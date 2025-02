(P) Experiențe reale de succes – balonul gastric Allurion

Pentru cei care au încercat diete restrictive și exerciții fizice intense fără succes pe termen lung, balonul gastric Allurion oferă o alternativă inovativă, eficientă și sigură. În acest articol, vom explora experiențele reale ale pacienților care au folosit balonul Allurion și vom sublinia cât de sigur și eficient este acest tratament. Prin poveștile lor de succes și prin recomandările medicilor, vom construi încrederea publicului în această metodă revoluționară.

Povești de succes ale pacienților Allurion

Povestea doctorului Bogdan Toma este una dintre cele mai elocvente. Acesta încercase și în trecut diete și metode de slăbire, dar nimic nu părea să funcționeze. Când a atins pragul de 106 kilograme, a decis că era momentul unei schimbări: ”Este un program fantastic, cu o echipă fantastică. Nu este doar un balon, ci un program care face toți banii. Am mers pentru plasare și în mai puțin de o oră a început schimbarea. Am învățat trucuri prin care să îmi păstrez plăcerile de a mânca în cantități moderate și mă simt excelent. Am învățat să conștientizez greșelile pe care le făceam zilnic cu privire la alimentație. Am slăbit 22 de kg și mă mențin, chiar dacă am eliminat balonul” povestește Bogdan.

O alt pacientă, Dr. Roxana Crăciun, a găsit în Allurion soluția mult căutată. ”Știam, bineînțeles, de existența baloanelor gastrice, însă balonul Allurion a fost primul care mi-a captat cu adevărat atenția, prin prisma caracterului invaziv scăzut. Fiind extrem de ocupată pe plan profesional și având acasă doi băieți, nu îmi permiteam să stau pe tușă o perioadă prea îndelungată. Voiam demult să fac ceva în legătură cu kg în plus, însă nu am găsit niciodată timpul de care aveam nevoie. Programul Allurion mi-a oferit șansa de a reuși să slăbesc, fără a-mi afecta viața, la nivel profesional sau familial. Sunt primul pacient în România al acestui program și sunt încântată atât de rezultate, cât și de întreg procesul.”

Aceste povești nu sunt doar despre cifrele de pe cântar, ci și despre modul în care viețile oamenilor s-au schimbat. Prin reducerea greutății, pacienții au raportat o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate, o creștere a încrederii în sine și calității vieții.

Siguranța balonului gastric Allurion – Un aspect esențial

Unul dintre motivele pentru care mulți pacienți aleg balonul gastric Allurion este incidența foarte redusă a complicațiilor și a riscurilor asociate altor metode de slăbire, cum ar fi chirurgia bariatrică. Procedura este complet non-invazivă, ceea ce înseamnă că nu necesită endoscopie, anestezie sau intervenții chirurgicale. Acest lucru elimină multe dintre riscurile obișnuite legate de astfel de tratamente, cum ar fi infecțiile sau recuperarea prelungită.

În România, dr. Viorel Dejeu, chirurg de excelență, acreditat internațional în Chirurgia Bariatrică și Metabolică, care a aplicat această metodă la peste 1500 de pacienți în România, a subliniat siguranța balonului gastric Allurion în mai multe intervenții media, inclusiv în cadrul unui interviu Speranța TV. În acest interviu, dr. Dejeu a discutat despre beneficiile balonului Allurion și cum acesta poate ajuta pacienții să slăbească fără riscuri majore. Pentru cei interesați, materialul video complet poate fi vizionat aici, pe blogul site-ului Balonslabire.ro.

Într-un interviu la Metropolitan TV, disponibil aici, dr. Ruxandra Marian (medic specialist chirurgie generala) detaliază și mai mult procesul de pierdere în greutate cu ajutorul balonului Allurion și explică modul în care acesta este eliminat natural din organism după aproximativ 16 săptămâni, fără complicații.

Succesul pe termen lung și suportul post-tratament

Un alt avantaj al balonului gastric Allurion este că nu se limitează la simpla pierdere a greutății în timpul perioadei de tratament. Pacienții beneficiază de un program complet de sprijin care include asistență nutrițională și monitorizare medicală, ceea ce le permite să mențină rezultatele obținute. Acest program este esențial pentru a asigura succesul pe termen lung și pentru a evita recuperarea kilogramelor pierdute.

Lavinia, o altă pacientă care a trecut prin acest tratament, ne povestește: „Până acum am slăbit aproape 26 de kg! Ce m-a surprins pe mine? În momentul în care au pus să se umple balonul, nu am mai avut senzație nici de foame, nici de sete... ca și cum aș fi luat o masă copioasă. M-am obișnuit cu el, ca și cum nici nu l-aș fi avut! ”

Recomandările medicilor din România

Nu doar pacienții sunt cei care laudă eficiența și siguranța balonului gastric Allurion, ci și medicii. Viorel Dejeu, chirurg de excelență, acreditat internațional în Chirurgia Bariatrică și Metabolică declară: „Avem un tip de balon care e foarte nou, modern și ușor de plasat. Înainte, ca să pui un balon în stomac era nevoie de anestezie, acum balonul se înghite ca o capsulă pe care o urmărim, vedem dacă a ajuns bine în stomac, apoi printr-un cateter îl umplem cu 550 ml de soluție sterilă și gata. După 4-5 luni balonul, care are o membrană ce se dizolvă, se elimină din organism în mod natural."

Concluzie

Experiențele pacienților care au folosit balonul gastric Allurion demonstrează nu doar eficacitatea acestui dispozitiv, ci și lipsa complicațiilor majore, consolidând încrederea în această soluție inovatoare de slăbire. Cu sprijinul echipei medicale și a nutriționiștilor, pacienții reușesc să obțină rezultate remarcabile și să mențină un stil de viață sănătos pe termen lung.

