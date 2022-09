(P) Cum arată Vulcanus, grătarul etalon pe sufletul chefilor și gurmanzilor

Ne poartă simțurile din subconștient (focul ancestral și pregătirea hranei din antichitate) și până la cele mai conștiente și apreciate momente de tip petrecere în aer liber, cu preparate variate, de la fripturi simple până la experiențe culinare luxuriante. Oricât de complexă ori simplă ar fi călătoria aceasta a simțurilor, când vine vorba de grătar se poate spune la unison că este parte din viața românului.

“Gratarul” este aproape o instituție. Orice casă, restaurant, terasă, pensiune sau centru de evenimente are si un grătar in dotare. Pentru că la grătar, “se prepară” voie bună și prietenie. Este mai mult decât a face mâncare. Este o ocazie de bucurie și relaxare, de primire oaspeți și prieteni.

Tocmai de aceea, grătarele au evoluat si există unele modele care oferă experiențe culinare si de petrecere a timpului in aer liber la un nivel deosebit. Acestea sunt cele mai apreciate de către bucătarii profesioniști, chefi sau gurmanzi care vor să atingă un nivel maxim atât in obținerea de preparate savuroase și aspectuoase cât si in experiența de gătit ca un spectacol culinar.

Un stil de viață sănătos presupune atenție la calitatea mâncărurilor și a modului de preparare. Un grătar obișnuit nu este de cele mai multe ori și sănătos, deoarece preparatele se ard uneori direct in flacără sau pe suprafețe neconforme și dezvoltă substanțe carcinogene.

Cel mai sigur și sănătos mod de a găti orice tip de preparate la grill este pe grătarele tip plită (plancha-plate, plancha-grill). De regulă acestea sunt gratare profesionale, cunoscute si folosite de chefi; sau de oricine dorește să gatească precum un chef bucatar si care înțelege că investiția intr-un astfel de gratar plita este foarte benefică în timp (deși inițial este un cost semnificativ mai mare față de un grătar oarecare).

Dacă doriți să le oferiti oaspeților dumneavoastră o experiență culinară la cele mai înalte standarde, atunci grătarul profesional cu plită Vulcanus este alegerea ideală. Suprafața generoasă de gătit, care poate fi împărțită în două zone în funcție de temperatură, vă ajută să gătiți în condiții optime, atât pentru un grup restrâns, cât și pentru evenimente de amploare.

Grătarele profesionale Vulcanus se remarcă prin design-ul elegant dar extrem de practic în același timp, prin calitatea materialelor din care este fabricat și prin atenția la detalii. Fiecare model de grătar profesional Vulcanus este fabricat din oțel corten patinat cu o durată de viață extrem de lungă și care nu necesită întreținere.

Plita este fabricată din oțel cu grosimea de 12 mm, certificat pentru uz alimentar. Plita este dublată în interior de un strat ceramic solid de 35 - 43 de kg (functie de model). Aceasta este un excelent conductor de căldură și are rolul de a asigura stabilitate termică. Astfel, temperatura plitei rămâne constantă pe o perioadă lungă de timp iar consumul de lemne este optimizat. Puteți găti în orice anotimp, chiar și in iernile geroase veți avea temperatură înaltă si constantă pe plita grătarului Vulcanus.

Toate modelele de grătar profesional Vulcanus sunt prevăzute cu un sistem de scurgere a reziduurilor rezultate în urma gătirii și cu un sistem de curățare a cenușii.

Sistemul de scurgere funcționează ca un șanț în jurul plitei metalice care colectează grăsimea arsă și alte resturi, astfel încât plita să poată fi curățată foarte ușor, nu se mai produce fum, iar alimentele gătite ulterior își păstrează culoarea și aroma intacte (fara carcinogeni). Grăsimea și resturile colectate se scurg în tava de colectare a cenușei situată dedsubtul cuvei de aredere (NU in foc, asa cum este la alte gratare similare, pentru a evita alimentarea necontrolata a flacarilor si a arde grasimile, evitand astfel fum nedorit sau mâncare arsă). Tava de cenușă se scoate foarte ușor pentru a fi golită și apoi se introduce înapoi în interiorul grătarului.

Opțional, grătarul profesional Vulcanus poate fi accesorizat cu un suport adaptor pentru vase de gătit sau pentru grill. Astfel spațiul din centrul plitei poate fi folosit pentru preparate gătite la wok sau ceaun, iar grătarul central funcționează ca un grill clasic.

