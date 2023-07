(P) TOP 10 cele mai frumoase plante de apartament

Nu este o ghicitoare, pentru că suntem convinși că știi deja că ne referim la minunatele plante de apartament. Noi, iubitorii de natură nu ne vedem viața fără ele. Sunt prietenele noastre necuvântătoare care nu doar că ne înfrumusețează locuința, dar au un efect benefic asupra sănătății.

Dacă ți-am stârnit curiozitatea și vrei să faci o schimbare în viața și locuința ta, ia un loc, o cană de ceai sau cafea, și citește în continuare TOP 10 cele mai frumoase plante de apartament pe care merită să le ai:

1. Planta păianjen

Planta păianjen, cunoscută și sub denumirea de "Voalul miresei", este una dintre cele mai populare plante de apartament. Are un aspect deosebit datorită coloritului în dungi, verde și alb, și a plantelor mici care se desprind pe tulpini lungi și subțiri, asemenea unor păianjeni.

Pe lângă aspectul inedit, planta păianjen este ușor de îngrijit fiind recomandată începătorilor care nu au experiență cu îngrijirea plantelor. Se știe că planta păianjen ajută la purificarea aerului din jur, acționând ca un filtru natural de reducere a substanțelor poluante.

2. Zamioculcas

Zamioculcas este cea mai apreciată plantă de interior a momentului, despre care specialiștii Feng Shui spun că atrage bunăstarea financiară. De un verde intens, cu frunze cărnoase, zamioculcas este o alegere excelentă pentru a aduce natura la interior.

Este una dintre acele plante de apartament perfecte pentru iubitorii de natură, care nu au cunoștințe avansate și timp foarte mult pentru îngrijirea lor. Zamioculcas are nevoi minimale de îngrijire și vine cu un aspect deosebit care schimbă instant ambientul unei camere. Pe plantilă.ro vei afla care sunt secretele unei plante ZZ frumoase, demnă de pozat pentru Instagram.

3. Feriga Boston

Din categoria plantelor de apartament non-toxice pentru pisici, feriga Boston este cunoscută pentru frunzele sale stufoase, perfecte pentru decorarea unui spațiu gol. Preferă lumină multă, dar indirectă. În plus, acest tip de ferigă rezistă și la temperaturile mai scăzute din casă din timpul iernii și îi place un mediu umed.

4. Palmier Areca

Palmierul Areca schimbă total modul în care arată o locuință și încântă cu aspectul exotic dat de tulpinile subțiri îmbrăcate cu frunze elegante. Așa că înțelegi perfect de ce l-am inclus în TOP 10 cele mai frumoase plante de interior. Frunzele ample, în formă de pieptene, dau un aspect de tufă și te introduc instant într-un decor de vacanță, chiar dacă stai relaxat pe canapeaua ta din living.

5. Alocasia Polly

I se mai spune planta cu aspect extraterestru, dar îți garantăm că nu ai de ce să te sperii, ba dimpotrivă. Aspectul Alocasiei Polly este unul spectaculos datorită frunzelor sale, de aceea merită un binemeritat loc în TOP 10 cele mai frumoase plante de apartament. Ține cont că iubește căldura, dar nu soarele direct, iar pentru o creștere echilibrată, se recomandă răsucirea periodică a ghiveciului la 90 de grade.

6. Spathiphyllum

Cu frumoasele și delicatele sale flori albe care pot rezista tot anul, Spathiphyllum sau Crinul păcii este una dintre cele mai populare plante de apartament. Crede-ne pe cuvânt, merită toată atenția ta, deoarece îți va aduce o stare de liniște. Poate nu știai, dar Crinul Păcii este recunoscut pentru capacitatea sa de a purifica aerul, având una dintre cele mai mari rate de eliminare a toxinelor.

7. Monstera deliciosa

Faimoasă pentru aspectul ei exotic, cu siguranță ai văzut această plantă în nenumărate moduri de la imprimeuri pe haine, tablouri, decorațiuni pentru casă și multe altele. Noi însă vorbim chiar de planta naturală care merită toată aprecierea pentru frunzele sale neobișnuite, de dimensiuni mari, cu găuri în ele. Monstera deliciosa nu este nici monstruoasă și nici delicioasă, este însă o plantă extrem de rezistentă cu care vei putea crea o oază de verdeață în propria locuință.

8. Dieffenbachia

Cu aspectul său regal, Dieffenbachia merită pe bună dreptate un loc în topul celor mai frumoase plante de apartament. Nu întâmplător este una dintre cele mai apreciate, pe care o regăsim în casele sau birourile multor persoane. Este o plantă foarte ușor de îngrijit iar, dacă întâmpini probleme cu udarea sau iluminarea excesivă sau insuficientă, acestea pot fi remediate rapid imediat ce corectezi rutina de îngrijire.

9. Filodendron

Filodendronul este o alegere populară printre plantele de apartament, datorită frunzelor sale speciale în formă de inimă. Totuși, nu e doar o plantă cu aspect frumos, este, de asemenea, foarte ușor de îngrijit, atâta timp cât acorzi atenție cantității necesare de lumină și apă.

10. Orhideea

Last but Not Least, în TOP 10 cele mai frumoase plante de apartament ne mândrim cu minunata orhidee. Orhideele sunt cea mai mare familie de plante din lume. Cu peste 28.000 de specii, diferitele tipuri de orhidee variază în mărime de la câțiva centimetri la câțiva metri înălțime și vin în aproape toate culorile, cu excepția negrului.

Este o plantă cunoscută ca fiind pretențioasă, însă odată ce i-ai găsit locul perfect, înflorește absolut spectaculos și nu te mai saturi să o privești. Intră pe plantilă.ro pentru a afla toate secretele de îngrijire care te vor ajuta să ai o orhidee plină de flori!

Sperăm că ți-am fost de ajutor cu lista noastră de plante de apartament și ai găsit cel puțin una care să își găsească un loc la tine acasă. Nu uita că plantele îmbunătățesc calitatea aerului, aduc frumusețe în orice spațiu și îmbunătățesc starea emoțională. Plantele din dormitorul tău de exemplu îți pot îmbunătăți calitatea somnului, în timp ce un colț de verdeață din living te ajută la crearea unui spațiu pentru deconectarea de la tumultul zilelor de lucru.

Dată publicare: 04-07-2023



