(P) O fabrică de cosmetice din Timișoara produce cosmetice cu aur

Momirov Cosmetics este un brand local nou, din vestul țării, cu produse de îngrijire a tenului, făcute cu drag, din ingrediente de calitate.

Acestea sunt utile oricărui tip de ten, pentru că acordă atenție nevoilor acestuia și îl ajută să rămână tânăr cât mai mult timp. Brandul a fost înființat în anul 2018, la Timișoara și distribuie produse în toată țara.

O firmă timișoreană, Momirov Cosmetics, produce și vinde, în întreaga țară, produse de îngrijire a pielii. Momentan, firma a lansat 3 produse proprii, din care 2 conțin particule de aur. Acesta este cunoscut încă din antichitate, când grecii, egiptenii și romanii îl foloseau pentru a menține pielea tânără, cât mai mult timp.



Fondatorii, s-au concentrat, în special, pe produsele cu aur coloidal, destinate tuturor tipurilor de ten. Momentan, din această categorie fac parte serul facial cu aur, acid hialuronic și vitamina C, Gold Serum și crema Gold Cream. Pentru rezultate rapide și cât mai vizibile este recomandată folosirea lor împreună. Setul antirid cu aur poate fi găsit aici.



Ingredientele active din cele două produse stimulează circulația sângelui, previn îmbătrânirea celulelor și ajută la reconstrucția lor. Atât particulele de aur, cât și vitamina C, cresc producția de colagen a pielii, diminuând astfel liniile fine și menținând fermitatea pielii. În plus, vitamina C corectează petele apărute de-a lungul timpului, închide porii și oferă tenului un aspect luminos.



Particulele de aur, introduse în rutina de îngrijire de zi cu zi, ajută la reducerea ridurilor și a liniilor fine, stimulează celulele pielii, previne îmbătrânirea prematură a pielii și încetinește epuizarea colagenului din organism, lucru specific odată cu înaintarea în vârstă. Mai mult de atât, acesta încetinește producția de melanină, care poate provoca pete, la nivelul pielii, iar proprietățile sale antioxidante reduc semnele acneei și combat alte alergii ale tenului.



Pielea are tendința de a se lăsa atunci când elasticitatea acesteia scade sau se pierde complet. Aurul mărește elasticitatea pielii, făcând-o astfel fermă și tonifiată.

De asemenea, fiecare moleculă de acid hialuronic (HA) atrage și reține apa, asigurând astfel hidratarea intensă a pielii. Astfel, previne uscarea tenului, întârzie procesul natural de îmbătrânire și acționează ca un antioxidant, protejând împotriva radicalilor liberi. Expunerea excesivă în fața acestora duce la distrugerea celulelor, a proteinelor și chiar a ADN-ului.



Momirov Cosmetics și-a propus să ofere clienților produse făcute doar din ingrediente de calitate, potrivite pentru fiecare tip de ten. Aceste sunt create într-un laborator certificat din Timișoara, iar echipa cu care lucrează a avut parte de rezultate recunoscute internațional.



Prin magazinul online, sunt plasate de clienți din întreaga țară, peste 1000 de comenzi, lunar. Momentan, produsele lansate se bucură de aprecierea a mii de cliente. Majoritatea susțin că au văzut efecte considerabile, odată cu utilizarea constantă a produselor.



În februarie 2021, Momirov Cosmetics tocmai a lansat cel de-al treilea produs, Lumiere, un ser depigmentant, destinat oricărui tip de ten cu pete maronii, apărute din cauza expunerii excesive la soare sau odată cu trecerea anilor, dar și petelor apărute în urma acneei. Acesta uniformizează nuanța tenului, îi oferă elasticitate și fermitate. Toată gama Momirov Cosmetics se poate comanda pe site-ul www.momirov.ro