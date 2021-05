(P) Premieră europeană: Waterboyz a instalat primul patinoar ECO pe o plajă din România

Prima plajă cu patinoar ECO din Europa se află în România! Patinoarul, care a fost conceput pentru toate anotimpurile, a fost livrat și instalat de echipa Waterboyz în stațiunea Olimp.

Patinoarul All-season are 500 de metri pătrați amplasat pe plaja privată a resortului Novum By the Sea și poate fi folosit în orice anotimp, cu patine clasice, deoarece are la bază o suprafața sintetică extrem de rezistentă, care nu poate fi spartă, nu corodează și are o toleranță ridicată în fața agenților chimici.

Acest sistem modern și prietenos cu mediul reprezintă un real câștig pentru pasionați, care se vor putea bucura de patinoar – a cărui suprafață oferă un grad de alunecare cu doar 10% mai scăzut decât cel al gheții – în orice moment și nici măcar nu vor mai trebui să aștepte întreținerea suprafeței, pentru că patinoarul eco instalat de Waterboyz nu necesită astfel de operațiuni.

“Încă nu terminasem instalarea patinoarului ECO la Novum, în Olimp, când oamenii au început să ne întrebe când pot veni la distracție. Ceea ce i-a surprins cel mai tare pe pasionați este că pot folosi aceleași patine ca și pe gheață. Suprafața are la bază o tehnologie de ultimă generație; funcționează atât pe caniculă, cât și pe ger și nu necesită întreținere. Ne bucură faptul că, sectorul HoReCa începe să dea reale semne de revenire și ne așteptăm să mai avem și alte astfel de solicitări în următoarea perioadă,” a declarat George Toda, CEO Waterboyz.

Waterboyz este o companie autohtonă tânără și dinamică, care în anul 2020 a primit premiul special pentru implicarea în infrastructura educațională în cadrul „Topului Național al Firmelor Private”, se dedică amenajării locurilor profesionale de joacă pentru copii, oferind soluții „la cheie”.

Echipamentele certificate și conforme cu standardele Uniunii Europene propuse de Waterboyz stârnesc atât interesul copiilor, cât și pe cel al adulților, fiind bazate pe tehnologii moderne și jocuri interactive, pretabile pentru toate categoriile de vârstă.

Waterboyz a contribuit la realizarea a sute de locuri de joacă în ultimii ani în București, Cluj, Brașov, Timișoara, Constanța, Oradea, Sibiu, Iași și în multe alte locații din România. O parte dintre aceste proiecte au fost realizate cu fonduri europene. În 2021, Waterboyz sprijină industria HoReCa prin intermediul eșalonării plăților pentru astfel de proiecte într-o manieră cu totul inedită.