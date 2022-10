(P) Little Hanoi Iași - Primul restaurant cu specific vietnamez

Proaspătă, revigorantă, parfumată, dulce, acrișoară, toate acestea sunt adjective ce pot fi folosite cu succes pentru a descrie bucătăria vietnameză.

Spre deosebire de alte tipuri de mâncăruri asiatice, care au la bază tot felul de condimente picante, mâncarea vietnameză nu se concentrează atât de mult pe ideea de picant. În schimb, scopul său este acela de a echilibra toate cele cinci elemente gustative: dulce, sărat, amar, acru și picant. Rezultă, astfel, un fel de mâncare mai armonios, mai aromat, mai subtil și cu un gust extrem de complex.

Bucătăria vietnameză utilizează uleiul și lactatele la minim și se bazează mai mult pe aromele ușoare și proaspete ale ierburilor și legumelor. Unele dintre plantele aromatice delicioase care sunt folosite în mod obișnuit includ menta, coriandrul, busuiocul, frunze de lime, lemongrass, ceapă verde, frunze de Perilla, turmericul, ghimbirul, scorțișoara Saigon sau pulpa de tamarind. Drept urmare, bucătăria vietnameză este considerată a fi una dintre cele mai sănătoase bucătării din lume.

Dacă toate cele de mai sus te-au convins să încerci și tu minunata mâncare vietnameză, te invităm să descoperi Little Hanoi Iași, primul restaurant cu specific vietnamez din orașul celor 7 coline!

Little Hanoi – singurul restaurant cu specific vietnamez din Iași

Little Hanoi Iași este primul restaurant cu specific vietnamez din acest oraș și singurul de acest gen. Localul, situat pe strada Sfântul Lazăr Nr.55, este administrat de Chef Minh Binh, de origine vietnameză, împreună cu ieșeanul Andrei Nedelcu, manager al localului, care are o experiență de peste 11 ani în domeniul HoReCa.

Povestea Little Hanoi începe cu însăși proprietara acestui restaurant, Minh Binh. Minh s-a născut și a copilărit în Hanoi, capitala Vietnamului, iar în prezent este căsătorită și locuiește în România din anul 2006. Pentru că nu s-a putut adapta niciodată mâncărurilor autohtone, s-a văzut nevoită să-și gătească singură și chiar să inventeze diverse rețete, plecând de la mâncărurile care îi aduceau aminte de casă.

O cină pregătită pentru prieteni, ce includea diferite feluri de mâncare cu specific vietnamez și cu care a reușit să facă o impresie deosebită, a pus bazele primei ei afaceri cu mâncare vietnameză în România sub forma unui serviciu de catering, care s-a bucurat de un real succes.

La scurt timp, pasiunea ei pentru gătit s-a concretizat într-un restaurant cu specific vietnamez deschis în Timișoara, denumit Little Hanoi. A urmat apoi un al doilea local, în același oraș, apoi încă unul la Cluj, iar cel mai recent este Little Hanoi Iași, al cărui prag este trecut in fiecare zi atât de locuitori ai orașului, cât și de turiști.

Preparate vietnameze pe care le poți savura la Little Hanoi Iași

Printre preparatele preferate de clienții Little Hanoi se numără pachețelele de primăvară NEM, faimoasele spring rolls atât de des întâlnite în gastronomia asiatică. Ceea ce deosebește, însă pachețelele de primăvară vietnameze de alte preparate similare este modalitatea de “ambalare” a ingredientelor, prin utilizarea foilor de orez. În pachețelele de primăvară NEM de la Little Hanoi, vei mai regăsi, de asemenea, carne de porc, ciuperci Shiitake, ciuperci urechi-de-lemn, ceapă, varză, morcov, tăiței, sos de pește și ou.

Pentru cine nu a fost niciodată în Vietnam și își dorește să descopere cu adevărat savoarea bucătăriei vietnameze, Chef Minh recomandă supa Pho de vită, felul de mâncare preferat al locuitorilor din Vietnam. Această supă aromată și hrănitoare cu carne de vită și tăiței din orez, condimentată cu ceapă verde și coriandru, a intrat relativ recent în gastronomia vietnameză, apărând în documentele scrise abia la începutul secolului al XX-lea. Originile sale sunt, însă, încă neclare. Unii istorici consideră că supa Pho ar fi o adaptare a tocăniței franceze cu carne de vită și legume, alții spun că ar proveni de la comunitățile chinezești stabilite în nordul Vietnamului, care obișnuiau să vândă un preparat din carne de vită cu tăiței.

Unul dintre preparatele preferate ale lui Chef Minh este rața crocantă pe pat de legume și orez sau cu salată de varză și orez prăjit, pe care o recomandă însă a fi savurată la restaurant, imediat ce iese din bucătărie, pentru că numai astfel își poate menține textura originală.

De asemenea, la Little Hanoi te mai poți delecta cu paste de orez în stil thailandez Pad Thai cu carne de vită, pui sau creveți sau porc caramel în vas de lut alături de o porție de orez.

Pentru comenzi la domiciliu sau înainte de a face o vizită la restaurant, poți consulta întregul meniu Little Hanoi Iași AICI!

