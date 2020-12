(P) Părinți aduși acasă, de Crăciun, prin intermediul unei holograme

Un an pandemic digital care se încheie odată cu venirea sărbătorilor.

Un video emoționant despre copiii care își privesc părinții plecați în străinătate doar prin intermediul tehnologiei, și modul în care dragostea este cea ne unește și ne aduce, întotdeauna, acasă în special de sărbători!



Anul 2020 a fost încărcat cu multe provocări și incertitudini, astfel că nimeni nu putea să prevadă ce va urma chiar și pe termen scurt. Pentru foarte multe companii a fost o provocare să găsească o modalitate prin care să se adapteze tuturor acestor schimbări. A devenit tot mai necesară ancorarea tuturor acțiunilor și a eforturilor în prezent, deoarece ziua de mâine aducea o nouă schimbare, una care nu putea fi anticipată.

Un an care părea foarte restrictiv și pesimist în primele luni, s-a dovedit în cele din urmă, un an benefic pentru sectorul digital. Serviciile și produsele tehnologice și digitale au răspuns unor nevoi tot mai importante și necesare atât pentru domeniul public cât și pentru cel privat. Compania INOVI Smart Technologies din Sibiu, a înțeles că nevoile pieței în cadrul căreia activează nu sunt doar cele tehnice și, într-un an pandemic, au decis să își mute focusul pe ceea ce înseamnă partea umană a oricărui business, pe oferirea de încredere și siguranță în cadrul fiecărei colaborări, dincolo de găsirea și implementarea celor mai bune soluții digitale.



Deși s-au înregistrat creșteri extraordinare în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și digitală în mai multe sectoare economice, iar o mare parte din timp au fost tot mai absorbiți de gadget-urile si device-urile pe care le implementează, reprezentanții companiei sunt de părere că sărbătorile trebuie să păstreze acceași emoție pe care o simțeam cu toții în copilărie.

Și chiar dacă tehnologia îi aduce pe cei dragi mai aproape, dragostea îi aduce întotdeauna acasă! Pentru compania INOVI Smart Technologies, sărbătorile sunt un moment în care tehnologia ia o pauză, iar aceste momente sunt dedicate timpului petrecut cu familia.

Descoperă povestea de Crăciun INOVI.



https://www.youtube.com/watch?v=T1Zpw616XbA

https://www.inovi.ro/