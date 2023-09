(P) Cum să alegi cea mai bună cafea?

Este un ritual de dimineață, o sursă de energie și o modalitate de a ne răsfăța în mijlocul zilei. Dar cum să alegi cea mai buna cafea pentru gusturile tale unice? Află în continuare câteva informații prețioase din lumea cafelei, pentru a face alegerea potrivită pentru tine.

Descoperă magia cafelei. De unde provine?

Cafeaua este cultivată în diferite regiuni ale lumii, iar fiecare regiune are caracteristicile sale unice. Ca să poți alege cea mai buna cafea, trebuie să înțelegi de unde provine și prin ce se caracterizează.

Unele dintre cele mai populare soiuri includ Arabica și Robusta, fiecare având gusturi și arome unice. Boabele de cafea Arabica provin din regiuni precum Etiopia, Columbia, Brazilia, sau Kenya. Aceasta este cultivată în zone de înaltă altitudine, în zone climatice mai răcoroase și cu precipitații regulate. Boabele de cafea Robusta sunt cultivate în principal în zonele tropicale ale Africii și Asiei. Aceasta crește la altitudini mai joase și în zone climatice mai calde. Mai există încă două tipuri de cafea, Liberica și Maragogype, însă acestea nu sunt la fel de cunoscute la noi. Se cultivă în Africa, respectiv Brazilia, însă calitatea, aroma și gustul sunt net inferioare Arabica și Robusta.

În ceea ce privește aroma, cafeaua Arabica are o aromă complexă, delicată și florală. Gustul său este adesea descris ca fiind dulce și ușor acidulat, cu note de fructe și flori. Are, de asemenea, mai puțină cofeină decât Robusta. Robusta are un gust mai puternic, mai amar și mai intens. Aromele sale sunt adesea descrise ca fiind astringente, cu note de nuci și ciocolată. Are o concentrație mai mare de cofeină decât Arabica.

Proaspăt este întotdeauna mai bun

O regulă de aur în lumea cafelei este să alegi întotdeauna cafea proaspătă. Cafeaua își pierde rapid aroma și gustul după ce este măcinată. Așadar, cel mai bine este să cumperi cafea boabe și să le macini chiar înainte de a-ți pregăti delicioasa licoare. Astfel, te asiguri că vei savura întotdeauna prospețimea și intensitatea fiecărei cești de cafea.

Prăjire ușoară, medie sau închisă?

Procesul de prăjire reprezintă, fără îndoială, unul dintre aspectele fundamentale ale cafelei. Acesta are un impact major asupra percepției puterii și caracterului cafelei pe care o savurăm. O prăjire ușoară scoate în evidență trăsăturile naturale ale cafelei. În această categorie, te poți aștepta la o notă ridicată de aciditate și la posibilitatea de a explora unele dintre cele mai excepționale arome. Prăjirea de intensitate medie aduce echilibru între aciditate și corp. Vei putea degusta aromele originale ale cafelei, care se completează perfect cu un corp mai robust conferit de procesul de prăjire. Celebre pentru aromele lor îndrăznețe și bogate de ciocolată, cafelele cu prăjire închisă oferă experiențe de neuitat. Majoritatea notelor pe care le vei descoperi într-o astfel de cafea provin din procesul de prăjire profund.

Forma de preparare: espresso, filtru sau french press?

Cea mai bună cafea depinde de preferințele tale în ceea ce privește metoda de preparare. Iubești espresso-ul cu arome bogate de ciocolată și o concentrație puternică? Atunci ar fi ideal să optezi pentru o cafea cu prăjire închisă, care se potrivește perfect cu acest tip de băutură. Preferi un espresso puternic și citric? Optează pentru boabe cu o prăjire ușoară spre mediu. Dacă preferi cafeaua filtru sau french pres, cu o aromă mai subtilă, fără lapte și zahăr, alege cafelele cu prăjire mai ușoară. La polul opus, dacă iubești combinația de lapte, zahăr și cafea, optează pentru cele cu prăjire medie spre închisă.

Ține cont de aromă și note de gust

Atunci când alegi cafeaua, acordă atenție descrierii aromei și notelor de gust. Fiecare pachet de cafea include informații despre aromele și gusturile pe care le poți aștepta de la cafea. Aceste informații te pot ajuta să te orientezi către cafeaua care se potrivește preferințelor tale. Notele dominante și aromele se dezvăluie în mod captivant: de la deliciul ciocolatei și caramelului, obținut printr-un proces special de prăjire care evidențiază nuanțele bogate ale acestor ingrediente, până la aromele subtile de condimente dulci precum cuișoarele și scorțișoara, sau notele de migdale prăjite și macadamia, tipice cafelelor din Brazilia și soiului Bourbon.

Mai există și cafelele care te întâmpină cu arome fructate și parfumuri proaspete datorită procesului de prăjire natural, ce permite boabelor să absoarbă zaharurile din fructele de cafea. În plus, cafelele îți pot încânta simțurile cu note de citrice revigorante și parfumuri florale delicate, cum ar fi caprifoiul, iasomia, păpădia și urzicile, cu precădere în cazul celor spălate, prelucrate tradițional în țara de origine, ca de exemplu Etiopia.

Nu există cea mai bună cafea universal vorbind. Există doar cea mai bună cafea pentru preferințele tale. În cele din urmă, alege cafeaua printr-o serie de degustări și experimente. Încearcă cafele din diferite regiuni, grade de prăjire și metode de preparare. Fiecare cafea are o poveste de spus și o experiență de oferit, iar călătoria ta în lumea cafelei poate fi una plină de surprize plăcute.

Oricare ar fi insa preferinta ta, noi cei de la EspressoCafe.ro, iti oferim cafeaua preferata livrata rapid prin curier. Descopera astazi oferta noastra de cafea boabe si accesorii si beneficiaza de comoditatea comezilor online.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 11-09-2023 15:07



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.