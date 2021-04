(P) Coadă la o clinică din Timișoara pentru proceduri estetice cu plata în rate

Operațiile estetice au apărut ca o necesitate, cu sute de ani înainte de epoca noastră, după ce oamenii au început să-și vadă reflexia în prototipul oglinzii moderne.

O dată cu trecerea timpului, acestea au ajuns să fie folosite pentru oricine își dorește să aducă modificări minore sau majore corpului său.

Câteva dintre cele mai „populare” interventii estetice sunt cea a sânului, estetica facială, modelarea corporală, abdominoplastie, liposucție, rinoplastie, etc.

La Clinica Darinur din Timișoara oamenii stau la coadă pentru proceduri estetice cu plata în rate. Da, ai citit bine, plată în rate. Ratele pentru proceduri sunt sub forma unui „abonament”. Acest abonament este conceput pentru oamenii care-și doresc să aibă mai multă grijă de ei și să schimbe anumite aspecte ale înfățișării, însă nu-și permit să scoată din bugetul lunar o sumă mai mare.

De ce apelează oamenii la Clinica Darinur? În primul rând, pentru că echipa medicală este deosebită. Dr. Butta Ramona este unul dintre membrii echipei. Dânsa este specialist în chirurgie estetică, plastică și microchirurgie reconstructivă și are multiple specializări în estetică minim invazivă.

Dr. Butta Ramona spune că „Frumusețea este dată de Dumnezeu și moștenirea genetică. Îngrijirea personală și menținerea tinereții țin de respectul față de persoana proprie.”

În al doilea rând, Clinica Darinur ține pasul cu tehnologia și oferă consultații video gratuite prin intermediul mediului online.

Clinica Darinur are un istoric de peste 10 ani în piața clinicilor private din Timișoara și oferă tratamente adaptate individual, în funcție de dorințele și nevoile pacienților. Pe poarta Clinicii Darinur pășești intr-o lume fascinantă, a frumuseții si tinereții, pe care o meriti din plin.

Printre serviciile oferite de Clinica Darinur se numără și:

• Estetica facială (augumentare buze, pomeți, linie mandibulara, ștergere riduri, revolumizare, insertie fire lifting)

• Estetica corporală (remodelare, sculptare, liposculptura)

• Tratamente de piele

• Chirurgie estetică a feței și corpului.

• Peelinguri

• Revolumizare cu grăsime proprie sau celule stem

Pacienții Clinicii Darinur spun despre Dr. Butta Ramona că este „un medic specialist de excepție și un om absolut minunat care acordă timp și atenție fiecărui pacient.” și că are „o mână de aur”. Doamna Doctor îi face pacienții săi să se simtă mai încrezători, mai frumoși și mai puternici. În plus, aceștia se declară extrem de mulțumiți și de atmosfera din cadrul clinicii și de profesionalismul cu care sunt tratați.

Dacă-ți dorești să aflii mai multe despre servicii, prețuri și despre faimoasa plată în rate sub forma de abonament, te invităm să vizitezi site-ul Clinicii Darinur și să iei legătura cu echipa Doamnei Doctor Butta Ramona.