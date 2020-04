(P) Pe ce pariaza microbistii in perioada aceasta cu meciuri anulate

Coronavirusul a avut un impact puternic in lume, afectand serios lumea sportului, ducand la suspendarea sau chiar anularea competitiilor importante.

Conform acestui site de ponturi la pariuri avem cateva competitii pe care inca se poate paria, asa ca dedicam un intreg articol bazat pe acest subiect.

Ce competitii gasim in oferta caselor de pariuri in aceasta perioada?

Este o intrebare pe care si-o pun multi microbisti, avand in vedere faptul ca oferta a "saracit" vizibil dupa ce competitiile importante din sport au fost suspendate. Ei bine, agentiile de pariuri inca ne ofera posibilitatea sa pariem, avand in oferta lor cateva competitii, care, ce-i drept, pana acum nu prea erau bagate in seama. Iata care sunt acestea:

• Fotbal

Pandemia de coronavirus da mari batai de cap federatiilor din fiecare tara, aproape toate campionatele fiind suspendate si inca nu se stie exact cand se vor relua. Ramane astfel de vazut cum se vor incheia acestea, iar cel mai important, cum vor incepe cele din sezonul viitor.

In Europa, "sportul rege" respira in aceasta perioada prin Belarus, tara care refuza sa cedeze in fata amenintarii coronavirusului. Recent a inceput editia de campionat din 2020, care si-a disputat deja trei etape. Pe continentul american, Nicaragua este singura tara ce tine steagul sus, in timp ce in Africa, Burundi este pe punctul de a-si incheia campionatul, din care mai sunt doar trei runde de disputat. Week-end-ul acesta s-a dat startul unui nou sezon si in Tadjikistan, tara care pana acum nu a confirmat niciun caz de COVID-19.

• Tenis de masa

Cand vine vorba de tenisul de camp, sezonul acesta a fost compromis in mare masura, o multime de competitii fiind anulate, printre care si Wimbledon, plus Roland Garros si US Open care sunt si ele puse sub semnul intrebarii la ora actuala. Nu este insa cazul si in tenisul de masa, care in prezent inca isi desfasoara unele competitii, in tari ca Rusia, Ucraina sau Cehia.

• Pariuri virtuale

Fara dubii, ne lipsesc duelurile incrancenate din fotbal, rivalitatile din tenis sau chiar si spectacolul din baschet, insa agentiile de pariuri ne sar in ajutor si ne ofera in continuare posibilitatea de a paria pe acestea, e drept, virtual. Pentru cei ce nu sunt familiarizati cu termenul de "pariu virtual", acesta este plasat pe sporturi ce nu au loc in realitate, ci sunt generate de un soft. Partidele au loc la un interval de timp foarte scurt, asa ca nu ai timp sa te plictisesti, plus ca vin la pachet cu transmisiuni video cu grafica de ultima generatie, plus comentariu in limba romana.

• E-Sports

In aceasta perioada, sporturile electronice sunt la mare cautare, agentiile de pariuri "imbogatind" serios oferta pe acestea. Vorbim de jocuri precum Dota 2, CS:GO sau League of Legends, care de ani buni organizeaza periodic turnee cu premii uriase, fiind luate in vizorul bookmakerilor de o buna perioada de timp.

Recent, in grila caselor de pariuri au fost incluse si pariuri pe FIFA 20, mai ales in ultima vreme, de cand s-au organizat o multime de turnee, in multe dintre ele fiind angrenati chiar jucatori din campionatele de top. Vedem exemplul celor din Spania, care au sustinut un turneu in care au fost implicati doar jucatori ai echipelor din La Liga, acestia incercandu-si norocul si din spatele televizorului.

• Curse de cai

Evident, nici cursele de cai nu lipsesc din oferta agentiilor de pariuri, avand in vedere faptul ca vorbim totusi de unul dintre cele mai vechi sporturi din lume. Acesta este extrem de apreciat in Marea Britanie in general, neavand o popularitate atat de mare pe teritoriul Romaniei, insa in aceasta perioada poate reprezenta o varianta pentru pariori. In prezent, amatorii de curse de cai pot gasi in grila caselor de pariuri o multime de evenimente ce se disputa in SUA.

Atentie ca exista si optiuni de pariere diferite in acest domeniu asa ca n-ar strica sa aruncati o privire peste o lista cu termeni din pariuri explicati pe intelesul oricui.

• Hochei

Ca si celelalte sporturi, hocheiul a avut si el de suferit, insa in continuare mai gasim cateva partide ce se disputa pe gheata din Belarus, iar de asemenea, avem si partide de Super Hochei din Rusia (3 reprize de cate 10 minute).

• Alte sporturi

Dupa o analiza mai ampla a ofertei agentiilor de pariuri, observam ca nu lipsesc nici sporturile de contact. Gasim confruntari din box, iar de asemenea, putem paria si pe lupte din MMA.

Sportul mintii, sahul, este la randul sau luat in seama de agentiile de pariuri. E drept, se disputa destul de putine partide de sah, insa in aceasta perioada "saraca" sunt binevenite.

Voleiul nu a castigat nici el lupta cu coronavirusul, avand in vedere faptul ca o multime de competitii au fost suspendate. Se mai gasesc insa jocuri, foarte putine, ce-i drept, in Belarus, tara care, dupa cum mentionam, isi desfasoara normal activitatile.

Baschetul, unul dintre cele mai populare sporturi in radul pariorilor, a fost afectat la randul sau de pandemie, astfel ca duelurile din campionatele europene, NBA, Euroliga si nu numai, au fost si ele suspendate. Pentru cei ce cauta insa dueluri din baschet, inca mai pot gasi in Taiwan si Tadjikistan.