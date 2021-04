(P) Favorite și cote la pariuri pentru Gala Premiilor Oscar 2021

Cea de-a 93-a ediție a decernării Premiilor Oscar va avea la primele ore ale zilei de luni, 26 aprilie, în Dolby Theatre din Los Angeles, gazda tradițională a evenimentului.

Condițiile speciale în care se desfășura această ceremonie presupun reguli stricte pentru cei aproximativ 170 de invitați. Suplimentar, au fost pregătite încă trei locații, una în Union Station din Los Angeles pentru cei aflați în USA, dar care nu au avut loc în sala principală, și câte una în Paris și Londra pentru cei care nu au putut ajunge la Los Angeles.

Nomadland este marele favorit al Premiilor Oscar 2021

Analizând nominalizările pentru premiile din acest an și recunoașterea pe care acestea au primit-o la precedentele festivități de gen, filmul Nomadland, regizat de Chloe Zhao, are cele mai mari șanse pentru a primi cele mai importante Statuete ale acestei ediții. Din cele 6 nominalizări, pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cea mai bună actriță în rol principal, Cel mai bun scenariu adaptat, Cea mai bună imagine și Cel mai bun montaj, bookmakerii casei de pariuri online Unibet o văd favorită să cucerească cel puțin 4. Totuși, nu trebuie să uităm că multe din edițiile anterioare ale Premiilor Oscar au oferit surprize de proporții, astfel că sunt de așteptat și la această ediție.

Considerat cel mai bun film al anului 2020 atât la Globurile de Aur, cât și la Premiile BAFTA, Nomadland pare să nu aibă concurență nici la Oscar.

1.15 este cota din oferta de pariuri Oscar Unibet pentru triumful acestui film. Povestea unei femei care este nevoită să trăiască într-o rulotă în Vestul Americii după ce viața i-a fost dată peste cap de criza financiară din 2008, a găsit ecouri în rândul spectatorilor, dar și al criticilor. Cu un accent deosebit pus pe trăirile reale, filmul a spus povestea multor oameni care au fost puși în situații dificile în anumite momente ale vieții. The Trial of the Chicago 7, Minari sau Promising Young Woman sunt alte filme care au impresionat în acest an, dar se pare că nu au încărcătura emoțională din Nomadland.

Regizoarea cu origini chineze Chloe Zhao pare că și-a acontat deja o Statuetă.

După ce a devenit a doua regizoare care a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Premiilor Academiei Britanice de Film (BAFTA), Chloe Zhao este la un pas de a deveni a doua femeie declarată Cel mai bun regizor de film la Gala Premiilor Oscar, după Anne Bigelow în 2010. Pentru triumful regizorului Nomadland, Unibet afișează cota 1.03. David Fincher (Mank), cu cota 11.00 și Lee Isaac Chung (Minari), cu cota 18.00 par a avea doar șanse teoretice.

Conlucrarea perfectă cu Francis McDormand (actrița din rolul principal) a dus la transformarea personajului principal Fern în propriul avatar în lumea descrisă de Jessica Bruder în Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, romanul de inspirație pentru acest scenariu.

„Când am citit cartea Jessicăi am simțit un lucru esențial în acele pagini, simțul pierderii. Simțul pierderii, un sentiment colectiv de pierdere. Pierderea unui stil de viață, pierderea siguranței, pierderea celor dragi, pierderea simțului sinelui.”

Frances Mc Dormand poate fi victima succesului Nomadland

Cu o prestație excepțională în Nomadland, Frances McDormand a fost recompensată cu Premiul Bafta pentru cea mai bună actriță în rol principal. Cu o cotă 4.50 pentru primirea Statuetei, ea are o concurență puternică din partea lui Carey Moulliga din Promising Yyoung Woman (cota 2.25) și Viola Davis din Ma Rainey’s Black Bottom (cota 3.00).

Deținătoare a unei Statuete pentru prestația din Fargo (2016), McDormand apre a avea în acest moment un adversar în succesul propriului film. Dacă ar triumfa în cele mai importante categorii, Nomadland ar domina categoric premiile din acest an, un fenomen care nu s-a mai întâmplat în ultimul timp. Rămâne să vedem care va fi hotărârea votanților în cadrul Galei.

Lupta pentru Cel mai bun actor pare deja încheiată

Titlul de Cel mai bun actor în rol principal este disputat mai mult la nivel teoretic de Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) și Anthony Hopkins (The Father). Hopkins a câștigat Premiul Bafta pentru cel mai bun actor, dar pentru Oscar ar putea să conteze faptul că Chadwick a decedat în august 2020 din cauza cancerului de colon. Bineînțeles, nu acesta ar fi factorul hotărâtor în acordarea premiului, dar el ar putea conta foarte mult. 1.07 este cota cu care este creditat succesul lui Boseman la Unibet, în timp ce Hopkins primește cota 7.00.

Documentarul românesc Colectiv este nominalizat la două categorii

Pentru români, este cea mai așteptată ediție din istoria Oscarurilor, deoarece este pentru prima dată când o producție autohtonă este nominalizată. Tulburătorul documentar observațional Colectiv, în regia lui Alexander Nanau, este creditat cu a 3-a șansă la ambele categorii la care participă, așa că avem toate motivele să ținem pumnii strânși în noaptea de duminică spre luni.

Cele mai mari șanse la obținerea celorlalte Statuete

• Cel mai bun actor în rol secundar - Daniel Kaluuya (Judas And the Black Messiah)

• Cea mai bună actriță în rol secundar - Youh Yuh-jung (Minari)

• Cel mai bun film internațional - Another Round

• Cel mai bun film de animație - Soul

• Cel mai bun documentar - My Octopus Teacher

• Cea mai bună coloană sonoră - Soul

• Cea mai bună melodie originală - Speak Now (One Night in Miami)

• Cel mai bun scenariu adaptat - Nomadland

• Cel mai bun scenariu original - Promising Young Woman

• Cea mai bună imagine - Nomadland

• Cel mai bun montaj - Sound of Metal și The Trial of the Chicago 7

• Cele mai bune decoruri - Mank

• Cel mai bun film documentar de scurt metraj - A Love Song of Latasha

• Cel mai bun scurt metraj - The Letter Room și Two Distant Strangers

• Cel mai bun machiaj - Ma Rainey’s Black Bottom

• Cel mai bun scurt metraj de animație - If Anything Happens I Love You

• Cel mai bun sunet - Sound of Metal

• Cele mai bune costume - Ma Rainey’s Black Bottom

• Cele mai bune efecte vizuale - Tenet

