(P) Ghid: Cele mai cunoscute modele BMW

În acest articol vom trece în revistă cele mai importante modele BMW din prezent și principalele lor caracteristici.

Modele BMW Compacte (de clasă medie)

Seria 1

BMW Seria 1 este, dacă vreți, cea mai mică mașină din gama BMW. Face parte din segmentul de clasă C (la fel ca Volkswagen Golf sau Mercedes A-Class).

BMW Seria 1 este deja la cea de-a treia generație. A fost comercializată pentru prima dată în 2004, înlocuind modelul BMW Seria 3 Compact.

Seria 2

BMW Seria 2 face parte tot din același segment de clasă C și a fost introdusă pe piață pentru prima dată în 2014.

Seria 2 a preluat versiunile de caroserie coupe și convertible de la Seria 1, iar un an mai târziu a fost introdus și vesiunea de family, Active Tourer în 5 locuri, cu tracțiune față.

În 2019, Seria 2 a primit și prima variantă de caroserie sedan fastback, denumită și Gran Coupe, construit tot pe o platformă cu tracțiune față.

Seria 2 are și o vesiune M, de înaltă performanță, propulsată de un motor de 6 cilindri în linie. Dar vom găsi și versiuni Plug-in-Hybrid pentru Active Tourer.

Modele BMW din Clasa D (compact executive)

Seria 3

Situată în segmentul de clasă D, BMW Seria 3 se află în prezent la a 7-a generație. Primul Seria 3 a ieșit pe poarta fabricii în 1975. Este cel mai bine-vândut model al mărcii BMW; 30% din vânzările anuale de automobile sunt reprezentate de Seria 3.

În momentul de față există 2 versiuni de caroserie – sedan și touring – precum și motorizări hybride. Primul model M3 a fost lansat în 1986.

Seria 4

Seria 4 este produs de BMW începând cu 2013, când au decis să transfere caroseriile coupe și cabriolet de la Seria 3 la Seria 4.

Seria 4 se află, în prezent, la cea de-a doua generație și beneficiază, de asemenea, și de un model de mare performanță – M4.

În momentul de față, avem versiunile de Seria 4 Coupe, Cabriolet, Gran Coupe, M4 (coupe și cabriolet) și versiunea electrică i4.

Modele BMW din Clasele E și F (Clasa de Lux)

Seria 5

BMW Seria 5 a fost lansat pentru prima dată în 1972. Face parte din segmentul de clasă E și este cel mai vândut model BMW după Seria 3.

Este primul model BMW care a purtat numele de „Serie”. În prezent, este disponibil în versiunile de caroserie sedan și touring. De asemenea, există și motorizări Plug-in-hybrid, dar și un M5 care dezvoltă 600 CP.

Seria 6

Modelul Seria 6 are o istorie puțin mai întortocheată. A fost produs pentru prima dată între 1976 și 1989, sub forma unui coupe în două uși. În 1989, a fost înlocuit de Seria 8 (e31). În 2004, a fost readus la viață sub forma unui coupe și cabriolet (E63/E64), iar mai târziu a fost adăugat și un gran coupe. De asemenea, a “beneficiat” și de varianta M.

În 2012, modelele Gran Coupe, Coupe și Cabriolet au fost “transferate” la Seria 8, iar acum a 6-a generație de Seria 6 (G32) este disponibilă doar în varianta de fastback.

Seria 7

Seria 7 este un sedan de lux, care face parte din segmentul de clasă F, comercializat de BMW începând cu 1977. Aflat la cea de-a 6-a generație, BMW Seria 7 este disponibil doar în versiunea de caroserie sedan cu ampatament lung sau limuzină. De obicei, cele mai noi elemente de design și tehnologie sunt introduse pe acest vârf de gamă BMW înainte de a ajunge și pe celelalte modele.

Spre deosebire de celelalte modele din această listă, BMW nu a produs un model M pentru Seria 7. Alpina B7 este singura variantă cu performanțe crescute ale Seriei 7.

În momentul de față, mai este disponibilă și varianta electrică i7.

Modele BMW din Clasa S (Sport Grand Tourer)

Seria 8

Seria 8 are și ea o poveste interesantă. A fost lansată pentru prima dată în 1990, odată cu legendarul coupe E31. Din cauza vânzărilor slabe, BMW a renunțat la acest model în 1999. În 2018, Seria 8 a fost “resuscitată” odată cu lansarea celei de-a doua generații (G15) și a noului M8.

În prezent, puteți achizițona BMW Seria 8 sau M8 în versiunile de caroserie Coupe, Cabriolet sau Gran Coupe.

Modelele SUV BMW (X1-X7)

X1 – Este un SUV crossover subcompact lansat pentru prima dată în 2009. Este cel mai mic SUV de la BMW și primul construit pe o platformă cu tracțiune față precum Seria 2 Active Tourer. X1 este disponibil în versiuni de motorizare pe benzină, diesel sau Plug-In-Hybrid

X2 – Lansat pentru prima dată în 2017, BMW X2 este varianta mai sportivă a modelului X1. Este bazat pe aceeași arhitectură cu tracțiune față și vine în versiuni pe benzină, diesel sau plug-in-hybrid. Spre deosebire de X1, X2 mai are și o versiune sport X2 M35i

X3 – Unul dintre cele mai renumite SUV-uri BMW, X3 este acum la a treia generație. Lansat în 2003, X3 este disponibil atât în variantele standard pe benzină, motorină sau plug-in-hybrid, dar și în varianta M (X3 M sau X3 M Competition) și varianta pur electrică (iX3)

X4 – Lansat în 2014, X4 este un SUV Crossover Coupe sau mai bine zis, vărul mai mic al lui X6. Este disponibil și în variante de înaltă performanță M, dar și în variantele electrice precum iX.

X5 – A fost primul SUV BMW lansat în 1999. Aflat acum la cea de-a 4-a generație, X5 poate fi comandat în versiunile tradiționale, pe benzină și motorină, dar și ca Plug-In-Hybrid. Are, de asemenea, și un model M de înaltă performanță (X5 M).

X6 – Este unul dintre primele SUV-uri crossover coupe lansate vreodată. A intrat pe piață în 2008, iar în prezent este la a 3-a generație. Are, de asemenea, și un model X6 M

X7 – Este “ultimul-venit” în linia de SUV-uri BMW. Lansat în 2018, X7 este cel mai mare SUV oferit de BMW, împrumutând din caracterul și eleganța Seriei 7. Tot ca Seria 7, nu are un model M, dar este disponibil în varianta M60i xDrive, cu 530 CP.

BMW Z4 (Rodster)

De-a lungul anilor, BMW a comercializat și câteva roadstere îndrăznețe, începând cu modelul Z1 E30 lansat în 1989, Z3 (1995-2002), Z8 (2000-2003) și Z4 (2003 – prezent).

Z4 este în momentul de față la cea de-a 4 generație și împarte aceeași platformă de dezvoltare cu Toyora Supra J29, fiind dezvoltate la aceeași fabrică, în Austria.

