(P) La Mița Biciclista Stabiliment Creativ anunță meniul evenimentelor din aprilie și deschide rooftop-ul din Piața Amzei

La Mița Biciclista Stabiliment Creativ anunță meniul evenimentelor din aprilie și deschide rooftop-ul din Piața Amzei

Un spațiu reper în București aflat în continuă schimbare, La Mița Biciclista și-a propus să devină un simbol al vieții bune și plină de frumos din inima capitalei și să aducă lună de lună experiențe unice, de neratat pentru cei care-i trec pragul. Iar ca primăvara să fie savurată pe deplin, rooftop-ul casei este oficial deschis, ca o gura de aer proaspăt deasupra Pieței Amzei.

Luna aprilie începe cu o nouă ediție a evenimentului Inspiration To Go, de această dată cu o invitată recunoscută pentru consecvență și energie, Andreea Esca, cea mai longevivă prezentatoare de știri și printre cele mai cunoscute femei de succes din România.

Inspiration To Go este un manifest pentru diminețile dedicate culturii și dialogului cu sens, căutărilor de tot felul, punerii sub semnul întrebării a certitudinilor, o interogație matinală care capătă rolul unui moment de inspirație, în fiecare primă joi din lună. Departe de zgomotul și agitația obișnuite ești invitat să asculți povești de viață și de muncă care se te inspire, tema acestei luni fiind CONSECVENȚA.

Programul luni aprilie anunță și recitaluri de muzică de cameră la Miercurea Sonoră, când Stabilimentul va găzdui pe Metaphor String Trio, pe 10 aprilie, Anthenaeum String Quartet – Anotimpurile, pe 17 aprilie, dar și un duo de vioară și pian cu Rafael Butaru și Cristiana Mihart, pe 24 aprilie.

Printre momentele reper ale lunii aprilie se numără și recitalul de violoncel al lui Marc Coppey, considerat unul dintre cei mai importanți violonceliști din lume și un mare pasionat de muzică de cameră, care vine special de la Paris, pe 5 aprilie, pentru un Concert Extraordinar de violoncel, organizat împreună cu Institutul Francez din România.

Renumit la nivel internațional ca solist, pentru interpretările sale remarcabile și protejat al lui Yehudi Menuhin (fost discipol foarte apropiat al lui George Enescu), la vârsta de 18 ani, Marc Coppey a câștigat Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a lui Bach la prestigiosul Concurs Bach de la Leipzig în 1988.

De atunci, cariera internațională a lui Marc Coppey a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă și colaborează în mod regulat cu dirijori de renume, precum Alain Altinoglu, Lionel Bringuier, Lawrence Foster, Alan Gilbert, Kirill Karabits, Emmanuel Krivine, John Nelson, Pascal Rophé, Yan Pascal Tortelier și Yutaka Sado.

Și dacă se vorbește deja că la Mița Biciclista se găsesc cele mai bune produse de viennoiserie din București, urmează lansarea primelor produse de cofetărie, care vor întregi experiența dulce și vor liniști cele mai rafinate pofte. Printre primele produse vor fi Baba au Rhum și Millefeuilles.

Povestea gusturilor bune continuă cu meniul de Signature Cocktails, care vine cu noi rețete unicat la Taste of Thursday, eveniment bilunar, în care doar un număr limitat de persoane se pot bucura de o degustare în detaliu, din meniul de primăvară-vară.

La Casa Mița Biciclista Stabiliment Creativ se poate petrece zilnic timp de calitate, iar weekend-urile sunt motiv de pus o ieșire în calendar, pe muzică de vinyl, acompaniate de cocktail-uri noi, cafea de specialitate și o comunitate din ce în ce mai mare, din care poți face și tu parte.

Pe tot parcursul lunii, Casa Mița Biciclista poate fi vizitată și explorată, simțită și gustată, iar o oprire la Punctul de Carte poate completa perfect vizita, căci vei găsi titluri absolut deosebite, perfecte pentru un cadou special sau pentru propria bucurie.

Avem noutăți de la edituri pe care le găsești rar la București de la Assouline, Taschen și Phaidon.

