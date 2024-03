(P) Ce este simbolul Wild la sloturi online - semnificație și prezență în jocuri populare

Este de fapt trendul evident, mersul firesc al lucrurilor, pe măsură ce oamenii petrec tot mai mult timp pe internet și își mută în sfera virtuală o parte din activitatea de zi cu zi.

Zona de divertisment este importantă pentru public, iar jocurile ca la aparatele din sălile stradale au fost sursă de inspirație pentru populara categorie de păcănele online. Cele mai simple și mai atractive de resurse din categoria jocurilor de cazinou sunt accesibile pe internet și românilor, în deplină legalitate, pe platforme licențiate de ONJN.

Pasionații de sloturi online știu că toată distracția de profil gravitează în jurul simbolurilor de pe rolele acestor jocuri. Farmecul sloturilor ține tocmai de caracterul imprevizibil al fiecărui rezultat. O rotire aduce în prim-plan anumite simboluri, iar combinația acestora poate însemna acordarea unor câștiguri pentru jucători.

Totul depinde de simboluri și de modul în care acestea sunt menționate în regulamentul de joc. Unul dintre simbolurile "vedetă" la jocuri ca la aparate este simbolul Wild, care are puterea de a oferi extra beneficii la o simplă rotire.

canva.com

Ce super-puteri ale simbolul Wild

Simbolul Wild ține locul celorlalte simboluri de pe role, poate fi asemănat cu rolul Jokerului în anumite jocuri de cărți. Gama de acțiuni generate însă de simbolul Wild la păcănele este foarte mare și depinde de jocul la care ne referim. Așadar, rolul acestui simbol nu se rezumă la partea de înlocuire.

Printre puterile suplimentare se remarcă posibilitatea de a declanșa reluări ale rotirilor sau multiplicări ale câștigurilor. De asemenea, simbolul Wild își poate extinde suprafața, acoperind întreaga rolă.

Simbolul Wild nu este unul standard. Poate avea forme diverse, de exemplu poate fi o stea, un cufăr sau un desen, o imagine, un logo - totul în funcție de tematica jocului respectiv. La sloturi online bazate pe francize, simbolurile Wild au legătură directă cu brandul abordat. Pentru a identifica simbolul Wild, jucătorul poate accesa tabelul de plăți din fiecare joc înainte de a începe să rotească rolele.

Tipuri de simboluri Wild la sloturi online

Aceste simboluri a căror apariție creează bucurie pentru jucători au diverse tipuri de "magie". Pot să rămână fixați pe aceeași poziție pe parcursul a mai multe rotiri, pot acapara o rolă în întregime, pot să se dezvolte și să acopere suprafața de joc. Iată mai jos fiecare tip de simbol Wild și modul în care acționează pentru a crește nivelul de spectacol:

Simbol Wild standard

Cel mai comun simbol Wild ia locul celorlalte simboluri pentru a intra în combinații câștigătoare. În cele mai multe cazuri, un câștig asociat unui simbol Wild primește și un multiplicator de cel puțin 2x.

Wild expansiv (expanding)

Un astfel de simbol Wild domină zona din jurul său sau ajunge să acopere o rolă întreagă. Un astfel de efect apropie desigur jucătorul de câștiguri atractive.

canva.com

Wild lipicios (sticky)

Aceste simboluri Wild rămân la locul lor, bine fixate, pentru mai multe rotiri, crescând șansele la premii - se mărește exponențial posibilitatea de a completa linii de plată.

Wild stivuit (stacked)

Simbolurile Wild de acest gen apar în blocuri, ocupând mai puțin spațiu pe role. Deasupra tuturor, pe o singura rolă, ajung să acapareze rola în întregime.

Wild mobile (care se plimbă)

Simbolul Wild nu este fixat pe grilă (lipicios), ci se plimbă dintr-o parte în alta, aducând de asemenea beneficii posibile în jocul respectiv de păcănele online.

Jocuri Populare cu Wild la cazino online

Cum găsești cel mai simplu sloturi online care includ simbol Wild? Poți verifica simplu ce jocuri includ în titlu acest termen. Așa pot fi descoperite de exemplu Wild Yield de la Relax Gaming (un slot online distractiv care combină agricultura cu jocurile de cazino), Wild Trigger de la Play'n GO (cu tematică legată de Vestul Sălbatic) sau Wild Hike de la Relax Gaming (pentru fanii drumețiilor în natura sălbatică).

Sau poți citi recenziile sloturilor pe platforme dedicate jocurilor de cazino, platforme pe care vei găsi și recenzii cazinouri online, oferte cu rotiri fara depunere, topuri, sfaturi și multe alte informații interesante.

Numărul de sloturi online de acest tip este foarte mare, iată alte câteva titluri populare: Wildfire Wins de la Just For The Win, Wild Depths de la Pragmatic Play, Jurassic Park Gold de la Stormcraft Studios sau The Dog House Megaways de la Pragmatic Play.

Licenta: L2160797Y000396 ONJN.

