(P) Iubitorii de Costinești susțin litoralul românesc

Costineștiul este atât de iubit de turiști, atât de așteptat să redea startul verii și al vacanței autentice, pentru că adrenalina și entuziasmul te determină să trăiești clipa cu adevarat, și să aduni o mulțime de amintiri în albumul verilor de neuitat.

Turismul din intreaga lume, inclusiv cel din România, este afectat ca urmare a măsurilor de distanțare socială care au fost necesare pentru a se reduce răspândirea coronavirusului. În aceste vremuri, antreprenorii din turism, întreaga industrie HoReCa națională, îndeamnă românii să susțină turismul național, mai ales în ceea ce privește litoralul, cea mai populată regiune pe timpul verii.



Există multe stațiuni pe malul Marii Negre, însă doar una este cunoscută a fi “Stațiunea Tineretului”: Costineștiul. Toate stațiunile așteaptă turiști cu sufletul la gură, iar Costineștiul își are deja turiștii săi consacrați, care spun că și anul acesta vor răspunde “prezent” chemării distracției și frumuseții litoralului, urmând să marcheze momente de neuitat la mare și în acest an. Amintirile, nopțile albe, zilele arzătoare și briza cu aerul ei exaltant, sunt de departe laitmotivul pentru care iubitorii de Costinești, de tinerețe fără bătrânețe, nu pot rata niciun sezon.



De ce este atât de iubită stațiunea Costinești



Costineștiul este atât de iubit de turiști, atât de așteptat să redea startul verii și al vacanței autentice, pentru că adrenalina și entuziasmul te determină să trăiești clipa cu adevarat, și să aduni o mulțime de amintiri în albumul verilor de neuitat. Nu e loc de plictiseală, aici timpul se oprește în loc pentru tine, încapsulează distracția, voia buna si activitățile inepuizabile cu aerul vibrant al valurilor și te energizeaza cu mirosul nisipului și al mării. Stațiunea oferă o varietate de moduri plăcute de petrecere a timpului liber pentru cei tineri și nu numai: cluburile, discotecile în aer liber, parcurile de distracții, trambulinele, plimbările pe mare către Epavă, restaurantele si beach-barurile sunt doar câteva dintre emblematicele activități de sezon, cât este ziua de lungă. Disco Ring, una dintre cele mai mari discoteci în aer liber din sud-estul Europei, și desigur, renumită pe litoralul românesc, are deviza: “Diseară ne vedem in Ring”! În fiecare vară, Disco Ring aduce pe scenă renumiți artiști români, cât și internaționali. Mai mult decât atât, oferă spectacole uimitoare în aer liber până în zori de zi, când petrecăreții se retrag pe plajă admirând răsăritul și continuând distracția, căci după orice party, în Costinești există un after party, la beach-baruri și de-a lungul șezlongurilor ocupate încă de la redeșteptarea soarelui din mare.



Tariful cazării este un aspect pe care oricine îl ia în considerare atunci când urmează să își planifice o vacanță. Costineștiul trece cu brio și de acest test. De ce? Pentru că oferă diversitate și prețuri pentru toate buzunarele. Mai mult decât atât, gazdele își întâmpină turiștii așa cum se cuvine, cu ospitalitate. La Costinești te simți ca acasă!



Prețurile accesibile și ofertele pentru tineri sunt ca un magnet pentru turiști. În ce stațiune te mai poți distra atât de tare cu bani puțini? Doar aici, cu siguranță! Stațiunea Costinești pune la dispoziție tot felul de oferte la prețuri accesibile, începând de la restaurante și până la cluburile sau barurile cu shot-uri de pe faleză. Când bugetul este limitat, dar distracția trebuie să fie maximă, vino la Costinești!



Cum susțin tinerii stațiunea Costinești



Puține sunt stațiunile de pe litoralul românesc care formează comunități mari în online sau social media, așa cum este cazul Stațiunii Tineretului. Costinești este stațiunea care a dat întotdeauna dovadă de unitate și de solidaritate. Dacă încă nu ai dat like paginii de Facebook Costinesti.ro, acum este momentul să o faci! Comunitatea online găzduiește aproximativ 45.000 de oameni care iubesc stațiunea, care o vizitează an de an și care nu ar da-o pe nicio altă stațiune. Și, ca să își dovedească fidelitatea față de Costinești, de curând, câțiva dintre fanii acestei stațiuni au creat un videoclip de susținere și dor.









Este un clip despre amintiri, despre dorul de mare, despre distracție și despre empatie. Chiar dacă lunile care s-au scurs din acest an reprezintă o perioadă grea pentru toată lumea, iar bugetele au fost afectate, iubitorii de Costinești nu renunță în a susține stațiunea lor preferată. “Costinești, vai, ce departe ești!”, “Costinești, cât de mult ne lipsești!” sunt doar două dintre enunțurile rostite de cei care abia așteaptă să ajungă din nou la mare. Nu îți dăm mai multe detalii, te lăsăm pe tine să descoperi frumusețea și vibe-ul videoclipului, vizionându-l!



Pe lângă faptul că abia așteaptă să viziteze stațiunea și să repete istoria anilor trecuți, turiștii își doresc să contribuie la susținerea afacerilor din Costinești pentru ca turismul aici să supraviețuiască și să furnizeze amintiri de neuitat și în anii ce urmează.



Dacă ți-a plăcut videoclipul, dar și acest articol, fii și tu parte a grupului de susținători ai stațiunii Costinești! Cu toții ne dorim să ne întoarcem la normalitate, la distracție și la relaxare, iar Costineștiul abia își așteaptă turiștii. E momentul să uităm de griji și de probleme și să dăm startul distracției pe litoral, în cea mai energică stațiune, Costinesti!



P.S. Pensiunile și restaurantele deja și-au redeschis porțile. Ce mai aștepți? Hai la mare!



Te așteaptă valurile, soarele, nisipul și distracția!