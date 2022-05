Printre avantajele proiectului se numără servicii de educație non-formală pentru copiii de vârstă mică sau preșcolară, în regim gratuit, sub îndrumarea personalului specializat.



Sincron Valer Hancaș, Director Comunicare și Public Affairs Kaufland România: „Cu o investiție de peste 1 milion de lei, Kaufland Day Care reprezintă o premieră pe piața retailului din România. Ne dorim ca fiecare angajat Kaufland se bucure de susținerea necesară pentru a performa atât în viața profesională, cât și cea personală. Adaptăm an de an pachetul de beneficii. Pe viitor, ne propunem să extindem conceptul Day Care și în alte orașe din țară, unde suntem prezenți.”

Centrul oferă mese și gustări pentru copii, precum și asistență pentru copiii cu nevoi speciale.