(P) Cum să alegi echipamentele potrivite pentru atelierul tău auto. Ce ar trebui să ai în vedere

Pe măsură ce numărul de automobile de pe străzile României continuă să crească, afacerile tangențiale industriei auto, cum sunt atelierele de reparații sau stațiile ITP, încep să devină din ce în ce mai profitabile.

În contextul pandemiei de coronavirus, dar și al interesului consumatorilor pentru achiziția de automobile, cererea pentru servicii cum sunt cele de reparații și mentenanță pentru vehicule a crescut foarte mult, motiv pentru care deschiderea unui atelier auto poate fi o idee profitabilă, dacă este executată corect.

Dacă plănuiești să deschizi o astfel de afacere, atunci ar trebui să știi că selecția echipamentelor poate fi unul dintre cei mai dificili pași. Există numeroase întrebări la care va trebui să ai un răspuns, fie că vorbim despre prețuri, durata de livrare, rezistența sau gradul de performanță al echipamentelor pe care le alegi. Vei opta să lucrezi cu branduri de renume și de încredere, cum este Reihmann, sau firme mai puțin cunoscute, dar mai ieftine? Vei opta pentru o gamă diversificată de echipamente ieftine sau pentru un număr restrâns de dotări performante? Vei alege echipamente noi, cu garanție sau echipamente second hand?

Toate aceste întrebări sunt foarte importante atunci când faci selecția finală a dotărilor și nu trebuie să uiți că fiecare alegere are și un cost de oportunitate. Spre exemplu, un elevator auto reihmann nou va avea un preț mai mare decât unul second hand, însă va rezista mult mai mult în timp și vei beneficia și de garanție pentru acesta, pe când cel second hand va trebui reparat din propriul buzunar ori de câte ori se defectează, adăugând la prețul inițial al produsului.

Calitatea dotărilor afacerii tale va influența foarte mult și calitatea serviciilor pe care le oferi, astfel că e foarte important să acorzi acestei selecții atenția pe care o merită. Iată ce ar trebui să urmărești:

Utilitatea echipamentelor

Probabil acesta este cel mai important aspect când vine vorba de alegerea dotărilor unui atelier auto. Fiecare echipament pe care îl achiziționezi, fie că e vorba de un elevator 2 coloane reihmann sau un compresor de aer, o mașină de dejantat sau un simplu cablu de încărcare pentru baterii auto, trebuie ales în funcție de nevoile clienților.

Din acest punct de vedere, trebuie să fii prudent și conservator, ca să nu depășești bugetul de investiții pe care l-ai stabilit. Fiind la început, este mult mai bine să investești într-o gamă mai restrânsă de echipamente, dar care să fie performante și eficiente. Astfel, încetul cu încetul, baza ta de clienți va crește și vei putea ulterior să-ți diversifici serviciile, fără un impact financiar prea mare asupra afacerii tale.

Calitatea echipamentelor

Tentația de a reduce investiția inițială poate fi mare, în special pentru antreprenorii care se află la prima afacere. Astfel, de multe ori, cei care deschid ateliere auto optează pentru echipamente și dotări second hand, care au un preț mai redus decât cele noi, de la branduri de renume, cum este Reihmann. Cu toate acestea, e foarte important să te gândești și la viitor când faci selecția dotărilor.

Un echipament second hand va avea inițial un preț mai mic, însă nu va funcționa nicidecum la fel de eficient ca unul nou și, mai mult decât atât, se va defecta des, adăugând constant la costul inițial de achiziție. În schimb, un echipament nou, chiar dacă va avea un preț inițial mai mare, va veni însoțit de garanție, va rezista mult mai mult în timp, iar în multe cazuri, va fi chiar instalat gratuit de către furnizor, eliminând astfel și costurile de transport.

Performanțele echipamentelor

Gradul de performanță al echipamentelor destinate atelierelor auto poate varia foarte mult, atât în funcție de branduri, cât și în funcție de anul lor de fabricație. După cum e ușor de intuit, echipamentele moderne vin deseori însoțite de funcții noi, care pot crește calitatea serviciilor pe care le oferi clienților. De asemenea, echipamentele de calitate superioară vor avea o rezistență crescută la uzură și vor opera mult mai eficient.

În plus, calitatea dotărilor afacerii tale va fi mereu comparată cu cea a concurenților, iar asta poate să influențeze foarte mult opțiunea clienților. Tocmai de aceea, e foarte important să nu faci rabat de la calitate atunci când achiziționezi dotările necesare afacerii tale, ci mai degrabă să limitezi numărul acestora și, poate, diversitatea lor. În timp, calitatea serviciilor