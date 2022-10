(P) Tipuri de certificări ISO: ce firme le pot obține și cu ce ajută?

S-a dovedit că este nevoie și de măsuri care să reglementeze procesele de producție și să asigure că nouă ca și consumatori ne este oferit ceva de calitate, care să nu fie periculos sau care să nu ne reducă standardele de viață. Totoda, pe măsură ce multe companii s-au transformat din locale în naționale și din naționale în multinaționale, unele în ziua de azi cu acoperire globala, s-a luat în calcul că nu în fiecare filială și centru de producție se vor folosi aceleași echipamente, mijloace, tehnici și nici nu se vă obține același nivel de calitate.



Pentru că era nevoie de instaurarea unui anumit standard al calității, astfel încât consumatorii să știe sigur dacă ceea ce cumpără se ridică la nivelul așteptărilor lor sau nu, au fost create mai multe organizații și s-au creat mai multe standarde pentru a impune aceste reglementări până când în cele din urmă a luat naștere ISO, Organizația Internațională pentru Standardizare.



Un standard este la bază un document sau o lege am putea spune, care stabilește mai multe cerințe, specificații sau caracteristici care pot fi utilizate pentru a se asigura că anumite procese, produse și servicii sunt conforme cu scopul în care sunt create sau pentru care funcționează. Au luat naștere astfel mai multe standarde ISO, fiecare dintre aceste impunând anumite cerințe și specificații. Există astfel, în prezent mai multe standarde ISO, adunate în serii, asemeni seriei 9000 sau a seriei 14000, fiecare dintre aceste având propriile ramuri. În cazul seriei 9000, cea mai cunoscută certificare, așa cum mai sunt numite, este 9001, referitor la managementul unui sistem de calitate.



Standardele ISO sunt destinate firmelor, acestea putând acoperi toate domeniile de activitate, excepție făcând doar 3 dintre aceste, ce au alte instituții prin care procesele de producție și calitatea lor sunt reglementate. Pot fi obținute de orice tip de firmă astfel, indiferent dacă este vorba despre o companie mare sau una abia înființată, oferind numeroase avantaje, în special diferențierea de concurență și creșterea nivelului de încredere din partea consumatorilor spre firmă. Ca și ingredientele unui produs sau modul de obținere, și prezența certificării poate și prezenta pe ambalaj sau în informațiile generale ale unui produs. În cele mai multe cazuri însă, aceste aspecte sunt prezentate în infirmatiile despre compania producător, că de exemplu pe în site sau în articole de prezentare sau informare.



Pentru ca o firmă să se poată dezvolta rapid, corect și eficient, are nevoie și de asociați de încredere. Fiind un producător, normal că obținem materii prime de la alti furnizori și la rândul nostru, suntem furnizori prin produsele pe care le realizam și le oferim mai departe. Și pe de o parte și pe cealaltă, cei cu care colaborăm pot avea anumite standarde și diverse cerințe, în unele cazuri acestea fiind reprezentate de certificările ISO. Garantând calitatea serviciilor și produselor noastre, este mult mai ușor să fim aleși dintre mai mult competirori din același domeniu.



Siteul Certificare ISO ne poate oferi informații complete legate de tipurie și rolul acestor standarde și cum pot fi obținute. Este importat în primul rând să alegem o agenție profesionala care să ne poată elibera certificările dorite și care să ne ofere informațiile necesare despre întreg procesul precum și preturi și alte detalii importante. De la una la alta, poate dura mai mult până când o certifiare să fie eliberata și de asemenea, preturile diferă și ele. Acestea se stabilesc și în funcție de totalitatea proceselor pe care acea firma le realizează, fiind atât cele care se ocupa de eliberare fară a implica foarte mult clientul cât și cele ce se bazează pe implicarea clientului.



Certificările ISO nu se obțin pe termen nedeterminat ci mai degrabă temporar, de unul sau mai mulți ani, după care este necesară reînnoirea acestoa. Nu este însă nevoie că prelungirea sa se facă la aceeași agenție ci la oricare alta am dori. Uneori alegem poate o agenție din simplu fapt că ne grăbim, că adunci când dorim să participăm la o licitație publică sau când dorim să intrăm mai rapid pe o anumită piață de desfacere și suntem dispuși și să plătim o sumă mai mare de bani în acest sens.



În procesul de obținere al une certificări ISO, este nevoie în special de documente care să ateste calitatea, nivelele de siguranță, eficiență și performanță sistemelor de producție și nu numai, a companiei noastre. De pot realiza desigur și se și realizează și analize la fața locului pentru a se asigura existența celor declarate în documente, numite de regulă audite, după care se poate face trecerea la întocmirea și eliberarea certificării.



O certificare ISO, indiferent de tipul acesteia, va ajuta fară îndoială la îmbunătățirea imaginii unei firme, îi vă creste nivelul de încredere, așa cum am menționat anterior, ne ajuta să identificăm noi oportunități de dezvoltare, ne ajută, mai ales prin condițiile impuse, să îmbunătățim sistemele de management ale companiei și totodată, să eficientizăm mai toate procesele din cadrul acesteia. Prin intermediul site-urilor de care dispun acum toate agențiile independente de eliberare a certificărilor ISO, este mult mai ușor pentru cei ce dețin o firmă și doresc o anumită certificare, ce poate fi eliberată de acea firma, să depună o cerere în format online și să primească un răspuns într-un timp mai scurt.

