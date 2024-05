(P) Noua provocare a lui Horațiu îți arată cum să faci pasul de la afacere la Brand în 30 de zile sau mai puțin

Astfel, în cadrul unui eveniment online care se va desfășura pe parcursul a trei zile, Horațiu va oferi aceleași informații valoroase și strategii testate care au transformat deja multe afaceri.

Horațiu Manea este creatorul sistemului unic și revoluționar Brandify™, dedicat transformării afacerilor într-un brand de succes în timp record. Cu o experiență de peste 19 ani în brand management atât pe plan național, cât și internațional, el a dedicat aproape două decenii dezvoltării și construirii de branduri puternice.

Brandify™ este mai mult decât un sistem; este partenerul oricărui antreprenor în călătoria sa către succes. Poveștile de succes pe care le-a creat pentru diverse branduri ajung să îl recomande de la sine pe Horațiu și sistemul creat de el.

Turneul Provocarea Brandului - Dan Negru recomandă, Horațiu livrează

În luna Mai 2024, Horațiu a susținut două evenimente în București și Brașov care s-au dovedit a fi un real succes conform participanților de la „Turneul Provocarea Brandului”, un program de mentorat în brand recomandat chiar de Dan Negru!

Fiecare eveniment a strâns laolaltă peste 200 de antreprenori din toate domeniile de business!

Evenimentele organizate de Horațiu Manea în București și Brașov au fost adevărate reușite, atrăgând

Workshopurile au fost structurate în jurul a trei piloni principali:

Descoperirea Valorii Adevărate: Participanții au fost ghidați în identificarea valorii unice a afacerilor lor, un aspect esențial pentru a avea un impact puternic pe piață și pentru a lansa brandul cât mai rapid. Identificarea Publicului Țintă: Antreprenorii au învățat să identifice cine are nevoie cu adevărat de produsele sau serviciile lor, astfel încât să poată răspunde imediat nevoilor acestora și să fie recompensați pe măsură. Construirea Vizibilității în Timp Record: Workshopurile au oferit strategii pentru a-i susține pe antreprenori să devină rapid cunoscuți și pentru a-și construi un brand puternic, generând astfel clienți și venituri excepționale.

Iată ce au spus doar câțiva dintre participanții lui Horațiu Manea la Turneul Provocarea Brandului!

Victoria Bezniuc, antreprenor - “Anul trecut, am participat la un curs de antreprenoriat și business care a durat 6 luni. În urma acestui curs, am rămas într-o totală ceață. Astăzi, după doar 6 ore petrecute împreună cu Horațiu, am plecat de la workshop cu cel puțin 10 acțiuni pentru business-ul meu cu rezultate garantate. Mulțumesc frumos, Horațiu!”

Tudor Rădăcineanu, owner al agenției de Digital Marketing „Sharp Digital” - „Pe lângă faptul că m-a ajutat atât pe mine, cât și pe toată echipa pe care am adus-o de la Sharp Digital să ne clarificăm un pic modul de gândire vis-a-vis de branduri, ne-a oferit și un ghid, niște etape clare legat de ce trebuie să facem pentru noi și pentru clienții noștri ca să monetizăm zona de brand. Deci, practic, cum să-ți construiești un brand și cum să faci bani cu acesta!”

Cristina Danea - „După cursul acesta simt că lucrurile au început să se așeze, după foarte mult studiat, analizat, urmărit la alții. Am tras concluzia că dacă îți dorești așa de mult cum îmi doresc eu, sigur vei ajunge într-un punct, iar informațiile de la Horațiu, pentru mine, au cântărit foarte mult. A fost chiar intensiv!”

Andrei Niță, co-fondator GoCrm - „Am colaborat cu Horațiu și știam că este un om de nota 1000, însă am rămas din nou plăcut surprins de performanța lui la Turneul Provocarea Brandului. Am învățat cum să creăm un Brand, cum să-l monetizăm, cum să atingem audiența noastră țintă și multe alte lucruri super interesante!”

Lansarea Evenimentului în Online

Entuziasmul și dorința de a participa la evenimentele lui Horațiu Manea au crescut exponențial după succesul celor două workshopuri din București și Brașov. Antreprenorii din toată țara și-au exprimat dorința de a-l avea pe Horațiu în orașele lor pentru a susține aceleași workshopuri transformative.

Răspunzând cererii uriașe, Horațiu a decis să transpună succesul evenimentelor offline „Turneul Provocarea Brandului” într-un format online. Astfel, în cadrul unui eveniment online care se va desfășura pe parcursul a trei zile, Horațiu va oferi aceleași informații valoroase și strategii testate care au transformat deja multe afaceri.

Înscrierea la evenimentul Online

Pentru a participa la evenimentul online și pentru a învăța cum să-ți transformi afacerea într-un brand profitabil și recunoscut în doar 30 de zile este necesar să te înscrii cât mai curând. Evenimentul promite să fie la fel de interactiv și benefic ca cele offline, oferind oportunități de networking și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Turneul Provocarea Brandului - de la afacere la Brand în 30 de zile sau mai puțin se va desfășura online, pe Zoom, cu o durată de trei zile, între 27-29 Iunie 2024..

Acest eveniment este conceput pentru a oferi antreprenorilor instrumentele necesare pentru a-și transforma afacerile în branduri puternice și profitabile. Prețul unui bilet este de 97 lei + TVA, iar dacă achiziționezi două bilete, beneficiezi de o reducere de 50% pentru al doilea bilet – așa că participă alături de un asociat și profită de această oportunitate unică de a învăța direct de la un expert în brand și marketing!

Acceptă provocarea lui Horațiu Manea și „fii tare în Brand”!

Contact: [email protected]

Legături utile:

Website Turneul Provocarea Brandului - ONLINE

Website Brandify

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 30-05-2024 17:29



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.