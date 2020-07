(P) DWF este finalistă la Global Search Awards pentru cea mai inovatoare campanie SEO!

Deși contextul actual nu ne va permite să participăm la finala Global Search Awards din New York în septembrie, noi tot ne bucurăm că am intrat pe lista scurtă a nominalizărilor pentru finala Global Search Awards.

Este vorba despre o campanie în categoria „Cea mai inovatoare campanie SEO”.

Campania este dată de colaborarea cu Whatfontis, cel mai rapid și flexibil instrument de identificare a fonturilor din orice imagine. WhatFontis a căpătat vizibilitate online la nivel mondial. Am reușit să ajutăm un client român să-și atingă visul la nivel global. Am reușit, de asemenea, să depășim concurenții care au în spate branduri puternice și ani de SEO, într-o nișă foarte competitivă. Nu în ultimul rând, pe plan tehnic, am reușit să facem una dintre cele mai de succes optimizări ale bugetului de crawl.

Aceeași campanie a fost recunoscută și în competiția European Search Awards 2020, alături de alte două campanii din portofoliul DWF. Pe acest subiect am scris un alt articol.

„Probabil nu vom ajunge la New York în septembrie la decernarea premiilor, dar suntem foarte fericiți pentru recunoașterea eforturilor noastre la nivel global și a capacității noastre de a livra de a ține pasul cu marile agenții SEO din lume. Aș dori să mulțumesc din suflet întregii echipe DWF și, desigur, clienților uimitori care fac posibilă munca noastră.” - Sorin Drăghici, Managing Partner la DWF.

Iată lista scurtă a nominalizărilor la premiile Global Search Awards 2020. Alături de DWF, alte două agenții din CEEDA au fost nominalizate în finala acestei competiții. Este vorba de Intren din Ungaria și Webdigital, din România. Le urăm succes tuturor participanților la marea finală din septembrie!

Despre Global Search Awards

Premiile Global Search, în asociere cu OnCrawl, celebrează cele mai bune rezultate din PPC, SEO și Content Marketing de pe întreg globul. Judecătorii vor căuta să recunoască și să recompenseze cele mai bune agenții și campanii din lume care lucrează în industria de Search Online. Anul acesta, juriul a decis: campania DWF pentru WhatFontis merită să fie inclusă pe lista finaliștilor, comparativ cu multe alte campanii din întreaga lume.

Ediția de anul acesta a evenimentului va avea loc pe 8 septembrie 2020, în cadrul unei ceremonii organizate la Tribeca Rooftop din New York.

Despre DWF

DWF este o agenție de digital marketing prezentă pe piața din România din 2013. De-a lungul timpului a desfășurat campanii SEO integrate on-page și off-page pentru peste 650 de branduri (magazine online locale, magazine online regionale, marketplace-uri, publisheri, companii de servicii, site-uri de anunțuri și altele).

În prezent, DWF oferă, prin cele 5 divizii ale sale (e-commerce, brands, leads, local și YouTube) soluții digitale eficiente și inovatoare brandurilor care vor să-și crească vizibilitatea în online. Echipa este formată din peste 30 de specialiști certificați în SEO și content marketing.

DWF face parte din CEE Digital Alliance, o asociație de 16 agenții digitale independente care oferă servicii digitale în toată Europa Centrală și de Est, iar de 5 ani este membră în juriul Competiției Magazinelor Online GPeC.