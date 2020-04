(P) Servicii SEO și Social Media – legătura care contribuie la creșterea afacerii tale

Servicii SEO sunt dintre cele mai căutate în ceea ce privește promovarea în mediul online.

De aceea, dacă deții o afacere pe care vrei să o vezi activă în mediul online, nu doar este absolut necesar să deții un website al cărui optimizare SEO să fie foarte bine realizată, însă trebuie să asiguri și o vizibilitate oportună pe rețelele de socializare. Chiar mai mult, cea din urmă fiind un instrument important în creșterea traficului, deci implicit, a pozițiilor cuvintelor cheie. De aceea, o bună conectare între cele două reprezintă un instrument sigur de creștere a veniturilor afacerii tale.



Social Media – o cale rapidă de a ajunge la publicul țintă



Cele mai recente studii de specialitate au dovedit că o persoană petrece pe rețelele de socializare în medie 2 ore și 22 de minute pe zi. Impactul acestora crește tot mai mult de la an la an. De asemena, este considerat că, speranța la viață fiind în medie 72 de ani, din aceștia o persoană își dedică 6 ani și 8 lunii în mediul online, pe rețele de socializare. De aceea este necesar ca timpul să fie fructificat, iar tu să investești în creșterea vizibilității pe cele mai active și căutate rețele de socializare.



Care impactul pe care îl are Social Media în optimizarea SEO?



Importanța pe care o are Social Media în optimizarea SEO se datorează posibilității creșterii audienței. Fiind un mediu atât de exploatat, toate rețelele de socializare permit aducerea la cunoștință a potențialilor clienți detalii despre afacerea ta. Cum? Prin puterea pe care o oferă distribuirea linkurilor de pe website-ul firmei, direct pe aceste canale. Se asigură astfel un trafic fluid pe site, paginile devin tot mai accesate, iar cuvintele prind putere în creșterea pozițiilor pe motoarelor de căutare. De aceea, nu este de neglijat acest aspect.



Agențiile care activează în acest domeniu vor include în serviciile SEO pe care le prestează și posibilitatea gestionării paginilior afacerii tale în mediul online, pe rețelele de socializare cele mai potrivite afacerii tale. Impactul acestora este una dintre cele mai sigure metode de a fi prezent în comunitate, de a aduce la cunoștința publicului serviciile pe care le oferi.



Ce practici utile de SEO se pot utiliza pe rețelele de socializare?



Calitate versus cantitate – acestea sunt cele mai importante principii în jurul cărora trebuie concentrată activitatea din Social Media, indiferent la care platformă facem referire. Astfel că, dezvoltarea unei afecri în acest mediu fluctuant trebuie echilibrată prin practici eficiente. Iată câteva recomandări:

• Crearea unor postări calitative din punct de vedere al conținutului;

• Susține frecvent distribuirea postărilor tale, astfel încât cei care te plac să nu uite să contribuie la împărtășirea informațiilor cu prietenii lor;

• Ai grijă ca profilul tău să conțină toate informațiile necesare și să fie actuale. Ai grijă la datele de conatct.



Dacă nu știi cum să faci să îți dezvolți businessul prin intermediul mediului online, apelează la specialiștii SEO365!