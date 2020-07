(P) Cum a reușit Vlad Ciuburciu să creeze unul dintre cele mai puternice branduri din Moldova la numai 30 de ani?

Vlad Ciuburciu, actualul director general al producătorului de preparate din carne și conserve Vascar, a reușit prin tinerețea și viziunea lui să aducă un suflu nou companiei înființate încă din anii '80, sub numele de Industria Cărnii Vaslui.

Absolvent al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, dar și al unui Master în Administrarea Afacerilor în aceeași instituție, tânărul a creat de la zero marca Moldova în Bucate, cel de-al doilea brand de sub "umbrela" companiei vasluiene, pe lângă cel care îi poartă numele.

Autocaracterizându-se drept "optimist, comunicativ, flexibil și consecvent", Vlad Ciuburciu lucrează în companie de mai bine de 10 ani, încă de pe băncile facultății. A fost pentru început Marketing Assistant, apoi Marketing Manager, urcând încet-încet către cea mai înaltă treaptă a afacerii de familie. De doi ani și jumătate, este Director General, reușind să impună la Vascar o nouă abordare, bazată pe realitățile mediului de business și ale societății din prezent și focusată pe creșterea brand awareness-ului la nivel național, nu doar în zona Moldovei.

"Anul trecut, au avut loc investiții importante în infrastructură și tehnologii noi, pentru a crește producția, randamentul și optimizarea fluxurilor tehnologice. (...) Faptul că astăzi suntem unul dintre cei mai importanți actori de pe piața românească de produse din carne se datorează accentului pe care îl punem pe calitate și pe relația cu consumatorii. Aceasta este filosofia mea de business și datorită acesteia am reușit să cresc brandul Vascar", explică Vlad Ciuburciu.

Compania Vascar, unul dintre principalii producători de preparate din carne și conserve din România, a fost înființată în urmă cu 35 de ani, iar în prezent deține o fabrică având capacitate extinsă de producție, 21 de magazine proprii în regiunea Moldovei și peste 380 de angajați. Sub conducerea lui Vlad Ciuburciu, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 20,5 milioane de euro anul trecut, o creștere cu 13% față de 2018. Produsele sale sunt distribuite la nivel național atât prin partenerii Key Accounts, cât și în magazine tradiționale. Nu în ultimul rând, compania produce preparate marcă proprie pentru rețele internaționale prezente pe piața din România, precum Mega Image, Carrefour, Kaufland, Lidl sau Auchan.

În ceea ce privește cea mai mare realizare a sa de când se află la conducerea companiei, Vlad Ciuburciu admite că este vorba despre lansarea brandului Moldova în Bucate. "Împreună cu echipa mea, am reușit să realizăm brandul de succes Moldova în Bucate, care a cucerit inimile românilor din întreaga țară. În 2018, am lansat o gamă care poartă eticheta Alege natural, fără E-uri, o linie de produse 100% naturale, cu ingrediente de cea mai bună calitate. Declarația fără E-uri înseamnă că am eliminat complet E-urile, nu doar le-am înlocuit pe unele cu altele. Iar publicul apreciază acest lucru", explică Directorul General Vascar.

În prezent, compania condusă de Vlad Ciuburciu traversează o nouă perioadă de tranziție și evoluție, cunoscând o creștere cu 300% a vânzărilor în timpul pandemiei de coronavirus și începând să își comercializeze produsele online, în băcănia virtuală eMag.