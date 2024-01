(P) I AM BARBER TRILOGY SHOW: Întâlnirea tehnologiei avansate cu artiștii barberingului la Iași

Într-o zi dedicată artei, preciziei și tehnologiei, specialiști recunoscuți pe plan național și internațional își vor împărtăși cunoștințele și tehnica, într-o atmosferă vibrantă de învățare și creativitate.

O Zi Dedicate Educației și Excelenței în Barbering

Printre punctele forte ale evenimentului se numără sesiunile educative conduse de JOSH LAMONACA și LUCA PERILLO, împreună cu prezența marcantă a hairstylistului român LUCIAN BUSUIOC și a barberilor inovatori NANO QUARANTA și ADRIAN SFUMATURA PERFECTTA. Ei se vor alătura forțelor cu CIPRIAN TATA GOLAN, FRIZERIM și BARBER GANG COLLECTION pentru a oferi un spectacol de neuitat, plin de tehnică și stil.

“Invitatul special al evenimentului I AM BARBER TRILOGY este unul din cei mai titrați și consacrați barberi din lume, JOSH LAMONACA. Scopul acestui eveniment este de a oferi celor prezenți șansa de a vedea pe scenă educatori internaționali care sa le aducă un plus pentru munca lor. Fiecare eveniment I AM BARBER este unic prin felul în care se desfășoară și surprizele oferite la fiecare eveniment. Cu siguranță cei prezenți vor pleca cu o experiență plăcută și cu un bagaj întreg de informații despre tunsorile și trendurile anului 2024.” a declarat Ciprian Tata Golan, fondatorul I AM BARBER.

Networking și Oportunități într-un Cadru Propice

Participanții vor beneficia de o zi plină de oportunități de networking și vor avea șansa de a descoperi ultimele inovații în produse,trenduri, instrumente și accesorii de barbering.

Stailer, în calitate de partener al evenimentului, va demonstra cum tehnologia de ultimă oră poate transforma experiența clienților și managementul saloanelor. Prin implementarea soluțiilor de automatizare a recepției pe baza de inteligență artificială, Stailer facilitează un progres semnificativ în direcția unei gestiuni eficiente a afacerilor din domeniul beauty. Tehnologia avansată Stailer va oferi clienților saloanelor posibilitatea de a se programa folosind telefonul sau WhatsApp, oferindu-le informații în timp real despre disponibilitate, prețuri, locație și permițând un dialog continuu și personalizat. Acest avans tehnologic semnifică o evoluție revoluționară în industria de beauty, eliminând în mod definitiv povara administrării programărilor manuale și deschizând calea spre o nouă eră de eficiență și accesibilitate.

Experiențe Unice și Momentul Surprizelor

În plus față de agendă, participanții trebuie să se aștepte la surprize speciale, meticulos pregătite de organizatori pentru a garanta o zi memorabilă și o experiență personală deosebită.

Detalii despre Bilete

Biletele pentru acest eveniment excepțional sunt disponibile pentru achiziție pe https://www.kompostor.ro/evenimente/12861-i-am-barber-trilogy

Nu pierdeți ocazia de a vă asigura un loc la acest spectacol de artă și inovație în barbering.

Despre Organizatori

I AM BARBER a devenit un nume sinonim cu inovația în domeniul barberingului în România, oferind o platformă de neegalat pentru schimbul de cunoștințe și tehnici între profesioniștii din domeniu. Angajamentul nostru pentru excelență este reflectat în calitatea și originalitatea fiecărui eveniment organizat.

Informații de Contact

Pentru detalii suplimentare despre I AM BARBER TRILOGY SHOW și oportunitățile pe care le oferă, vă rugăm să contactați pe Ciprian Golan la 0731 714 699 .

Vă așteptăm cu entuziasm la Iași pentru a face parte dintr-o zi care va defini tendințele în industria de barbering!

