(P) Cum iti consolidezi imunitatea la inceputul sezonului rece

Debutul sezonului rece aduce cu el o multime de probleme medicale.

Indiferent de varsta, suntem mai expusi in fata racelilor, a gripelor si a altor infectii ale gatului si urechilor, iar in 2020 trebuie sa fim poate de 10 ori mai prudenti din cauza pandemiei COVID-19.

Ce avem de facut pentru a ne proteja? Avem nevoie de preventie si de cresterea imunitatii.

Anul 2020 a fost un an atipic pentru toata lumea din cauza pandemiei si a numeroaselor restrictii. Am interactionat mai putin cu alte persoane, am stat cu totii cat mai feriti si am respectat normele de igiena cu cat mai mare atentie.

Cine a stiut sa se fereasca a reusit sa ramana sanatos, insa, paradoxal, acum ne trezim mai vulnerabili in fata germenilor care ne-ar fi ajutat sa dezvoltam anticorpi si sa ne consolidam, astfel, imunitatea. Sistemul imunitar are, prin urmare, nevoie de ajutor in prag de sezon rece.

Cresterea imunitatii, importanta indiferent de varsta

Cresterea imunitatii este esentiala indiferent de varsta, iar aceasta poate fi obtinuta fie printr-un stil de viata sanatos, incepand de la alimentatie, pana la miscarea pe care o faci cel putin cateva zeci de minute pe zi, fie cu ajutorul unor suplimente alimentare.

Imunitatea organismului poate sa scada atunci cand nu ai o dieta echilibrata si diversificata, cand faci prea putina miscare, cand nu ai parte de iesiri in aer liber si de un somn sanatos si odihnitor.

Toate acestea suna aproape ca un basm pentru majoritatea dintre noi, care ne traim viata contracronometru, prinsi intre deadline-uri, sedinte, sarcini de serviciu, responsabilitati casnice si multe altele pe care trebuie sa le facem si pe repede inainte, si bine.

Cum poti sustine sistemul imunitar in sezonul rece

Daca simti ca ai imunitate scazuta tocmai acum, cand infectiile de sezon se vor suprapune peste epidemia de SARS-CoV-2, Life Care iti ofera produse bio care iti vor sustine sistemul imunitar fix cand ai mai mare nevoie.

Gama speciala de produse naturale te va ajuta sa iti imbunatatesti nivelul de functionare al organismului, sa iti recapeti vitalitatea si mobilitatea, sa ai un sistem cardiovascular mai puternic si chiar si o capacitate intelectuala sporita, datorita proprietatilor antistres ale produselor.

De multe ori programul incarcat nu iti permite sa ai o alimentatie sanatoasa si echilibrata. La schimbarea de sezon, cand temperaturile scad, umiditatea creste si virusurile se inmultesc, organismul poate da semne de imunitate scazuta prin alergii, oboseala accentuata sau infectii recurente.

Poti beneficia de plusul de sanatate de care ai nevoie datorita complexelor de vitamine si minerale Life Care, suplimentelor care contin calciu sau Vitamina D3, pentru un corp mai puternic, sau echinaceea, pentru o imunitate consolidata, gata sa faca fata oricaror virusuri sau bacterii.

Din oferta Life Care fac parte si produse pentru cei care sufera de diabet sau care au nevoie de tonice sexuale, suport renal sau suport metabolic. Vrei sa descoperi si secretul tineretii?

Ai la dispozitie chiar si o gama de produse pentru longevitate, care protejeaza vederea, regleaza functiile organismului si intaresc si infrumuseteaza unghiile si parul.

Tot ce trebuie sa faci este sa identifici punctele in care ai nevoie de ajutor si sa alegi produsele care ti se potrivesc! Pentru ca meriti sa ai o toamna si o iarna frumoase, dar mai ales sanatoase!