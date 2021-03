(P) Celebrul magazin de electrocasnice de lux TechStore.Ro caută parteneri de franciză!

Ai un oarecare buget de investiție și te gândești să intri în lumea afacerilor, dar nu știi cum să pui bazele unei companii profitabile?

De ce să iei totul de la zero când poți mai bine să continui ceea ce au început alții și să câștigi mai mult și mai simplu? O afacere profitabilă este deschiderea unei francize, un așa numit business la cheie, a unei companii deja recunoscută și apreciată pe piața românească. Astfel, beneficiezi de know how de la cei mai buni și ai garanția că intri în afaceri cu o idee deja testată, care a demonstrat că funcționează.

Ca idee de franciză, vom vorbi mai departe, în rândurile ce urmează, despre magazinul Techstore.ro, cu o experiență de peste 10 ani în România și cu un succes remarcabil pe piața electrocasnicelor de lux.

De ce să îți deschizi o franciză în domeniul electrocasnicelor



Un domeniu care va merge bine indiferent de vreme și de vremuri este domeniul alimentar. Dacă în ceea ce privește îmbrăcămintea sau locuința majoritatea oamenilor sunt dispuși să facă compromisuri dacă bugetul le-o cere, nu același lucru putem spune și despre mâncare, mai ales în România.

Românilor le place să mănânce și acest lucru este ușor de observat și dacă judecăm după numărul relativ mare de restaurante, cofetării, covrigării, cafenele, baruri și alte unități cu specific alimentar în comparație cu celelalte tipuri de afaceri. Iar pentru a avea succes, toți patronii acestor business-uri cu mâncare trebuie să investească în permanență în electrocasnice moderne, care să le optimizeze timpul de gătire, dar și să îi ajute să prepare mâncăruri gustoase, cu priză la public. De aceea, o franciză în domeniul electrocasnicelor este o franciză care îți garantează succesul în afaceri.

Techstore.Ro vrea să deveniți parteneri în afaceri!



Magazinul online Techstore.Ro comercializează exclusiv electrocasnice de lux de la producători cu renume mondial. Din portofoliul Techstore.Ro fac parte nume mari precum: HAIER, HITACHI, IoMabe, Berazzoni, ILVE, LOFRA Italy, Smalvic, TecnoGas, Baraldi Milano și mulți alții. Produsele comercializate de Techstore.Ro sunt importate din diferite colțuri ale Europei și ajung în România în cele mai mari unități alimentare din țară.

Cu ajutorul produselor Techstore.Ro, antreprenorii din domeniul alimentar reușesc să-și facă afacerile să-și atingă adevăratul potențial, beneficiind pe tot parcursul achiziției de consultanță în legătură cu produsele care îi interesează.

Techstore.Ro și-a creat deja un nume pe piața electrocasnicelor din România și acum, dacă ești interesat de o afacere bănoasă, dar care să nu te solicite prea mult, este timpul să profiți și tu de experiența Techstore.Ro. Deschide-ți o franciză Techstore.Ro și descoperă cât de simplu este să câștigi dacă ești cu adevărat pasionat de electrocasnice.

Investiția inițială este una modică în comparație cu potențialul unei astfel de afaceri, iar dacă ai nevoie de informații în legătură cu oricare din cele peste 5000 de tipuri de electrocasnice pe care Techstore.Ro le comercializează, echipa de specialiști ai acestui magazin îți stă mereu la dispoziție!

De aceea, spune DA provocării și alătură-te fenomenului Techstore.Ro în inițiativa de a tehnologiza bucătăriile române!