(P) King răcorește vara cu oferte și pachete revigorante

Vara anului 2021 înregistrează temperaturi extrem de ridicate față de anii precedenți și toate persoanele doresc același lucru: să se răcorească.

Printre metodele de răcorire alese de către români se numără: mersul în zone montane, parcuri acvatice, la piscină, la mare. Cu toate acestea, mult mai la îndemână este consumul de băuturi revigorante, indiferent dacă este vorba despre cele alcoolice sau non alcoolice.

Majoritatea bărbaților din România preferă să se răcorească cu băuturi precum: băuturi carbogazificate răcoritoare, bere, șpriț, tărie (whisky, rom, coniac, țuică), pe când majoritatea reprezentantelor publicului feminin preferă să consume pe lângă băuturi carbogazificate răcoritoare, cocktailuri alcoolice și non alcoolice.



Aceste tipuri de băuturi sunt consumate în mare parte în localurile din toată țară. Cu toate acestea, dacă ne uităm atent la noutățile economice din ultima perioadă, vom putea observa o inflație ridicată la nivel național, ceea ce face consumul de băuturi în mediul HoReCa inaccesibil pentru multe persoane. Soluția? Consumul în propria locuință ca urmare a costurilor mult mai scăzute.



Magazinul online King.ro este recunoscut pentru gama diversificată de băuturi alcoolice și non alcoolice pe care o pune la dispoziția clienților din România la un preț extrem de avantajos.



„Avem o gamă diversificată de băuturi pentru că dorim să răspundem solicitărilor tuturor clienților. Astfel, punem la dispoziția acestora: vinuri, șampanii, aperitive și soft drinks” – declară un reprezentant King.



Pentru cei care vor să se bucure din când în când de băutura preferată, magazinul King.ro a adus în prim plan în această vară pachete speciale de băuturi alcoolice care vin la prețuri excepționale.



Vara aceasta este mai răcoroasă cu noile oferte de top de la King



King vă pune la dispoziție peste 20 de pachete și oferte speciale la diverse băuturi ce vin însoțite cu reduceri de peste 30%. Pachetele promoționale de la King sunt regăsite în magazinul online sub două forme: pachete de băuturi sau pachete de băuturi și produse.



În cazul pachetului de tipul băuturi si produse, echipa King a inclus: frapiere, pahare, căști audio, găleată de gheață, tirbușon, rucsac, etc.



Pachetele sunt gândite fie pentru uz personal, fie sub formă de cadou pentru cineva drag, fie sub formă de pachet pentru party.



Un pachet poate să conțină până la maximum 12 produse, prețurile începând de la 61 de lei.



„Dorim să ne conectăm cu toți clienții noștri și să le oferim mereu produsele preferate. În această vară am creat pachete pentru petreceri, aniversări sau consum uzual la prețuri extrem de avantajoase. Pachetele sunt gândite în funcție de alegerile frecvente ale clienților - am luat cele mai cumpărate produse și le-am unit în aceste pachete. Pachetele vin cu reduceri de maximum 40%, iar prețul de pornire este de 61 de lei. Combinațiile în pachete sunt gândite atât cu băuturi alcoolice cât și cu băuturi non alcoolice, de exemplu gin cu apă tonică pentru ca aceștia să creeze faimosul gin tonic” – declară un reprezentant King.



Echipa King vă sfătuiește să consumați alcool cu moderație și să nu conduceți niciodată sub influența alcoolului – „Alcoolul se consumă de secole, dar moderația este cheia. Nu încurajăm consumul de alcool zilnic, ci doar pe cel ocazional” – declară un reprezentant King.