(P) Ce botine damă să alegi pentru rochie?

Diferitele modele de botine damă sunt printre cele mai alese stiluri de încălțăminte pentru femei. Sunt cele mai populare toamna, iarna și primăvara devreme. Arată grozav cu pantaloni chino și blugi skinny înfășurați.

Dar, vor arăta la fel de bine cu stilizări ceva mai feminine și romantice? Bineînțeles!

Ce sunt botinele de damă?



Înainte de a prezenta cele mai interesante ținute cu o rochie și botine damă, merită explicat ce trăsături sunt cele mai caracteristice ale acestei croieli. Botinele sunt un tip de încălțăminte care au fost proiectate pentru lunile mai reci, motiv pentru care au, de obicei, o înălțime până la gleznă sau deasupra acesteia. Pot fi confecționate din diferite tipuri de materiale, cum ar fi pielea naturală, de căprioară sau material textil, dar cel mai adesea sunt fabricate din piele, care este cea mai flexibilă și durabilă. În magazinul online CCC vei găsi numeroase modele, în diferite stiluri și culori, dar indiferent ce vei alege, vei avea garanția unor produse de calitate.

Cum potrivești botinele cu rochia?



Botinele sunt un tip de încălțăminte atât de universal încât se potrivesc aproape tuturor femeilor. Arată grozav chiar și cu rochii din tricotaje mai groase. Toamna și iarna, nu trebuie să renunți la un aspect feminin și romantic! Colanții mai groși și botinele corespunzătoare cum ar fi cizmele Chelsea sau tip cowboy, sunt suficiente.



Rochia și botinele sunt o combinație perfectă, de asemenea, pentru primăvară și zilele mai reci de vară. Nu îți fie teamă de experimentele de modă. Este foarte probabil ca botinele tale preferate să arate grozav atât cu blugii tăi preferați, cât și cu „mica rochie neagră”.

Cum să alegi botinele pentru rochie?



Ce trebuie luat în considerare atunci când alegi cizme pentru rochie? În primul rând, acordă atenție tipului de material din care au fost realizate. Dacă ești în căutarea unor modele durabile pentru mai multe sezoane, alege botine din piele naturală sau piele de căprioară, pe care le poți cumpăra foarte ușor din magazinele fizice CCC sau din magazinul online.



Dacă vrei o încălțăminte pentru toamnă sau primele înghețuri de iarnă, verifică dacă are izolație suplimentară. Una dintre cele mai importante trăsături distinctive ale botinelor este înălțimea și tipul de toc. În magazinele staționare și online CCC, vei găsi botine cu benzi elastice pe laterale sau fixate cu fermoar sau cataramă. Fiecare dintre ele va arăta bine în combinație cu rochia.



În ultimele sezoane, modelele din materiale care imită pielea de șarpe și modelele etnice au fost foarte populare. În magazinul CCC nu lipsesc modelele complet netede (pentru fanele minimalismului modei) și decorate cu șnururi sau catarame(pentru iubitoarele de experimente de modă).



Datorită diversității lor, botinele se vor potrivi fiecărei femei indiferent de vârstă, stil și preferințe de culoare. Verifică ce modele de botine damă se potrivesc:



• Rochii maxi



Rochie lungă și botine - este o combinație bună? Desigur! O rochie maxi este o alegere excelentă pentru o nuntă, o petrecere elegantă în familie sau un eveniment corporativ. Dacă ceremonia are loc în sezonul toamnă-iarnă sau la începutul primăverii, botinele elegante și sexy cu vârful ascuțit vor fi o soluție bună.



• Rochii mini



„Mică rochie neagră” stă la baza garderobei unei femei! Este un model care va fi perfect pentru a merge la cinema, pentru prima întâlnire și pentru o întâlnire de seară cu un caracter mai puțin formal. Dacă ești o fană a stilurilor rock, alege botine negre din materiale care imită pielea de șarpe sau cu știfturi.



• Rochii creion



O rochie creion este baza multor stilizări de birou. Ce botine să alegi pentru o rochie elegantă? Piele netedă, cu toc mic sau cu toc înalt clasic. În negru sau bleumarin.



• Rochie tip cămașă



O rochie tip cămașă este o rochie care seamănă cu o cămașă lungă. Cel mai adesea are o curea în talie. Este un model care va fi perfect pentru o întâlnire sau o seară în oraș. O rochie tip cămașă ajunge de obicei la jumătatea coapsei sau chiar în spatele genunchiului. În versiunea casual, va arăta grozav cu botinele cu platformă. La rândul său, într-o versiune ceva mai elegantă cu botine cu toc.