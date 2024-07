(P) Concurs pentru absolvenții de liceu: locul 1 o bursă integrală de studii în valoare totală de 27.000 Euro

Universitatea Româno-Americană, în parteneriat cu CITY College, University of York Europe Campus, oferă 3 burse de studiu la programul de licență cu dublă diplomă Business Studies (Marketing)*, care va începe în această toamnă!

Ce este un program cu dublă diplomă?

Programul dezvoltat de Universitatea Româno-Americană, împreună cu CITY College, University of York Europe Campus, le oferă tinerilor posibilitatea de a urma studii de Licență în Business Studies (Marketing)*, dar și de Masterat, în domenii precum Digital Marketing și Social Media sau International Relations & European Union Studies, în România, fără alte costuri suplimentare, precum relocarea în altă țară. Aici, ei vor avea parte de o educație de top, într-un mediu multicultural, vor învăța de la cei mai buni profesori internaționali și naționali, și își vor putea dezvolta o carieră fără granițe. La finalul studiilor, absolvenții vor primi două diplome recunoscute la nivel internațional: una de la Universitatea Româno-Americană și una de la University of York, Marea Britanie, una dintre cele mai bune universități, ce a obținut rating-ul Gold la Teaching Excellence Framework (TEF) în 2023 și este clasată pe locul 10 în clasamentul Times Higher Education (THE) al Research Excellence Framework (REF).

Anul acesta, cu ocazia lansării programului de Licență cu dublă diplomă Business Studies (Marketing) în România, absolvenții de liceu au parte de un super concurs prin care pot câștiga trei burse la acest program de studii.

Locul I este o bursă integrală de studii pentru toți cei 3 ani de studii, în valoare totală de 27.000 euro, respectiv 9000 de euro/ an.

Locul II este o bursă parțială de studii, ce acoperă 50% din taxa de studii, în valoare totală de 13.500 euro, respectiv de 4.500 de euro/an.

Locul III este o bursă parțială de studii, ce acoperă 50% din taxa de studii în valoare totală de 13.500 euro, respectiv de 4.500 de euro/an.

Detalii despre concurs:

Participanții trebuie să se înscrie în acest formular de participare la concurs, apoi să trimită pe adresa de e-mail [email protected] până la data de 24.07.2024, următoarele:

• Un eseu în limba engleză pe una dintre temele sugerate mai jos.

• O scrisoare de motivație în limba engleză prin care să spui de ce îți dorești să urmezi acest program de studii.

• Foaia matricolă, care să ateste că media generală a fiecărui an de liceu este de minimum 8.00 (opt) (dacă foaia matricolă nu este disponibilă la depunerea aplicației de concurs, media celor 4 ani de liceu trebuie introdusă în formularul de participare la concurs. Foaia matricolă se va depune ulterior la dosarul de înscriere).

Teme ESEU:

• Consumul de Social Media în era noastră

• Influența AI în Social Media

• Rolul influencerilor în distribuirea mesajelor

• Cum ne influențează Digital Marketing viața

Din lucrările primite în termenul limită, comisia de evaluare va alege cele mai bune 10 lucrări, iar autorii lor vor intra în etapa interviului, unde vor discuta cu reprezentanții celor două universități, fizic sau online.

Regulamentul de participare, detalii despre desfășurarea concursului, etapele și calendarul acestuia sunt disponibile aici!

Mai multe informații despre programele cu dublă diplomă sunt disponibile pe site-ul Universității Româno-Americane!

Pentru a afla toate detaliile despre acest concurs, citiți cu atenție regulamentul.

*Program organizat după evaluare.

Dată publicare: 08-07-2024 10:56



