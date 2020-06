(P) Cum să-ți detoxifici organismul cu ZeolitSpectrum?

Procesul de detoxifiere, sau detox pe scurt, a devenit un trend foarte popular, dar în același timp și esențial pentru regimul de viață al omului modern.

Mediul în care trăim nu se compară cu cel de care se bucurau bunicii noștrii și nici măcar părinții în tinerețe și din cauza poluării, substanțele nocive au devenit o provocare mult prea mare pentru organele excretoare.

Dacă am mânca natural și am respira un aer curat, nu am avea nevoie de detoxifiere deoarece pielea, rinichii și ficatul fac o treabă extraordinară în menținerea stării de sănătate a organismului, atâta timp cât nu îl supunem unui efort extraordinar. Dar cum poluarea este imposibil de evitat în viața de zi cu zi, în special în mediul urban, curele de detoxifiere ar trebui să devină un obicei pentru fiecare dintre noi.

Ce poți să faci pentru a-ți detoxifia organismul?

În mediul virtual există o mulțime de cure de detoxifiere pe care poți să le încerci pentru a elimina toxinele din organism. Dar înainte de a testa o metodă drastică, este bine să consulți mai întâi un specialist care să-ți confirme clar dacă varianta aleasă de tine ți se potrivește sau nu. Fiecare corp este diferit și are nevoile sale în funcție de vârsta, înălțimea și greutatea pe care le are, dar și în funcție de intensitatea cu care face mișcare zilnic sau afecțiunile de care suferă. De aceea, nu există două regimuri alimentare care să se potrivească perfect la două persoane diferite și fiecare cură de detoxifiere trebuie personalizată.

Pe de altă parte, o abordare mai practică a detoxifierii, poate fi utilizarea dispozitivului medical ZeolitSpectrum pe bază de zeolit dublu activat, fabricat în Austria, printr-o tehnologie unică, patentată. Zeolitul este un mineral obținut pe cale naturală care s-a format acum mii de ani la contactul lavei fierbinți cu apa mărilor și oceanelor. În urma acestui proces a rezultat o substanță naturală, încărcată negativ și cu uimitoarea proprietate de a atrage ca un magnet substanțele nocive din corp, precum elementele radioactive și metalele grele.

Zeolitul nu reacționează cu nutrienții esențiali pentru un corp sănătos. În schimb, captează mercurul, manganul, excesul de fier, arsenicul, aluminiul și plumbul și le elimină apoi din organism. Mai mult, are proprietatea de a capta și unii agenți patogeni ca virusurile, bacteriile, paraziții sau celulele moarte care se pot transforma în timp într-o sursă de infecție. De asemenea, există multe persoane care în urma tratamentului cu ZeolitSpectrum au observat îmbunătățiri majore față de reacțiile alergice suferite în trecut.

Cine poate opta pentru o cură de detox cu zeolit?

Încă un lucru extraordinar pentru care zeolitul este apreciat de persoanele care vor să adopte un stil de viață sănătos și să-și fortifice sistemul imunitar este faptul că acest dispozitiv medical poate fi utilizat zilnic, putând începe cura de tratament în orice moment convenabil ție.

Nu ai nevoie de analize speciale înainte de o cură cu ZeolitSpectrum deoarece el nu determină reacții adverse la nivelul organismului, ba dimpotrivă, reglează nivelul pH-ului aducându-l la o valoare optimă cuprinsă între 7.35 și 7.45 de unități.

Există foarte multe tipuri diferite de zeoliți. Dar ZeolitSpectrum conține singurul zeolit ce poate fi administrat intern și care în urma testelor toxicologice s-a demonstrat că nu prezintă niciun pericol pentru organism, indiferent de condiția de sănătate a acestuia. În schimb, pentru un plus de siguranță, femeile însărcinate sau cele care alăptează ar trebui să se consulte mai întâi cu medicul curant înainte de a începe o cură de tratament.

ZeolitSpectrum poate fi consumat de copii, de adulți și de vârstnici deopotrivă, zi de zi, pentru o perioadă de până la șase luni. Rezultatele sale însă, vor apărea în funcție de gradul de intoxicare suferit de fiecare organism în parte și gravitatea simptomelor pe care cel care urmează tratamentul le observase înainte de cură. Astfel, dacă inițial aveai o stare de sănătate bună și nu te confruntai cu dureri de cap accentuate sau fluctuații de greutate, s-ar putea să-ți dai mai greu seama de efectele acestui supliment alimentar. Dar dacă te vei analiza cu mai multă atenție, cu siguranță vei observa că odată cu începerea curei ai căpătat mai multă energie, metabolismul ți s-a îmbunătățit semnificativ și ai ajuns să te odihnești mai bine și mai profund.