(P) Ce rulaje necesită bonusurile la cazino online?

Cei pasionați de jocuri de noroc, iar în cazul de față de jocurile de cazino, sunt probabil foarte familiarizați cu tot ce ține de acest domeniu și cu majoritatea tipurilor de jocuri.

Cu siguranță cele mai populare jocuri de cazino sunt sloturile sau pacanelele, în termeni mai obișnuiți.



În același timp, pasionații de jocuri au auzit cu siguranță că mai toți operatorii au diferite bonusuri la cazino, iar între acestea există mai multe diferențe. Începând de la valoarea sumei acordate ca bonus, până la condițiile de acordare sau condițiile de rulaj pe care jucătorul trebuie să le îndeplinească înainte de a putea retrage banii bonus.



Ei bine, în cele ce urmează discutăm despre ce condiții de rulaj există la cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pentru că lucrurile stau diferit de la un cazino la altul.



O bună parte din ofertele de bun venit reprezintă practic un bonus de 100% din suma depusă de un jucător nou care își deschide cont. Evident că există o limită a bonusului acordat, iar suma diferă de la cazino la cazino, ajungând chiar și la 2.000 RON. Bineînțeles, bonusurile cu valoare mare sunt de regulă și cele mai pretențioase când vine vorba de rulaj.

De câte ori trebuie să rulezi bonusul?

Majoritatea bonusurilor oferite necesită un rulaj de 30 de ori sau chiar 40 de ori înainte că acestea să devină bani reali, iar jucătorul să poată retrage și banii bonus. Pare mult la prima vedere, poate chiar este, însă odată ce joci nu prea îți dai seama cât de repede se poate face rulajul.



Există și cazinouri care oferă bonusuri mai puțin pretențioase, ba chiar cu o condiție de o singură rulare a banilor înainte de a putea efectua o retragere. Nu sunt des întâlnite situatile de acest gen, însă sunt foarte atractive pentru jucători, chiar dacă sumele acordate ca bonus la cazino nu ajung la să fie formate din patru cifre.



De asemenea, periodic întâlnim la diferite cazinouri online promoții sub formă de rotiri gratuite la pacanele. De multe ori acestea necesită un rulaj asemănător celui de care am vorbit mai sus, însă chiar recent a apărut o ofertă de bun-venit la un operator, care pe lângă faptul că oferea un bonus de 100% la prima depunere, își mai întâmpina jucătorii cu câteva sute de rotiri gratuite, fără condiții de rulaj. Evident, numărul rotirilor gratuite este diferit în funcție de suma primei depuneri.



Când vine vorba de jocuri de masă precum Blackjack, Ruletă sau chiar Poker, există oferte atractive sub formă de jetoane sau tichete, care au o anumită valoare și pe care jucătorii le pot folosi la cazino în loc de proprii bani.



Indiferent de situație și de promoții, sfatul principal este că dacă sunteți pasionat de jocuri trebuie să jucați responsabil. Specialiștii recomandă să nu alocați jocurilor de noroc mai mult de 10% din veniturile personale lunare și astfel veți evita situațiile neplăcute, pentru că, nu-i așa, jocurile pot creea dependență.