(P) Pampers & UNICEF sărbătoresc 15 ani de reușite

Parteneriarul dintre Pampers și UNICEF ajută la salvarea a aproximativ un milion de nou-născuți în întreaga lume.

Anul 2021 marchează aniversarea parteneriatului de 15 ani dintre Pampers, o marcă Procter and Gamble, și UNICEF, o colaborare care a ajutat la eliminarea tetanosului matern și neonatal în 26 de țări.

StirilePROTV

Tetanosul este o boală fatală, care afectează mamele și bebelușii din întreaga lume, dar care este însă ușor de prevenit prin imunizare și nașteri în condiții de igienă.

Parteneriatul a fost lansat în 2016 cu promisiunea că, pentru fiecare pachet de Pampers cu logo-ul UNICEF achiziționat, un vaccin va fi donat către UNICEF. Împreună, Pampers și UNICEF au reușit să facă o schimbare notabilă și durabilă, ajutând la:

• Creșterea numărului de nou-născuți salvați cu aproximativ un milion

• Protejarea a 100 de milioane de femei și bebeluși împotriva tetanosului în întreaga lume

• Reducerea numărului de decese în rândul nou-născuților cu 60%

StirilePROTV

Cercetările efectuate de Pampers în rândul părinților din Europa au arătat că singurul mod prin care putem îmbunătăți lumea bebelușilor este printr-un efort colectiv, pentru că părinții nu o pot face singuri. De asemenea, studiul arată că provocările cu care se confruntă bebelușii ar putea fi influențate pozitiv de branduri și organizații investite, care să lucreze împreună.

StirilePROTV

De fapt, 63% dintre părinți consideră că toți bebelușii ar trebui să aibă acces la șanse egale, iar 60% sunt de acord că toți bebelușii ar trebui să aibă acces la medicamente și imunizări vitale, subliniind impactul vital pe care Pampers și UNICEF l-au avut, îmbunătățind lumea copiilor.

Astăzi, Pampers și UNICEF le mulțumește părinților, tutorilor, comercianților, angajaților, partenerilor cheie și tuturor celor implicați pentru munca realizată împreună.

StirilePROTV

Ranya Shamoon, Senior Vice President, Baby Care Europe la Procter & Gamble, adaugă:

„Prin unirea forțelor, Pampers și UNICEF au reușit să facă o schimbare mare și de lungă durată, cu impact direct asupra vieții nenumărator familii și bebeluși din întreaga lume. Am dori să profităm de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor celor care au cumpărat vreodată un pachet Pampers cu sigla UNICEF. Datorită contribuțiilor dumneavoastră am putut sprijini munca vitală desfășurată pe teren pentru a ajuta la eliminarea tetanosului, în călătoria noastră spre îmbunătățirea lumii fiecărui copil. Împreună, am schimbat viața atât a mamelor și a bebelușilor de astăzi, cât și a generațiilor viitoare.”

Carla Haddad Mardini, directorul diviziei private de strângere de fonduri și parteneriate UNICEF, a mai adăugat:

„Parteneriatul nostru cu Pampers de peste 15 ani a contribuit la salvarea a aproape 1 milion de nou-născuți din calea unui pericol fatal- tetanosul matern și neonatal. Am achiziționat peste 300 de milioane de vaccinuri care au fost folosite pentru a proteja 100 de milioane de femei împreună cu bebelușii lor. Cu sprijinul Pampers și al altor parteneri, numărul deceselor anuale cauzate de tetanos în rândul nou-născuților a fost redus cu peste 60%. Acest sprijin a fost cu atât mai important din momentul în care ne-am confruntat cu problemele cauzate de pandemia COVID, existând pericolul ca furnizarea serviciilor de imunizare antitetanos să fie întreruptă, iar progresele obținute cu greu în ajutarea copiilor cu vaccinuri esențiale să fie influențate negativ. Colaborarea cu branduri precum Pampers, prin parteneriate pe termen lung, este un exemplu excelent al modului în care UNICEF, colaborând cu sectorul privat, poate ajunge la cei mai vulnerabili și să se asigure că fiecare copil nu doar supraviețuiește, ci prosperă ”.

De mai bine de 60 de ani, Pampers s-a angajat să îmbunătățească lumea fiecărui bebeluș. Parteneriatul Pampers și UNICEF este un adevărat exemplu de „faptă bună”, subliniind modul în care, lucrând împreună, putem face mai mult și mai bine, având un impact real asupra mamelor și bebelușilor din întreaga lume.

Evenimentele extraordinare din 2020 au evidențiat faptul că brandurile și companiile au o responsabilitate față de societate și de lumea din jurul nostru. Parteneriatul Pampers și UNICEF face parte din angajamentul continuu al P&G pentru impactul comunitar și se numără printre eforturile companiei de a face 2021 de fapte bune în 2021.

Despre Pampers®

La Pampers, credem în puterea de a lucra împreună - cu părinții, experții și partenerii noștri valoroși - pentru a face lumea bebelușilor mai bună, astăzi și în viitor. De aceea, de mai bine de 60 de ani, părinții au încredere în Pampers pentru a avea grijă de dezvoltarea fericită și sănătoasă a bebelușilor. Pampers face parte din The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) și este scutecul numărul 1 în vânzări la nivel mondial. În fiecare zi, peste 25 de milioane de bebeluși din 100 de țări din întreaga lume poartă Pampers. Pampers oferă o gamă completă de scutece, șervețele și scutece-chiloțel concepute pentru a oferi protecție și confort în fiecare etapă a dezvoltării bebelușului. Accesați www.pampers.com pentru a afla mai multe despre produsele Pampers și sfaturi pentru părinți. Pampers, împreună facem lumea bebelușilor mai bună.

Despre 2021 de fapte bune în 2021, P&G

La P&G, sprijinirea comunităților noastre, încurajarea egalității și incluziunii și protejarea planetei este încorporată în modul în care ne desfășurăm activitatea. Credem că avem responsabilitatea de a face lumea mai bună - prin produsele pe care le creăm și prin impactul pozitiv pe care îl pot avea brand-urile și compania noastră. În cadrul campaniei noastre Lead with Love, P&G și brandurile sale, precum Pampers, s-au angajat să realizeze 2021 de fapte bune în acest an.

* UNICEF nu susține nicio companie, marcă, produs sau serviciu