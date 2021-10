(P) Descoperă cele mai frumoase stațiuni din Austria unde poți petrece o vacanță la schi

Când te gândești la o vacanță în Austria, te gândești automat la schi. Nu este de mirare: există peste 400 de zone de schi în Austria și fiecare are punctele sale forte.

Desigur, este dificil să găsești pentru tine cel mai bun dintre zonele de schi din Austria.

În continuare vei regăsi o prezentare generală a celor mai bune zone de schi din Austria. Fie că schiezi cu familia în cea mai mare zonă de schi din Austria, o vacanță de vis de schi pentru doi într-una din zonele de schi pe ghețar sau o vacanță de schi de petrecere cu prietenii într-una dintre zonele de schi la prețuri accesibile din Austria - aici vei regăsi cele mai cele mai frumoase zone de schi din Austria



Sölden în Ötztal din Tirol



Sölden din Ötztal, în inima Tirolului, este una dintre cele mai renumite și deosebit de populare zone de schi din Austria. Aproximativ 2 milioane de turiști vizitează Sölden în fiecare an, majoritatea schiind în Austria iarna.



Așadar, Sölden este una dintre cele mai mari zone de schi din Austria și - cifrele vorbesc pentru asta. Datorită dimensiunilor sale, stațiunea de schi Sölden din Ötztal are ceva pentru toată lumea. Începători, avansați și profesioniști vor găsi întotdeauna panta potrivită pe cei 144 km de pârtii , care se extind până la o altitudine de 3.340 metri .



Sölden din Ötztal este, de asemenea, una dintre numeroasele zone de schi pe ghețari din Austria. Doi ghețari - Rettenbachferner și Tiefenbachferner - asigură faptul că Sölden este una dintre zonele de schi cu zăpadă din Austria din septembrie până în mai.

Faimoasa zonă de schi Austria Ischgl din Tirol este deosebit de populară printre vedete și a fost în mod repetat votată una dintre cele mai bune zone de schi din Austria. Zona de schi renumită internațional Ischgl este, de asemenea, cunoscută sub numele de Ibiza din Austria.Nu e de mirare, la urma urmei, celebritățile și petrecăreții ajung aici , precum și familiile și schiorii pasionați. Amestecul reușit al unei zone de schi mari și variate și a locației atrage în fiecare an până la 1,4 milioane de turiști în comunitatea mică din Paznautal din Tirol.Zona de schi aparținând Ischgl este Silvretta Arena . Părți mici ale acestuia se află și în Elveția. Cei aproximativ 238 de kilometri de pârtii se bucură de o reputație de primă clasă și sunt acoperiți de zăpadă, ceea ce face din Ischgl una dintre zonele de schi sigure din zăpadă din Austria.Elegantul și elegantul Kitzbühel este una dintre cele mai bune zone de schi din Austria și o zonă de schi pentru cei bogați și frumoși. Zona de schi Alpii Kitzbühel se întinde de la Hahnenkamm (1.712 metri), Kitzbüheler Horn (1.996 metri) până la satele Kirchberg din Tirol și Jochberg și Pasul Thurn (1.274 metri).Acest lucru înseamnă că ai în jur de 230 de kilometri de pârtii și 92 de trasee incredibile de toate nivelurile de dificultate care sunt deschise în vacanța de schi.Una dintre cele mai înalte zone de schi din Austria este Obertauern din regiunea Salzburg. Obertauern este în multe privințe una dintre cele mai bune zone de schi de top din Austria. Cu numeroasele sale pârtii albastre și potrivite pentru copii, este o zonă de schi bună pentru familie și la fel de potrivită pentru începători.De asemenea, este situat la o altitudine cuprinsă între 1.600 și 2.313 metri, ceea ce îl face una dintre cele mai înalte zone de schi din Austria și cu zăpadă garantată din noiembrie până în mai.Ski Arlberg este cea mai mare zonă de schi cu zăpadă garantată din Austria și una dintre cele mai mari cinci zone de schi din lume. Fiind cea mai mare zonă de schi conectată din Austria , Ski Arlberg este un adevărat superlativ și pe bună dreptate una dintre cele mai bune zone de schi.Un total de 305 de kilometri de pârtii și 88 de ascensoare ultra-moderne te vor convinge instant. În plus, Ski Arlberg este cea mai veche zonă de schi din Austria și combină cu îndemânare tradiția și modernitatea într-o vacanță de schi excelentă în Austria pentru întreaga familie și pentru toate nevoile.