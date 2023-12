(P) Școala informală de IT sărbătorește 10 ani cu 100 de ore de cursuri gratuite

Este vorba despre: Intro in IT, Software Testing, Test Automation și Web Development primește automat acces gratuit, timp de 6 luni, la Abonamentul Premium Digital Education Video Suite (DEVS).

Școala informală de IT, lider în educația alternativă din sectorul IT în România cu peste 15.000 de absolvenți, celebrează un deceniu de performanță. Lansată în 2013, este prima școală alternativă de IT din România, care a demonstrat că există șansa reconversiei profesionale la orice vârstă. Cunoscută ca fiind un deschizător de drumuri, de 10 ani îi ajută pe cei pasionați de tehnologie să câștige timp pentru ei și familiile lor, prin programele de educație care țin pasul cu nevoile lor reale și cu piața muncii.

În perioada 1 - 31 decembrie, oricine se înscrie pe scoalainformala.ro și participă la unul dintre cele 4 cursuri online interactive: Intro in IT, Software Testing, Test Automation și Web Development primește automat acces gratuit, timp de 6 luni, la Abonamentul Premium Digital Education Video Suite (DEVS).

Abonamentul oferit, astfel, gratuit include nu mai puțin de 12 cursuri VIDEO înregistrate, în total de 100 de ore, care acoperă un spectru larg de tehnologii și limbaje de programare, precum HTML, CSS, SQL, React, Angular, Ajax sau Python. Pasionații de IT pot folosi cursurile VIDEO self-study pentru a-și consolida cunoștințele acumulate în cadrul sesiunilor online interactive, cu mentori, de la Școala informală de IT. Pot exersa noțiunile predate la cursuri de către mentori, având ghidaj prin VIDEO-urile explicative, sau se pot familiariza cu tehnologii noi, absolut gratuit.

Răzvan Voica, CEO Școala informală de IT: „De 10 ani, arătăm că nu ne plac cărările bătătorite și inovăm pentru a răspunde tuturor nevoilor celor care vor să învețe IT. Am pregătit peste 15.000 de absolvenți din toate orașele din România, dar și din diaspora pentru o carieră în industria software. În tot acest timp, am înțeles care sunt provocările prin care trec, în drumul spre obiectivul lor. Accesul gratuit timp de 6 luni la cursurile înregistrate DEVS e modul nostru de a arăta, o dată în plus, că suntem alături de toți cei care vor să transforme «mult prea târziu» în «prima oară»”.

Oferta este unică și limitată. Se adresează, exclusiv, celor care se înscriu pe scoalainformala.ro și participă la unul dintre cele 4 cursuri: Intro în IT, Software Testing, Test Automation și Web Development în luna decembrie 2023.

Angajamentul Școlii informale de IT de a schimba viețile cursanților în mai bine continuă, consolidându-și statutul de referință a calității în domeniul educației alternative din IT. Comunitatea de experți pregătește lansarea a noi cursuri pentru a răspunde și mai mult la nevoile actuale de pe piață.

„Inovăm în permanență pentru a oferi soluții. Ținem pasul cu tehnologiile viitorului și suntem atenți la nevoile de învățare, dar și de digitalizare a serviciilor, a business-urilor, a modului în care lucrăm, a lumii în care trăim. Asistăm, din nou, la o revoluție tehnologică. Odată cu apariția la scară largă a instrumentelor ce utilizează inteligența artificială, pregătim cursuri specifice pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă aceste noi tehnologii și să le utilize într-un mod etic și responsabil, la capacitatea lor maximă” - declară Răzvan Voica, CEO & Co-fondator Școala informală de IT.

Peste 15.000 de persoane au absolvit Școala informală de IT în ultimul deceniu. Înscrierile se fac direct pe scoalainformala.ro, iar în luna decembrie, toți cei care se înscriu și participă la unul dintre cursurile Intro in IT, Web Development (JavaScript), Software Testing sau Test Automation primesc acces gratuit, timp de 6 luni, la 12 cursuri VIDEO înregistrate Digital Education Video Suite (DEVS). Cele 12 cursuri Bonus sunt: Introducere în IT, Introducere în Frontend Development, Introducere în Backend, Introducere în SQL, Algoritmi, Introducere în Testare, Creează o aplicație folosind HTML & CSS, Introducere în React, Introducere în Angular, Introducere în Ajax, GIT, Introducere în Python.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 05-12-2023 17:32



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.