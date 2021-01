(P) Cum stabilești un obiectiv SMART pentru afacerea ta?

Orice antreprenor trebuie să știe că nu va cunoaște succesul pentru afacerea sa fără obiective setate.

Stabilirea unor ținte în business reprezintă o metodă comună pentru toate întreprinderile de pe glob deoarece ajută la o înțelegere mai detaliată și organizată a companiei și capacităților acesteia.

Scopul unei afaceri este acela de a crea profit, însă, pentru țeluri mari este nevoie de obiective clare, specifice și realiste, nu idei vagi care nu reușesc să fie implementate. Deci, cum transformi rezoluțiile în obiective de afaceri viabile? Răspunsul este simplu. Folosind strategia SMART care contribuie la crearea unor planuri concrete pentru businessul tău.

Ce este un obiectiv SMART?

Este important să știi ce înseamnă obiectivele SMART atunci când vrei ca afacerea ta să ajungă pe o poziție mai înaltă. SMART este un acronim pentru Specifice, Măsurabile, Accesibile/Abordabile, Relevante, încadrate în Timp. Acest termen a fost utilizat pentru prima dată de un specialist în relațiile la locul de muncă, George T. Doran, care a publicat în anul 1981 articolul “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives” (Există o metodă S.M.A.R.T. de a scrie obiective manageriale). Prin urmare, există o diferență între a munci din greu și a munci inteligent.

Obiectivele SMART sunt considerate esențiale în managementul proiectelor, managementul resurselor umane și pentru dezvoltarea personală, așa că sunt utilizate de către orice persoană fără să fie nevoie de instrumente specifice sau instruire. Practic, toți cei care vor să-și definească rezoluții puternice trebuie doar să țină cont de caracteristicile SMART.

Cum stabilești un obiectiv SMART?

Orice campanie de marketing sau strategie de dezvoltare și comunicare trebuie să înceapă cu definirea unuia ori a mai multor obiective foarte bine conturate, adaptate nevoilor companiei. Stabilirea unor ținte SMART pentru afacerea ta nu reprezintă un scop în sine. Pentru a fi viabile, obiectivele trebuie să fie însoțite de mai multe elemente cum ar fi evaluarea comună a contextului, nevoia de a obține unele rezultate, riscurile eșecului, angajamentul echipei de a valida pe deplin obiectivele, consecințele ce pot apărea dacă obiectivele sunt sau nu atinse. Mai mult, prioritățile se pot schimba în timp, așa că este necesar să se stabilească termene relativ scurte pentru monitorizarea progresului.

Setarea obiectivelor SMART în funcție de cele cinci principii ale teoriei

Caracteristicile SMART sunt considerate esențiale în formularea unui obiectiv pe termen lung sau scurt. Acestea oferă claritate, facilitează înțelegerea rezoluțiilor propuse, le eficientizează și le ridică gradul dificultate astfel încât să forțeze compania să le atingă. În stabilirea unui obiectiv SMART, trebuie să iei în considerare următoarele criterii:

- Specific–în primul rând, un obiectiv trebuie să fie specific, formulat cât mai clar și concis. Pentru a te asigura că îndeplinește această caracteristică, obiectivul stabilit trebuie să poată răspunde la întrebări precum cine este implicat în execuția sa ori ce anume trebuie realizat.

- Măsurabil–monitorizarea procesului de implementare a obiectivului este foarte importantă. Etapele setate te pot ajuta să reevaluezi progresul la fiecare pas, pentru a vedea dacă așteptările tale sunt îndeplinite.

- Accesibil/Realizabil–în cazul în care stabilești un obiectiv ridicat și de neatins, acest lucru poate fi un dezavantaj pentru tine și angajații tăi. Chiar dacă standardele ridicate reprezintă o provocare, trebuie să-ți planifici anumite ținte luând în considerare șansele reale pe care le ai pentru a le îndeplini. Prin urmare, trebuie să iei în calcul dimensiunea afacerii, situația pieței, produsele sau serviciile oferite, resursele tehnice, umane, financiare și de timp disponibile.

- Relevant–un obiectiv SMART trebuie să fie relevant pentru afacerea ta, să te motiveze și să-ți ofere șansa de a te orienta către noi oportunități. Dacă nu te conduce spre dezvoltarea businessului și un scop în care tu chiar crezi, nu este suficient de „inteligent”.

- În Timp – cu cât un obiectiv este mai complex cu atât vei avea nevoie de mai mult timp ca să-l atingi. Un termen limită te va motiva pe tine și echipa ta să depuneți un efort uriaș pentru a obține ceea ce vă doriți.

Dacă vrei să stabilești un obiectiv SMART pentru afacerea ta este important ca acesta să-ți ofere răspunsuri la întrebări precum ce trebuie realizat, cine va face acest lucru, de ce este important și când ar trebui să fie gata. Un obiectiv scris și clar va reprezenta, astfel, primul pas spre îndeplinirea unui plan.