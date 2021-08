(P) Ce trebuie sa stii inainte de a participa la pariurile sportive

StirilePROTV

Esti pasionat de sporturi in general si asta iti ocupa tot timpul? Ei bine, pe langa placerea pe care ti-o ofera urmarirea sau chiar practicarea sporturilor preferate, exista si o metoda prin care sa castigi bani din acest hobby.

Evident, ne referim la pariurile sportive, cele pe care le poti face si la Winbet. Iata ce trebuie sa stii pentru a putea debuta in aceasta lume!

Exista anumite conditii pe care trebuie sa le indeplinesti inainte de a paria

Prima si cea mai importanta conditie pentru a paria este reprezentata de varsta: nu poti paria daca nu ai implinit inca varsta de 18 ani. Nu incerca sa incalci aceasta regula deoarece ignorarea ei te poate costa bani.

Pentru a deschide un cont la o casa de pariuri sportive va fi nevoie sa completezi un formular online in care vei trece: numele si prenumele, data nasterii, sexul, CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon si username-ul si parola pentru contul de pe site. Asa cum spuneam si mai sus, recomandat este sa folosesti doar date reale, acestea fiind verificate prin trimiterea documentelor doveditoare. Daca documentele nu corespund cu datele oferite, contul tau va fi inchis si banii deja investiti vor fi pierduti.

Nu in ultimul rand, tine minte si faptul ca poti paria online legal doar la casele de pariuri care detin o licenta eliberata de ONJN. Acest sistem de licentiere eliberat de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc atesta faptul ca activitatea casei de pariuri este reglementata.

Castigurile acumulate nu trebuie declarate la ANAF

Multi pariori novici isi fac griji in legatura cu impozitul datorat pentru pariuri, fie ele online sau offline. In ambele cazuri impozitul va fi aplicat la sursa, dar in moduri diferite. In cazul pariurilor offline, agentiile stradale vor retine impozitul la fiecare bilet castigator. In cazul agentiilor online, se vor impozita doar retragerile din contul de pariuri. Asadar, in calitate de parior nu mai trebuie sa declari nimic la ANAf, procesul de impozitare fiind automat.

Un card bancar nu este absolut obligatoriu

Multi pariori evita sa imbratiseze lumea pariurilor online deoarece fie nu au un card bancar, fie pur si simplu nu doresc sa-si introduca datele personale pe siteurile operatorilor. Merita mentionat si faptul ca agentiile online au sisteme asemanatoare cu ale bancilor si investesc anual o multime de bani in sisteme de securitate. Totusi, daca nu vrei sa imbratisezi tranzactiile online, exista si posibilitatea de a efectua depuneri in numerara la anumite agentii sau poti folosi vouchere.

Nu exista „ponturi sigure”

Poate fi deosebit de tentant sa crezi diverse persoane care se lauda cu banii stransi cu ajutorul meciurilor aranjate. Trebuie insa sa intelegi ca acestia sunt doar niste escroci care vor sa profite de naivitatea incepatorilor. Ei pot fi atat de inventivi incat sa-ti ceara banii dupa terminarea partidei. Evita astfel de persoane si nu vei avea probleme in lumea pariurilor sportive online.

Incepe cu sume mici

Chiar daca ai mai pariat offline, cunosti pronosticurile, ai verificat ponturile de pe site-urile de pariuri si ai ceva experienta, recomandarea noastra este totusi sa incepi cu sume mici. Platforma este noua pentru tine, asadar te sfatuim sa pariezi suma minima admisa la inceput, doar pana cand te obisnuiesti cu sistemul si cu regulile casei de pariuri online. Tine minte, pariurile online reprezinta un maraton, nu un sprint. Foarte rar te poti imbogati in cateva zile datorita lor.



Succes la pariat!

Licența nr. L1183150W000826