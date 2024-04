(P) Dr. Raluca Chivu premiată pentru Viziune și Profesionalism, la gala HBL Awards

Health, Beauty and Lifestyle, evenimentul cu tradiţie marca I Success, care premiază realizările notabile din mediul antreprenorial, şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul primei gale din anul 2024!

Printre premiaţi se numără şi doctorul Raluca Chivu, fondatoarea clinicilor Orizont Dental Clinique.

Gala Health, Beauty and Lifestyle şi-a desemnat câştigătorii!

Doctorul Raluca Chivu – Profesionistul din Medicină și Antreprenoriat

Doctorul Raluca Chivu, specialist în implantologie și fondatoare a Clinicii Orizont Dental Clinique, a fost distinsă cu prestigiosul premiu pentru "Viziune și Profesionalism, atât ca Medic, cât și ca Femeie de Afaceri". Această recunoaștere nu este doar un tribut adus expertizei sale medicale de excepție, ci și o apreciere a abilităților sale antreprenoriale și a impactului pozitiv pe care îl aduce în comunitatea medicală și de afaceri.

Cine este doctorului Raluca Chivu?

Cu o carieră dedicată sănătății orale și esteticii dentare, doctorul Raluca Chivu s-a impus ca un lider în domeniul stomatologiei, combinând cu succes măiestria medicală cu inovațiile tehnologice. Prin intermediul Clinicii Orizont Clinique, ea a reușit să ofere pacienților tratamente de calitate superioară, folosind cele mai moderne tehnologii din domeniu.

Clinica Orizont Dental Clinique se evidențiază prin investiția constantă în cele mai inovatoare tehnologii din stomatologie, reflectând angajamentul doctorului Raluca Chivu pentru asigurarea unor servicii stomatologice de cea mai înaltă calitate. De la tratamentele minim invazive la proceduri estetice avansate, clinica pune accentul pe o abordare holistică și pe satisfacția pacienților săi.

"La baza practicii noastre sunt clienții noștrii, pe care îi considerăm cei mai valoroși parteneri ai noștri. Comunicăm clar și sincer despre tot ceea ce facem, asigurându-ne că sunteți bine informați și puteți lua cea mai bună decizie pentru dumneavoastră."

(Dr. Raluca Chivu- Fondatoare Orizont Dental Clinique )

Premiile Health, Beauty and Lifestyle, simbol al excelenţei

Premiile marca Health, Beauty and Lifestyle au devenit un simbol al excelenţei şi sunt considerate un semn al performanţei în industrie. Dincolo de recunoaşterea realizărilor, antreprenorii care sunt parte din povestea Health, Beauty and Lifestyle reuşesc să îşi extindă vizibilitatea afacerii lor şi să stabilească parteneriate de afaceri solide şi chiar să apară pe micile ecrane, în cadrul unor interviuri realizate de diverse posturi de televiziune. Evenimentul este, de altfel, recunoscut de ani întregi pentru relațiile de business fructoase pe care le leagă, aducând sub același acoperiș personalităţi care împărtăşesc apetitul pentru succes.

„Prin conceptul Health, Beauty and Lifestyle, vrem să demonstrăm că frumuseţea îmbracă mai multe forme şi că poate veni din domenii diverse. Ne propunem ca şi în continuare să aducem în faţa voastră poveşti de succes, care merită promovate. Gala este o oportunitate de a onora, în fel propriu, contribuţiile remarcabile ale unor profesionişti şi branduri care aduc plus valoare imaginii ţării noastre prin activitatea desfășurată.”

(Flavia Covaciu și Oana Irimia, co-fondatoare I Success)

01-04-2024



