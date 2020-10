(P) Știai că poți să-ți plătești întreținerea de la bloc și online?

Suntem în epoca vitezei, sau cel puțin asta ne demonstrează fiecare zi care trece și în care mai găsim o soluție sau o aplicație care să ne facă viața mai ușoară.

În majoritatea cazurilor pe care le cunoaștem, pe lângă task-urile de la birou, familie și pregătirile pentru munca de a doua zi, cel puțin o dată pe lună, când te uiți la avizierul din casa scării, vezi întreținerea la avizier și te gândești cum poți să faci să te sincronizezi cu administratorul în seara în care vine să încaseze taxele. Sau poate trebuie să mergi tu la el acasă să faci plata. Dar o sincronizare tot trebuie să existe și asta nu se întâmplă tot timpul. Apoi vezi că poate ai o restanță din motivele despre care ai citit mai sus.

O altă situație care te poate pune în dificultate este aceea că nu ai cash la tine. În general sau mai ales pe timp de pandemie. Du-te la vecini și împrumută până a doua zi sau până le faci un transfer bancar, să ai cum să plătești administratorului de bloc întreținerea pentru luna curentă. Și să nu mai vezi nicio sumă în dreptul coloanei cu restanțe din tabelul afișat la intrarea în bloc.

Acestea sunt doar două dintre multiplele exemple cu care ne lovim lună de lună atunci când vine momentul să plătim întreținerea de la bloc. Dar acestea sunt și motive de care ne-am lovit până acum. De ce am scris la trecut? Pentru că, în această epocă a vitezei, avem o soluție foarte simplă pentru rezolvarea acestor probleme: plata întreținerii în contul bancar al asociației. Fie că vorbim despre un transfer prin internet banking sau plata printr-o aplicație pe care o ai deja instalată pe telefon.

Să aprofundăm, așadar, cele două variante propuse în rândurile de mai sus și să vedem care sunt avantajele lor. Pentru că, într-adevăr, dacă nu ai mai folosit o astfel de metodă de plată, poate ți se pare că este dificil sau incomod. Iar noi dorim să te facem să îți schimbi această părere.



Acum este mai ușor să efectuezi plata online a întreținerii pe baza fișei individuale de calcul pe apartament.

Fiecare bloc are un administrator care se ocupă de colectarea taxelor și de probleme care pot să apară în asociația de proprietari, fiind un liant între aceasta și instituții, terțe persoane etc. Noul rol al administratorului de bloc este acela de a veni în ajutorul locatarilor cu soluții care să le facă viața mai ușoară. Printre acestea, am numărat în ultima vreme și plata online a întreținerii. De ce această soluție? Pentru că este la îndemâna tuturor, te scutește de un drum la bancă sau bancomat și de grija de a avea mereu cash în casă sau portofel. Sau o suma fixa de bani cash, că și acesta poate fi un inconvenient uneori. Știm prea bine de câte ori ne lovim și de această problemă.

Dacă ai un smartphone, cu siguranță ai o grămadă de aplicații instalate pe el, printre care și una de la banca la care ai cont, sau una terță, care te ajută să plătești diferite facturi.

Cu cea de la bancă este simplu: ai contul personal adăugat în aplicație, iar tot ce rămâne de făcut este ca administratorul clădirii să îți dea contul în care să faci plățile lunare. O dată cu afișarea cheltuielilor sau transmiterea fișei individuale de plată a întreținerii, singurul pas pe care trebuie să îl faci este să îți notezi undeva suma de plată și mai apoi să deschizi aplicația de home bank, să selectezi contul către care vrei să faci plata - aici iar este foarte ușor, pentru că poți să salvezi contul ca fiind al unui beneficiar predefinit, iar această activitate o faci doar o dată - și mai apoi să introduci suma de plată și să semnezi tranzacția. Nimic mai simplu decât asta. Aplicația de homebank poate fi folosită, de obicei, atât de pe smartphone, cât și de pe un laptop sau computer.

Cea de-a doua variantă care îți poate fi prezentată de administratorul locuințelor este aceea de a face plata online pentru cheltuieli printr-o aplicație terță. Și în cazul acesteia ai contul bancar legat de aplicație și plata se face tot cu câteva click-uri date pe telefon.

Acestea sunt două variante la îndemână pentru plata online a întreținerii de la bloc. De obicei, firma care se ocupă de administrarea clădirii este cea care vine cu variantele cele mai potrivite pentru fiecare locatar: plata prin homebank sau plata printr-o aplicație terță.