(P) Publyo cel mai eficient sistem pentru planificarea, raportarea si monitorizarea articolelor online

Ai nevoie de un sistem prin care poti transmite automat clientilor tai rapoarte cu link-urile de publicare pentru articole?

Vrei sa ai siguranta ca articolele sunt inca vizbile pe site-urile pe care au fost publicate?

Pentru indeplinirea tuturor acestor nevoi in acelasi timp si in acelasi loc exista o singura platforma: Publyo™.

Indiferent ca te ocupi de propria promovare sau ca esti o agentie de marketing digital, media sau PR si ai nevoie de un mod eficient de a gestiona proiectele de continut ale clientilor tai, am creat un sistem intuitiv si usor de folosit care iti va usura munca de planificare, raportare si monitorizare media.

Cum functioneaza Publyo

Pasul 1: Alege abonamentul potrivit pentru tine si achizitioneaza aplicatia



Pasul 2: Beneficiaza de instrumentele de planificare, incarcare continut, raportare si monitorizare pe care ti le punem la dispozitie

Ai in acelasi loc un sistem complet prin care controlezi tot ce se intampla cu continutul, de la planificarea aparitiei, pana la publicarea si monitorizarea acesteia. Atat agentia ta cat si clientul veti primi notificari automate in legatura cu fiecare proiect de continut si cu statusul acestuia.

BONUS: ai acces la o lista cu cei mai importanti publisheri din Romania

Iata cum te ajuta Publyo™ pentru a desfasura si manageria campanii media online de succes pentru clientii tai:

Planificare:

Poti sa creezi o campanie media pentru fiecare client de al tau

Poti sa introduci in sistem site-urile cu care ai propriile deal-uri pentru a publica automat articolele si poti sa planifici data la care acestea trebuie distribuite fara sa mai fie nevoie sa le scrii zeci de mailuri publisherilor

Poti oricand sa alegi din lista noastra alti publisheri pentru a publica articolele tale

Incarcare continut:

Ai doua variante de lucru si pentru ambele avem solutii eficiente:

Clientul are nevoie de continut scris din partea ta:

Poti sa iti notifici direct din sistem writterii pentru a-i anunta ca este necesar sa scrie un articol pentru un anumit client, ce va fi publicat pe un anumit site si sa le specifici termenul de predare

Writterii tai pot incarca direct in platforma articolul scris pentru client

Odata incarcat articolul, clientul va primi automat o notificare pentru a aproba continutul sau pentru a cere modificari

Odata aprobat de catre client, articolul impreuna cu o fotografie reprezentativa va fi trimis catre publicare pe site-ul selectat

Clientul are propriul continut

Incarci articolul primit de la client direct in platforma, alaturi de o fotografie reprezentativa

Trimiti articolul catre publicare

Raportare:

Pentru fiecare articol publicat, atat agentia cat si clientul pe care il reprezinti, veti fi notificati la fiecare pas despre statusul acestuia, direct in contul de pe platforma, dar si pe e-mail

Atat agentia ta si clientul tau veti primi automat notificari atunci cand articolul a fost trimis catre publicare si atunci cand publisherul l-a publicat

Atat agentia cat si clientul tau veti primi raport cu link-ul de publicare a articolului

Monitorizare:

Ai posibilitatea de a sti permanent ce se intampla cu articolele clientilor tai dupa ce acestea au fost publicate pe site-uri

Monitorizam in fiecare zi ce se intampla cu articolele publicate pentru a ne asigura ca nu au fost aduse schimbari in continutul acestuia

Monitorizam si ne asiguram ca link-urile de publicare ale articolelor raman active pe site-uri

In cazul in care articolele publicate nu mai sunt vizibile pe site-uri, au fost aduse schimbari in continut sau linkurile de pe cuvintele cheie nu mai sunt active, atat agentia cat si clientul sau va primi o notificare prin care anuntam situatia aparuta

Trimitem automat notificari catre site-uri pentru a le semnala problemele aparute si le cerem remedierea situatiei

Notificam atat agentia cat si clientul sau atunci cand problema a fost rezolvata

Beneficiile serviciului

ai propriul sistem de planificare, incarcare continut, raportare si monitorizare pe care poti sa il folosesti oricand intr-un mod facil, fara sa fie necesara o investitie din partea ta si sa mai pierzi timp cu zeci de mailuri si conversatii: Publyo™ transmite automat atat tie cat si clientilor tai notificari si rapoarte cu link-urile de publicare pentru articole.

eficientizezi munca echipei tale, totul fiind planificat si organizat si gasind in acelasi loc toate informatiile despre campaniile media create pentru clientii tai: ai rapoarte complete despre continutul si publicarea articolelor, data, link-urile si statusul acestora.

poti transmite automat mesaje echipei tale de writteri in care sa le ceri redactarea de articole pentru clienti, specificandu-le termenele de predare

iti creezi o imagine de profesionist in randul clientilor tai

beneficiezi de cele mai bune oferte de publicare pe cele mai mari site-uri din Romania

ai suport constant din partea echipei Publyo™

Organizeaza-ti proiectele tale de continut online cu Publyo™

Publyo™ este produs dezvoltat de Oblyo Digital Agency in parteneriat cu Weboratory Capital