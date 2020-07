(P) Ce cărți să citești pentru a-ți dezvolta imaginația?

Marele fizician, Albert Einstein spunea că imaginația este mai importantă decât cunoașterea, pentru că cei care au multă imaginație pot descoperi lucruri noi și au abilitatea de a fi creativi.

Imaginația poate fi stimulată cu ajutorul lecturii, însă pentru a obține efectele dorite, este important și conținutul cărții pe care o citești. Cu cât ești mai captivat de o carte, cu atât aceasta îți va accelera imaginația și, în consecință, te va ajuta să fii mai creativ. Atunci când te cufunzi în lectură ai tendința să evadezi din cotidian și să dai frâu liber imaginației, inspirat și de lumea prezentată în paginile cărților pe care le citești.

Lectura îți dezvoltă imaginația pentru că stimulează emisfera dreaptă din creier, zona responsabilă cu intuiția și creativitatea. Fie că citești ficțiune, biografii sau cărți despre creativitate, lectura îți deschide mintea și îți oferă acces la lumi imaginare sau la perspective și idei noi. Dacă ești în căutarea unor cărți la cel mai bun preț, care să te ajute să îți descoperi potențialul creativ, îți oferim câteva exemple pe care le poți avea în vedere.

Multe persoane creative își fac griji din cauza originalității. Însă, premisa de la care pornește Austin Kleon în cartea „Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You about Being Creative” este aceea că nu mai poți reinventa roata, iar cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te accepți pe tine însuți și să descoperi cum poți oferi lumii din farmecul tău personal, cu ajutorul creativității individuale. Cartea include anecdote ilustrative și secțiuni cu mini-exerciții care îi îndeamnă pe cititori, cu ajutorul unor acțiuni practice, să își scoată la iveală potențialul creativ.

O altă carte care îți arată cum funcționează mințile creative și care sunt lucrurile care fac o persoană să aibă mai multă imaginație este „Gândirea laterală” a lui Edward De Bono, o personalitate de referință în domeniul gândirii creative. Potrivit lui De Bono, gândirea creativă nu este un talent misterios, ci o abilitate obișnuită, de aceea oferă în cartea sa instrumente practice care să permită fiecărei persoane să-și folosească creativitatea.

Tot pentru a te încuraja să-ți exprimi creativitatea, îți recomandăm și cartea „Oricine este un artist: Cum te ajuta creativitatea sa fii cel mai bun in tot ceea ce faci”, scrisă de Ron Tite, Scott Kavanagh și Christopher Novais. Creativitatea este importantă în orice domeniu, indiferent că ne referim la afaceri, cercetare medicală sau științifică ori satisfacția oferită de creațiile personale. În carte vei descoperi cum obiceiurile și comportamentele artiștilor te pot ajuta să îți stimulezi creativitatea și să-ți îmbunătățești comunicarea și capacitatea de a rezolva o problemă. Cu instrumentele prezentate în carte vei învăța cum să-ți îndeplinești obiectivele și cum să ai succes în viața personală și profesională.

În misiunea ta către accelerarea potențialului creativ îți recomandăm și cărțile de ficțiune, indiferent de genul literar din care fac parte. De ce? Pentru că acestea îți oferă acces către lumi imaginare și personaje ale căror acțiuni te pot inspira și pe tine. De exemplu, poți citi cărțile lui Neil Gaiman, considerat „un tezaur de povești” de către Stephen King. De altfel, el este unul dintre cei mai îndrăgiți autori de fantasy, ale cărui opere depășesc barierele imaginației. Tot pentru a-ți spori imaginația poți să îi ai în vedere și cărțile din seria „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor” ale autorului J.R.R. Tolkien, dar și romanele din seria Harry Potter scrise de J. K. Rowling. Aceste opere sunt exemple perfecte despre puterea imaginației și, în plus, au și darul de a te face să te pierzi în lumea personajelor.

Sporirea creativității este unul dintre cele mai importante beneficii pe care le poți obține atunci când citești, iar o imaginație bogată cu siguranță te va ajuta să îți îmbunătățești viața și te va face să fii mai fericit, de aceea alege cartea potrivită și lasă-ți potențialul creativ să iasă la suprafață.