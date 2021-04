(P) Top 10 idei de cadouri potrivite pentru persoana iubită

Se apropie ziua de naștere, ziua voastră sau orice eveniment important pentru ea, dar tu nu știi ce să-i oferi? Femeile sunt greu de impresionat și tu chiar îți dorești să-i aduci zambetul pe buze, acest top te va ajuta, cu siguranță.

Ideal este să nu aștepți până în ultimul moment, să te informez puțin cu privire la gusturile ei și să fii foarte atent când mergeți la cumpărături pentru a vedea ce o atrage.

1. Dacă vrei să o impresionezi pe iubita ta şi îi cunoști gusturile destul de bine, ai putea să alegi să-i dăruieşti o geantă sau un ghiozdan, o femeie nu va avea niciodată suficiente genţi, deci sigur se va bucura de acest cadou. Trebuie doar să te pregăteşti serios pentru această investiţie.

2. O poţi impresiona cu un cadou personalizat, o ramă cu voi, o bijuterie gravata cu ceva semnificativ pentru ea sau pentru voi.

3. Dacă iubita ta este pasionată de machiaj, un cadou ideal pentru ea ar fi o oglindă cu becuri led, ideală pentru a-şi realiza cele mai frumoase machiaje.

4. Un alt cadou cu care o poţi impresiona este un parfum, dacă ştii ce mirosuri prefera nu poţi da greş cu această alegere, aşa că pune-te pe treabă şi află aroma ei favorită.

5. Cărţile sunt de asemenea un cadou potrivit, cu care nu poţi greş. De asemenea şi în acest caz, trebuie să o faci pe detectivul şi să descoperi ce i-ar plăcea să citească şi ce anume o pasionează.

6. Accesoriile joacă şi ele un rol important pentru femei, pentru că accesoriile dau tot timpul un plus ţinutei. Astfel că este indicat ca iubita ta să aibă cât mai multe accesorii, îi poți dărui ochelari, brăţări, lănţişoare sau cercei.

7. O altă variantă interesantă de cadou ar putea fi un gadget de care are nevoie, pe care și-l dorește foarte mult. În această categorie intră un epilator, un uscător de păr, o placă de păr, o perie cu care își poate face diferite coafuri sau poate își dorește un laptop nou sau o tabletă.

8. Dacă este împătimită după dulciuri poți să o impresionezi cu o cutie de bomboane de ciocolată, fructe învelite în ciocolată, figurine dulci sau o poți da pe spate cu o cutie personalizată cu prajiturile ei preferate.

9. Când mergeți la cumpăraturi, tot timpul dorește să își achiziționeze lumânări parfumate, înseamnă că deja are câteva arome preferate și va fi impresionată de faptul că ești atent la detalii și îi cunoști gusturile. Așadar îi poți cumpăra una sau mai multe lumânări și de asemenea i le poți personaliza.

10. Un cadou care va fi tot timpul potrivit și apreciat sunt florile. Florile dau tot timpul o stare mai bună și fac mai frumoasă ziua persoanei care le primește în dar. Nu vei da niciodată greș cu flori, mai ales cu un aranjament floral. Și în cazul coșulețelor de flori poți face un cadou personalizat, pentru că poți alege florile ei preferate și culorile care o încântă. În plus un coș cu flori va avea întotdeauna mai mult succes decât un buchetel de flori, așadar, arată-i toată dragostea ta, achiziționând unul dintre fabuloasele cosuri cu flori de la Maison d`Or.