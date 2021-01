(P) Cum oferi flori de Valentine`s Day?

Valentine's Day sau Ziua Îndrăgostiților a devenit un prilej de sărbătoare a dragostei, a prețuirii și a afecțiunii.

Chiar dacă această sărbătoare nu face parte din cultura noastră, mulți tineri au adoptat-o și o celebrează an de an. Dragostea nu are nevoie de o zi anume pentru a fi sărbătorită, însă de Valentine`s day cu toții își deschid inimile la unison, devenind astfel iubirea molipsitoare.

Unul dintre cele mai întâlnite obiceiuri de Ziua Îndrăgostiților este cel de a dărui flori. Bărbații știu că femeile le adoră, chiar dacă sunt unele care nu o spun prea des sau care nu au în casă o floare de care să se îngrijească. Însă, dăruind flori alese atent, bărbații oferă și sentimente delicate de respect și prețuire femeilor de lângă ei. Pentru a face o alegere inspirată, astăzi ți-am pregătită o serie de recomandări în ceea ce privește florile.

Alege buchete de flori instagramabile

Instagramul a devenit canalul social media pe care se postează cel mai des. Orice femeie își dorește să primească flori și să arate tuturor cadoul primit de ea. De Valentine`s Day înseninează-i ziua printr-un gest remarcabil: dacă 14 februarie se celebrează în timpul săptămânii, trimite-i un buchet de flori la birou, iar dacă aceasta se celebrează în weekend, trimite-i florile preferate cu o zi înainte.

Așa cum iubirea nu se schimbă și trandafirii rămân nemuritori

Aproape întotdeauna, trandafiri sunt alegerea perfectă pentru Valentine's Day. Există femei care spun că preferă alte tipuri de flori, dar de Ziua Îndrăgostiților trandafirii sunt cei mai potriviți. Indiferent dacă sunteți la început de drum în relație sau sunteți căsătoriți de douăzeci de ani, cu un buchet de trandafiri nu vei da greș. niciodată

Îndrăznește să fii altfel

Trandafirii roșii sunt simbolul tradițional al iubirii și modul obișnuit de a spune ”Te iubesc”. Cu toate acestea, Ziua Îndrăgostiților celebrează iubirea și fiecare parte a dragostei merită sărbătorită. Iată ce sentimente poți transmite prin culoarea florilor:

• Alb - trandafirii albi simbolizează dragostea adevărată, puritatea, inocența, tinerețea și farmecul.

• Roz - trandafirii roz arată aprecierea, grația, fericirea, perfecțiunea și blândețea.

• Galben - trandafirii galbeni simbolizează bucuria, prietenia, începuturile noi, dar și un ” bine ai revenit”

Nu te poți hotărî? Alege un buchet de flori asortat

Dacă nu te poți hotărî sau vrei să ieși în evidență în această zi, poți opta pentru un buchet de flori asortat. Indiferent de florile alese, buchetele asortate au la bază numai trei reguli:

• Conțin numai trei culori.

• Una dintre culori și cea predominantă trebuie să fie culoarea ei preferată.

• Buchetele mai mari exprimă sentimente mai intense.

Florile potrivite pentru Valentine`s Day, fie sub formă de buchete, fie în cutii, le găsești la floraria online din București Maison D`or.