-ar ajuta. Aceste produse pot fi montate cu ajutorul cârligelor sau al sistemelor de prindere și pot fi folosite pentru stocarea periuțelor de dinți, săpunurilor, loțiunilor și a altor articole de uz zilnic.

3. Sertare sau cutii de depozitare sub chiuvetă

Chiuveta este un punct central în orice baie, iar spațiul de sub aceasta poate fi optimizat cu ajutorul anumitor produse. Sertarele cu glisare sunt practice și permit un acces ușor la conținut, în timp ce cutiile de depozitare cu roți pot fi ușor deplasate. Cutiile modulare permit o anumită flexibilitate, deoarece pot fi combinate în diferite moduri. Modelele mici pot fi folosite pentru a păstra obiecte de dimensiuni reduse. Etichetarea cutiilor este, de asemenea, utilă pentru a găsi rapid ceea ce ai nevoie.

4. Coșuri de depozitare

Acestea pot fi așezate sub chiuvetă pentru a utiliza eficient spațiul de sub aceasta. În plus, sunt ideale și pentru utilizarea în dulapuri, deoarece ajută la gruparea și sortarea articolelor în funcție de destinație sau frecvența utilizării. De exemplu, poți folosi un coș pentru stocarea produselor de igienă personală, un altul pentru medicamente și unul pentru produse de make-up.

Pe lângă aceasta, ele se pot monta pe rafturi sau pe suprafețe de lucru. În acest mod ai la îndemână prosoapele, loțiunile sau produsele de curățare. Alege modele din materiale rezistente la umiditate. Un alt avantaj al acestora este faptul că pot fi ușor mutate și rearanjate, oferindu-ți flexibilitate în reorganizarea băii. De asemenea, pot fi folosite și în alte încăperi, atunci când este necesar.

5. Suporturi pentru prosoape și accesorii

O opțiune populară pentru suporturile de prosoape este reprezentată de versiunile de perete. Se amplasează astfel încât să ocupe doar spațiul vertical, lăsând mai mult loc pe suprafața orizontală a băii. Vin într-o varietate de stiluri și dimensiuni, astfel încât să poți alege unul care să se potrivească esteticii și nevoilor individuale.

Pentru cei care preferă o opțiune mai flexibilă, modelele cu ventuze sunt o alegere excelentă, deoarece nu necesită folosirea bormașinii. Cu toate acestea, alege modele care să aibă un sistem de prindere rezistent la greutăți, pentru a susține prosoapele și accesoriile într-un mod sigur.

Baia este adesea una dintre cele mai mici încăperi din casă, dar este esențial să o organizezi eficient pentru a maximiza spațiul și a crea un mediu funcțional și ordonat. În ciuda varietății de modele existente, sperăm ca cele pe care ți le-am propus să te ajute! Indiferent de ce ai alege, optează pentru produse calitative!

Dată publicare: 27-03-2024 17:34



