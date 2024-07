(P) O colecție inedită: Ce se află în spatele tablourilor din seria "Dogs Playing Poker"?

Acesta a devenit faimos după ce a realizat 16 picturi în ulei din seria "Dogs Playing Poker".

Chiar dacă nu are statutul unor pictori de top și operele sale au stârnit controverse, Coolidge a devenit foarte cunoscut după această serie. Asta și pentru că să vezi câini care joacă poker este ceva ce nu are cum să treacă neobservat.

Ineditul situației a contribuit din plin la succesul colecției sale, iar picturile sale au fost replicate în sute de mii de exemplare. La succesul colecției a contribuit și faptul că pokerul este un joc popular, răspândit în toate colțurile lumii.

În ultimele decenii, acest joc a avut o ascensiune constantă, de la partide organizate în saloane până la turnee și jocuri cash organizate în cele mai mari cazinouri ale lumii. Iar dezvoltările tehnologice au adus jocul mai aproape de toți pasionații, care au acum acces la jocuri și turnee de texas holdem poker, Omaha și așa mai departe în mediul online, pe platforme licențiate.

Cum i-a venit lui Coolidge ideea de a face aceste tablouri

Cassius Marcellus Coolidge nu era un artist foarte cunoscut în momentul în care a realizat aceste tablouri, la finalul secolului al XIX-lea. După câțiva ani în care a lucrat pentru ziarul local din Antwerp, New York, el s-a mutat în Rochester, unde i-a venit ideea să picteze ceva cu totul și cu totul inedit. Așa s-a decis să picteze câini care joacă poker. Acel joc căpăta tot mai multă popularitate în acele momente, astfel că ideea nu a trecut neobservată.

Deși au fost specialiști în artă care au criticat tablourile, firma Brown & Bigelow a decis să-i ofere, la începutul secolului XX, un contract prin care să promoveze trabucurile prin intermediul acelor picturi. El a acceptat oferta, iar tablourile au fost folosite inițial pentru promovarea trabucurilor. Chiar și așa, Coolidge nu a apucat să se bucure din plin de succesul pe care l-a avut în deceniile următoare. A murit în 1934, iar tablourile au devenit cunoscute la nivel mondial abia după decesul său.

Coolidge, considerat "cel mai cunoscut artist de care nu ați auzit mare lucru"

În viziunea presei de specialitate din SUA, Coolidge este "cel mai cunoscut artist de care nu ați auzit mare lucru". Deși picturile sale sunt acum răspândite la nivel mondial, nu mulți sunt cei care știu și autorul. Chiar și în perioada în care a trăit, nu s-a bucurat de prea multă faimă. Iar decesul său a fost relatat într-un ziar din SUA sub forma morții "artistului care a pictat multe tablouri cu câini".

Nu e ceva neobișnuit în cazul artiștilor sau scriitorilor să devină mai cunoscuți după moarte decât în perioada în care au trăit. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Bram Stoker, cel care a creat legenda lui Dracula. Așa este și povestea lui Coolidge, care a devenit mult mai cunoscut după ce a murit, iar tablourile sale au început să fie apreciate.

O dovadă în acest sens sunt sumele pentru care s-au vândut în ultimii ani. În 2015, tabloul care purta inițial denumirea Poker Game a fost cumpărat cu 658 de mii de dolari. Asta după ce în 2005 alte două tablouri din colecție, A Bold Bluff și Waterloo, au fost vândute cu 590.400 de dolari.

Deși inițial au fost considerate ca ceva nepotrivit, tablourile sale au început să fie mai apreciate după anii '70. Atât de mult, încât picturile sale au fost incluse și pe colecții de haine, căni și alte suveniruri. Însă în perioada în care a trăit, Coolidge nu s-a bucurat de prea multă apreciere nici din partea familiei sale. Fiica sa, Gertrude, a oferit un interviu în 2002 ziarului The New York Times în care a afirmat că ele preferau pisicile, nu câinii.

Tablourile din seria pentru Brown & Bigelow:

· A Bachelor's Dog

· A Bold Bluff

· Breach of Promise Suit

· A Friend in Need

· His Station and Four Aces

· New Year’s Eve in Dogville

· One to Tie Two to Win

· Pinched with Four Aces

· Poker Sympathy

· Post Mortem

· The Reunion

· Riding the Goat

· Sitting Up with a Sick Friend

· Stranger in Camp

· Ten Miles to a Garage

· A Waterloo

Jocurile de casino cu mize reale se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

Decizie ONJN L1160654W000324



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 17-07-2024 13:36



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.