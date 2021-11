(P) Giving Friday - în loc de Black Friday, dm donează 5% din încasări pentru copiii în nevoie

dm drogerie markt înlocuiește campania de reduceri Black Friday cu Giving Friday, o inițiativă prin care compania donează pentru a veni în ajutorul copiilor în nevoie.

În parteneriat cu Fundația Hațegan, prin campania „O floare de colț pentru un prânz cald”, dm drogerie markt asigură câte o masă pentru peste 40 de copii, zilnic, timp de 6 luni.

Parteneriatul cu Fundația Hațegan a început acum 3 ani, când, pentru prima oară, compania dm, alături atât de angajați, cât și de clienți, a depus eforturi pentru a veni în ajutorul copiilor defavorizați social. Astfel, până în 2021, cu ajutorul clienților dm au fost donate 14 500 de prânzuri calde. dm drogerie markt sprijină din nou campania prin donarea a 5% din încasările drogheriilor dm din toată țara, făcute pe data de 26 noiembrie. Compania îi invită pe clienți să treacă pragul drogheriilor în ziua dăruirii și a faptelor bune, de Giving Friday, pentru ca tot mai mulți copii în nevoie să fie ajutați.



„Suntem recunoscători pentru comunitatea clienților dm, care înțelege importanța și frumusețea dăruirii și se implică în acțiunile noastre de fiecare dată. #givingisthenewblack și anul acesta, iar bucuria că vom contribui din nou la masa caldă a copiilor este de neprețuit. Mulțumim tuturor celor care vor lua parte la acțiune și îi invităm să rămână alături de noi, pentru că pregătim astfel de inițiative și pe viitor!”, transmite Daniela Jordanovski, director achiziții şi marketing dm drogerie markt România.



Responsabilitatea socială este parte din strategia companiei la nivel de concern, brandul fiind conștient de nevoile comunităților din toate țările în care este prezent. Astfel de acțiuni vor avea loc în toate cele 13 țări în care activează compania.



„Fundația Hațegan este recunoscătoare pentru fiecare donație făcută prin intermediul dm drogerie markt. Circumstanțele celor 700 de copii din centrele United Way pe care îi sprijinim din 2012 a fost mereu nefavorabile. Pandemia doar a înrăutățit situația. De aceea, orice ajutor înseamnă foarte mult pentru ei. Mulțumim clienților, angajaților și companiei dm drogerie markt pentru că sunt alături de noi și de copii în fiecare an.” a declarat av. Ioana Hațegan, președinte al Fundației Hațegan.



Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar de atunci s-a extins în 14 țări: Austria, România, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Italia, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria, cu aproximativ 3800 de magazine și 66.000 de angajați în Europa. În România, lanțul de magazine este prezent de mai mult de 14 ani, timp în care a evoluat constant, fiind în continuă expansiune, cu aproape de 1 000 de angajați și mai mult de 110 de magazine active.



Fundația Hațegan a fost înființată în anul 2012 cu scopul de a veni în sprijinul copiilor defavorizați social din Timișoara. În ultimii nouă ani, observând nevoile din comunitate, scopul și obiectivele fundației s-au diversificat, în prezent derulând programe pe trei direcții: cultură, bunăstare, educație. Campania „O floare de colț pentru un prânz cald” se află în acest an la a 7-a ediție. Din păcate, din cauza situației epidemiologie, distribuirea de broșe cu flori de colț este și în acest an limitată. Campania de strângere de fonduri se realizează online. Oricine poate dona un prânz cald.