(P) Dieta VLCD – lucruri esențiale pe care trebuie să le știi!

Dietele tip VLCD sunt renumite in toata lumea din mai multe motive. In primul rand, acestea pot avea ca efect eliminarea rapida a kilogramelor in plus, implicit atingerea unei greutati ideale intr-un timp foarte scurt.

Acest lucru este dorit de foarte multe persoane, mai ales de cele care sufera de obezitate sau diabet si vor sa-si controleze mai bine afectiunea.

Apoi, dietele VLCD nu sunt diete pe termen lung. Datorita modului in care acestea sunt concepute, ele trebuie urmate pe o perioada limitata – de obicei in jur de 12 saptamani. Apoi, dieta si stilul de viata sanatoase trebuie sustinute in continuare pentru a garanta mentinerea rezultatelor obtinute pe termen lung.

Aportul caloric este redus

Dietele VLCD sunt bazate pe un aport caloric redus care promoveaza arderea depunerilor de a grasime pentru ca organismul sa obtina energie. In general, acest tip de dieta recomanda un aport caloric de 500-800 calorii pe zi. Totusi, valori precum 500, 600 si chiar 700 de calorii sunt considerate mult prea reduse pentru a asigura functionarea normala, optima a organismului.

Este recomandat sa incerci dietele VLCD care recomanda 800 de calorii pe zi. Mai important este profilul nutritional al dietei – indiferent de numarul de calorii consumate, trebuie sa te asiguri ca ai parte de nutrientii, vitaminele si mineralele de care corpul tau are nevoie pentru a functiona corespunzator zi de zi.

Sunt folositi inlocuitori de masa, supe si shake-uri

Meniul unei diete VLCD trebuie sa fie caracterizat astfel – aport caloric redus, dar continut bogat in nutrienti. Acest echilibru poate fi dificil de obtinute cu alimente si preparate obisnuite, cel putin la inceputul dietei. Prin urmare, o dieta VLCD are in vedere consumul de produse specializate sub forma de inlocuitori de masa, supe, shake-uri si batoane proteice.

Aceste produse te ajuta, in primul rand, sa gestionezi mai bine intreaga perioada in care urmezi dieta. Nu vei intampina dificultati privind pregatirea meselor. In al doilea rand, produsele specializate sunt concepute in mod special pentru a avea un continut sarac in calorii, dar bogat in nutrienti, fibre si proteine.

Cu alte cuvinte, scapi de acel element responsabil pentru kilogramele in plus (caloriile), dar beneficiezi de toate celelalte elemente necesare unui stil de viata sanatos.

Dietele VLCD pot ajuta in gestionarea hipertensiunii si diabetului

Conform studiilor, o dieta VLCD urmata in mod corespunzator poate ajuta la scaderea nivelului de colesterol LDL, precum si a trigliceridelor. Astfel, aceste diete pot fi utilizate pentru a gestiona mai bine afectiuni ale inimii, precum hipertensiunea.

Totodata, dietele VLCD ajuta la normalizarea nivelului de zahar din sange, contribuind la gestionarea diabetului de tip 2. O dieta pe baza de supe, shake-uri si batoane proteice poate fi utilizata de persoanele care sufera de obezitate si diabet tip 2 pentru a elimina din kilogramele in plus, dar si pentru a-si imbunatati starea generala de sanatate!

Acestea sunt doar cateva dintre beneficiile pe care o dieta VLCD le poate aduce la masa! In Romania, NUPO este atat o dieta tip VLCD eficienta, cu rezultate dovedite, cat si dieta preferata a romanilor in anul 2023.

Aspectul care diferentiaza NUPO de alte diete similare este faptul ca aceasta dieta are in vedere un stil de viata sanatos – in timpul dietei, dar si dupa terminarea acesteia. Sunt promovate obiceiurile alimentare sanatoase, care te pot ajuta sa-ti mentii rezultatele obtinute in urma dietei NUPO pe termen lung!

