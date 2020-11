(P) India - o piaţă în plină expansiune pentru casinourile online

Din cauza legilor stricte, jocurile de noroc din India nu s-au putut dezvolta, fiind respinse sistematic. Din acest motiv, casinourile online nu au reuşit să satisfacă piaţa indiană.

În prezent, însă, reglementările devin mai relaxate şi în India în ceea ce priveşte industria casinourilor online.

Mai multe casinouri online oferă acum bonusuri şi promoţii dedicate jucătorilor indieni, iar majoritatea furnizorilor online au INR (rupia indiana) ca monedă disponibilă pentru depuneri şi retrageri. Mai mult, unii chiar au dezvoltat şi teme indiene că opţiune pentru creşterea confortului jucătorilor.

Prin urmare, cei interesaţi de jocuri de noroc sau păcănele online ar putea să să aleagă un casino online din India. Iată câteva dintre cele mai bune casinouri pentru jucătorii online.

Pure Casino

Pure Casino este un furnizor fantastic, licenţiat cub autoritate Curacao eGaming. Acesta oferă un bonus considerabil de bun venit şi multe alte promoţii atractive. Tipurile de jocuri disponibile, includ casinoul live, video poker, slot machine şi jocuri jackpot.

Modalităţile de plată sunt special gândite pentru a face experienţă cât mai uşoară, timpul de procesare a depozitelor este instantaneu iar retragerile durează maxim 3 zile. De asemenea, este disponibilă şi versiunea aplicaţiei mobile care face totul mult mai uşor şi mai convenabil.

Leo Vegas Casino

Leo Vegas are un centru de divertisment atractiv licenţiat sub autoritatea jocurilor din Malta. Totodată, au un bonus de bun venit enorm împărţit în trei depozite şi oferă o mare varietate de jocuri: Slots, Blackjack, Live games, Baccarat, Craps, Scratch cards, Keno, ruletă, etc.

Furnizorul oferă mai multe metode de plată, iar timpul este de maxim 5 zile. De asemenea, există o variantă mobilă disponibilă pentru dispozitivele Android şi iOS.

Royal Panda

Royal Panda este un alt furnizor online care operează în cadrul comisiei pentru jocurile de noroc din Regatul Unit. Şi acesta îşi întâmpină noii jucători cu un bonus atractiv de bun venit, motiv pentru care este foarte popular. Datorită gamei diversificate de jocuri disponibile, Royal Panda este unul dintre cele mai bune casinouri online. Tipurile de jocuri includ blackjack, baccarat, video poker, live casino, keno, ruleta sau scratch cards.

În ceea ce priveşte modalităţile de plată care sunt foarte rapide şi durează maxim 3 zile, furnizorul se adresează în mod special indienilor. Pentru mai mult confort, există şi o aplicaţie mobilă.



Prevederile pentru jucătorii indieni

Am văzut că mai multe casinouri online au inclus facilităţi şi opţiuni pentru jucătorii indieni. De la independenţa sa şi până în prezent, India a parcurs un drum lung şi continuă să facă paşi importanţi, în special în diminuarea restricţiilor în domeniul jocurilor de noroc şi a casinourilor online. Acest lucru este benefic pentru jucătorii din întreaga lume, deoarece oferă posibilitatea de a paria în casinouri fără a fi necesară deplasarea şi părăsirea confortului casei.

Toate jocurile de casino online sunt certificate şi oferă rezultate corecte şi fiabile, motiv pentru care jucătorii pot fi siguri că fiecare joc poate aduce câştiguri substanţiale. Resursele oferă o gamă largă de sloturi inovatoare provenite de la dezvoltatori importanţi de software de jocuri de noroc, fiind sigure şi diversificate.