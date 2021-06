(P) Cum alegi produsul potrivit pentru curatarea tenului?

Alegerea corecta a produselor pentru curatarea tenului trebuie sa construiasca in jurul unui pus de medicul tau dermatolog.

Alegerea corecta a produselor pentru curatarea tenului trebuie sa construiasca in jurul unui pus de medicul tau dermatolog, pentru a intelege mult mai bine tipul de ten pe care il ai si modul, descris de o serie de particularitati pe care le dezvoltam mai tarziu.

In cazul in care produsele pentru curatare contin formule ce sunt incompatibile cu nivelul de sensibilitate al pielii tenului tau, exista riscul de complicatii aparute la nivelul fetei, ce pot amplifica si mai mult probleme dermatologice deja existente.

Asadar, in cele ce urmeaza, vom discuta despre principalele tipuri de ten, dar si despre variantele de ingrijire corecte, asociate tipu de piele existent:

Cate tipuri de ten exista?



Rutina potrivita de ingrijire a tenului are, asadar, legatura cu tipul acestuia. Doar cunoscand ce tip de ten ai, vei putea avea grija de ele asa cum trebuie, in functie de recomandarile de produs oferite de medicul specialist, in urma consultului.

Iata care sunt principalele tipuri de ten:

Tenul uscat



Pielea tenului uscat este descuamata, solzoasa sau aspra.

Tenul gras



Pielea tenului gras este stralucitoare si pe anumite suprafete, porii sunt largiti.

Tenul mixt

Pielea tenului mixt este descrisa de particularitati ale primelor doua tipuri de ten pe care le-am enumerat mai sus: pe anumite portiuni (obraji), aceasta poate fi uscata, iar pe altele (frunte, nas, barbie), poate fi grasa.

Tenul sensibil



Pielea tenului sensibil poate produce senzatii de intepatura, arsura sau mancarime, dupa utilizarea machiajului sau a altor produse cosmetice.

Tenul normal



Pielea tenului normal are un aspect echilibrat si nu prezinta sensibilitate.

Cum se aleg produsele de curatare in functie de ten?



In functie de tipul tenului tau, medicul specialist iti poate recomanda o rutina de curatare adaptate particularitatilor sale. Iata, mai exact, despre ce este vorba:

Curatarea tenului normal si tenului mixt



Tine cont de faptul ca nu orice sapun sau alt produs de curatare corporala este la fel de benefic pentru ingijirea tenului ca cele cu formule special concepute pentru asa ceva.

La recomandarea medicului dermatolog, alege un produs pentru curatare ce poate fi compatibil cu specificatiile tenului tau. Aplica delicat solutia de pe varful degetelor, fara a freca foarte tare. Clateste la final cu mult apa calda, apoi lasa-l sa se usuce.

Daca in urma utilizarii unui produs pentru curatarea fetei, tenul tau devine gras sau uscat, ia legatura cu medicul dermatolog pentru o alta evaluare, astfel incat sa gasiti impreuna alte solutii pentru nevoile tenului tau.

Pentru piele normal-mixta, medicul tau dermatolog iti poate recomanda gelul de curatare spumant de la Cerave

Curatarea tenului uscat



Daca ai tenul uscat, medicul specialist te poate ajuta sa iti construiesti o rutina de ingrijire pe baza unor produse de curatare a fetei cu actiune delicata, ce nu contin alcool sau parfumuri, deoarece aceste ingrediente pot usca tenul si mai tare.

Spala cu blandete pielea tenului uscat, apoi clateste cu multa apa. Evita sa utilizezi apa fierbinte, deoarece aceasta indeparteaza mai repede sebumul de pe suprafata tenului.

Incearca sa urmezi o sesiune de exfoliere o data pe saptamana, pentru a inlatura celulele de piele moarta. Astfel, in urma exfolierii, tenul va avea un aspect mai clar si mai uniform.

Curatarea tenului gras

Pentru curatarea tenului gras, specialistul iti poate recomanda un produs de curatare fara uleiuri. Clateste mai intai fata cu multa apa calda, apoi aplica produsul cu delicatete pe intreaga suprafata a fetei.

Evita sa utilizezi produse de curatare - precum tonerul facial - pentru curatarea tenului gras, inainte de a avea o discutie cu medicul specialist.

Astfel de produse pot genera si beneficii (inlaturarea sebumului in exces si oferirea unui aspect mai ingrijit al tenului gras), dar pot cauza si iritaii la nivelul fetei.

Asadar, informeaza-te corespunzator in privinta produselor pentru curatarea tenului pe care doresti sa le integrezi in rutina ta zilnica!

Curatarea tenului sensibil



Medicul dermatolog iti poate recomanda spalarea tenului cu un produs de curatare delicat, urmata de clatirea cu apa calda din abudenta. Nu se recomanda frecarea prosopului de suprafata fetei, ci tapotarea cu delicatete.

Exfolierea poate irita pielea tenului sensibil. Mai mult decat atat, utilizarea produselor care contin alcool, acizi sau parfumuri nu este recomandata pentru curatarea acestui tip de ten.

Retine faptul ca rutina de ingrijire a tenului se construieste in urma unui control de specialitate si pe baza recomandarilor medicului dermatolog.

Orice incercare de utilizare a unor produse pentru fata, fara a cunoaste cu exactitate impactul lor asupra tenului tau, nu este recomandata.

Indiferent de specificul sau, tenul tau merita cea mai buna ingrijire, cu produse special concepute pentru o curatare cu delicatete, ce protejeaza si infrumuseteaza pielea fetei.



