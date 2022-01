(P) Noile MacBook-uri Apple au ajuns în România

Apariția noilor modele de MacBook marca Apple în România este, pentru mulți dintre utilizatori, un eveniment mult așteptat.

Echiparea cu procesoare puternice, de ultimă generație, precum și funcțiile pe care le promit acestea sunt piesa de rezistență de care iubitorii Apple doresc să se bucure cât mai curând, iar timpul le este, de data aceasta, favorabil. Iată ce oferă cele două dispozitive care au fost atât de mult așteptate și care promit mai mult decât mulți și-ar fi putut imagina.



Arhitectura integrată pentru performanțe de până la 70% mai bune



Noile modele de MacBook Pro vin echipate cu cele mai noi modele de procesoare marca Apple Silicon. Este vorba despre o arhitectură integrată care ajută la obținerea celor mai bune performanțe, cu un consum de energie scăzut. Procesorul M1 Pro acceptă până la 32 GB memorie unificată, oferind o lățime de bandă de memorie de până la 200 GB/s, iar procesorul M1 Max oferă performanțe duble chiar, deci de 4 ori mai mari decât în cazul procesoarelor de bază M1: până la 64 GB memorie unificată și până la 400 GB/s lățime de bandă de memorie.



Dacă procesorul M1 a impresionat la lansarea sa prin performanțele oferite, M1 Pro și M1 Max promit și mai multă putere. Arhitectura utilizată sporește performanța, fiind vorba despre trei elemente esențiale într-un singur design: procesorul, procesorul grafic și memoria unificată.

M1 Pro și M1 Max, procesoare în mai multe configurații disponibile



Cele două tipuri de procesoare, M1 Pro și M1 Max, vin în mai multe versiuni disponibile, cu un număr diferit de CPU și GPU. M1 Pro poate fi găsit în varianta cu 8 nuclee CPU și 14 nuclee GPU, în varianta cu 10 nuclee CPU și 14 nuclee GPU și în varianta cu 10 nuclee CPU și 16 nuclee GPU. În același timp, M1 Max poate fi găsit în varianta cu 10 nuclee CPU și 24 nuclee GPU sau în varianta cu 10 nuclee CPU și 32 de nuclee GPU. La aceste configurații, poate fi adăugată și memoria pe care o poate găzdui fiecare dintre cele două procesoare, respectiv 16 sau 32 GB în varianta M1 Pro sau 32 ori 64 GB în varianta M1 Max.



Prin aceste caracteristici, performanțele oferite de oricare dintre cele două modele de MacBook Pro, în varianta de 14 sau de 16 inchi, sunt unele dintre cele mai mari. Ansamblul procesorului ar fi în acest fel cu 70% mai rapid decât în cazul procesorului de bază M1, iar performanțele GPU sunt de 2 ori, respectiv de 4 ori mai mari decât în cazul procesorului de bază M1, aceleași valori aplicându-se și în cazul lățimii benzii de comunicare.

Design nou, ecran îmbunătățit



Nu numai modul în care se mișcă noile modele de Apple MacBook Pro este inedit, ci și modul în care arată. Este vorba despre un nou design care arată nu numai rezistența, ci și aspectul practic în utilizare. Carcasa realizată integral din aluminiu, formele rotunjite, picioarele mici care permite aerului să treacă mai ușor pe sub laptop îmbunătățind astfel sistemul de răcire, toate acestea sunt completate de un ecran cu un design inedit. Marginile subțiri ale acestuia și crestătura specifică telefoanelor iPhone oferă nu numai un aspect elegant, ci și avantaje în ceea ce privește spațiul de afișare.



Ecranul unui MacBook Pro de 14 inchi afișează 3024 x 1964 pixeli, iar cel de 16 inchi 3456 x 2234 pixeli, rezoluția în ambele cazuri fiind de 254 pixeli per inch. De asemenea, acesta beneficiază de tehnologia Liquid Retina XDR, raportul de contrast fiind de 1000000:1, cu o luminozitate de 1000, până la 1600 nits în varianta de 16 inchi, iar afișajul HDR are capacitatea de a afișa până la un miliard de nunațe de culoare. În același timp, ecranul beneficiază și de tehnologia ProMotion, rata de reîmprospătare fiind de 120 Hz.

Conectori diversificați pentru o utilizare eficientă



Revenirea MagSafe 3 pentru o alimentare rapidă și ergonomică, cele trei porturi Thunderbolt 4 de tip USB-C, cititorul de carduri de memorie SDXC, precum și portul HDMI și mufa audio sunt aspecte care duc la o utilizare cât mai plăcută, versatilă și eficientă a noile mașinării MacBook de la Apple. MagSafe 3 face ca încărcarea să fie mai rapidă, ceea ce pentru mulți dintre utilizatori reprezintă un mare plus – o grijă în minus atunci când vine vorba de utilizarea în medii de lucru diferite.

Performanțe mai bune, utilizare mai îndelungată



Deși performanțele pe care le oferă aceste laptopuri sunt mai înalte decât ale modelelor anterioare realizate de același producător, consumul de energie nu este mai mare, așa cum ar putea crede utilizatorii. Memoria integrată, procesoarele performante și toate funcțiile inteligente cu care sunt prevăzute aceste noi MacBook-uri de 14 și 16 inchi au, în plus, avantajul de a fi utilizate pentru perioade de timp cât mai mari. Și nu este vorba doar de a rula și de a procesa fără erori, ci și de a te bucura de o utilizare de ore întregi cu o singură încărcare rapidă. Atât în varianta de 16 inchi, cât și în varianta de 14 inchi te poți bucura de o utilizare intensă chiar și într-o întreagă zi de muncă, durata de viață a bateriei atingând până la 21 de ore în modul de redare video. Chiar și în proiectele muzicale mari, în proiectele de randare 3d sau de editare profesională, durata de viață a bateriei bate recorduri neașteptate.

O utilizare plăcută, funcții avansate



Renunțarea la Touch Bar, aducerea în prim plan a tastelor funcționale, o tastatură plăcută la atingere și extrem de ușor de utilizat, camera web integrată Full HD și varietatea pe care o prezintă în ceea ce privește conectivitatea prin porturile Thunderbolt, MagSafe, cititorul de carduri SDXC, portul HDMI și mufa audio, toate acestea fac ca utilizarea oricăruia dintre cele două modele de MacBook Pro în varianta de 14 sau de 16 inchi să fie una dintre cele mai plăcute și mai eficiente. Pe lângă specificațiile tehnice avansate, utilizatorii se pot bucura de o experiență de lucru inedită din orice punct de vedere. Un ecran care oferă un afișaj la cele mai înalte standarde, sunet de calitate înaltă, procesoare care funcționează impecabil și ventilatoare pe care aproape că nu le auzi, toate acestea sunt oferite de variantele de MacBook Pro 14 sau 16 concepute pentru profesioniști.



Există acum posibilitatea să achiziționezi oricare dintre modelele de MacBook Apple Pro, în configurația dorită, aruncând o simplă privire pe DABSTORE. Ceea ce vei primi nu va fi doar un produs impecabil realizat din toate punctele de vedere, ci și o experiență de achiziție care nu va avea niciun neajuns.