De asemenea, Vulcanus are accesorii profesionale pentru rotiserie, din inox, heavy-duty, acționate manual sau electric (motor puternic de 15W). Pe lângă rotiseria clasică, puteti opta și pentru sistemul de tip gratar Brazilian, cu rotiserie si țepușe Assado, pentru a găti lent cele mai delicioase preparate, în stil sud-american.

Sorina Carstoiu deține magazinul firedeco.ro, un business ce iși propune să adune prietenii în jurul focului și să ofere produse pentru gătit sau relaxare în aer liber (grătare, vetre de foc, incălzitoare terasă). FIRE DECO este distribuitorul grătarelor profesionale Vulcanus în Romania.

Sorina ne explică mai detaliat de unde vine bucuria de a folosi un grătar plită Vulcanus, prin feedback-ul de la clienții utilizatori ai acestui tip de grătar:



„Grătarul pe lemne Vulcanus este gândit sa iti ofere toate optiunile pentru un show culinar in propria grădină sau productivitate crescută in cazul restaurantelor, firmelor de catering, chefilor de la evenimente in aer liber, etc. Astfel, o multime de alte accesorii sunt disponibile pentru “a face totul cu al tau Vulcanus” si a transforma atmosfera intr-un festin.

Clienții nostri sunt în primul rând incântați de gustul și aspectul preparatelor care ies de pe plita Vulcanus, dar și de “joaca” din timpul gătitului. In general, utilizatorii sunt bărbați, iar zicala că “bărbații rămân copii, doar jucăriile sunt mai scumpe” este oarecum adevarată când vine vorba de grătar. Primim cu entuziasm poze de la clienții nostri cu voia bună de la grătar, cu zeci de feluri de preparate sau povești.

Cineva ne-a trimis fotografii cu ouă, cârnați și focaccia pe plită la mic dejun, steak de vită la prânz și un ceaun cu goulash pentru cină lângă un ciolan rotisat. Grătarul a mers toată ziua ????. A zis că îsi merită renumele de “zeu al flăcărilor” (Vulcanus fiind denumirea latină pentru Vulcan, zeul focului în mitologia Romană).

Altcineva ne-a spus că și-a sărbătorit ziua de naștere cu vreo 20 de prieteni și au gătit mai mulți in jurul grătarului, fiecare incercând câte un nou preparat pe gustul său, pe lângă vinul fiert cu portocale ce a domnit pe grilul central. Și că “ăsta e genul de bun pe care îl lași moștenire”, așa de trainic i se pare… ????

Acesta este un avantaj de bază al grătarului plită Vulcanus, poți găti orice, deoarece ingredientele nu cad iar grăsimile și resturile sunt colectate în șanțurile perimetrale ale plitei. Și cum plita are două zone de temperatură, se pot găti in același timp legume, fructe de mare, pâinici, fripturi, peste, frigarui, kebap, burgeri, pui sau purcei rotisați. Deci, la o petrecere în aer liber invitații pot găti impreună pe grătar și mâncarea e gata toată odată, fară a se răci sau a aștepta ore întregi până se prepară tot meniul.

Suprafața de gătit a plitei pătrate este cu până la o treime mai mare comparativ cu plitele rotunde. Datorită design-ului său plita poate fi separată în două zone de gătit: partea centrală care se încinge la o temperatură mai înaltă potrivită pentru preparatele din carne și partea exterioară, pentru legume, alimente care necesită temperatură mai scăzută sau pentru menținerea la cald a mâncării până la servire. Astfel, puteți găti un meniu întreg într-un timp mai scurt (aspect foarte apreciat de chefi bucătari), pentru până la 50 de persoane intr-o oră. Așadar, dacă aveți un restaurant, o petrecere în aer liber, sau oaspeți in propria curte pe care doriți să-i serviți impecabil, vă puteti baza pe grătarul Vulcanus”.

Modelele Vulcanus Pro Chef sunt prevăzute cu două spații de depozitare, unul poate fi folosit pentru lemne, iar celălalt pentru depozitarea ustensilelor de gătit sau a ingredientelor folosite. Modelele Vulcanus Pro Masterchef au în plus și un spațiu lateral pentru pregătire preparate și două tocătoare profesionale incluse, devenind practic o adevărată bucatarie exterioară pentru pasionați.

Grătarul profesional Vulcanus reprezintă alegerea ideală pentru pensiuni, restaurante sau hoteluri care doresc să își impresioneze oaspeții cu mâncare delicioasă, preparată într-un mod spectaculos. Dar si pentru gurmandul si chef-ul din tine, căci meriți să te bucuri de o experiență de tip cooking show, în propria grădină sau terasă.

