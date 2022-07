(P) Case aproape de București, dar și de pădure

Storia.ro a realizat o selecție de proprietăți care au ambele beneficii: se află și în inima naturii, dar și aproape de capitală.

CASĂ ÎNCADRATĂ DE PĂDURI, LA SĂBĂRENI - 140.000 EUR

În noua zonă rezidențială din Săbăreni, încadrată de păduri, se află această vilă cu o curte generoasă, de 480mp, loc suficient pentru reuniuni la grătar, alături de familie sau prieteni. Sub terasa acoperită, de 16mp, casa are și o pivniță oferită bonus de către dezvoltator. Casa de patru camere are o suprafață de 155mp, este realizată din cărămidă și are, la parter - living, dining, bucătărie, baie, iar la etaj - trei dormitoare, un dressing, baie și două balcoane, precum și un pod pentru depozitare. Accesul către București se face prin DN1 sau DN7, către sectoarele unu sau șase.

CASĂ ÎN STIL BRÂNCOVENESC LA MOARA VLĂSIEI - 184.900 E + TVA

Construită în 2021, cu o arhitectură neoromânească, această casă cu cerdac și teren de 1.010 mp este situată aproape de pădure, în Moara Vlăsiei, cu acces în zona de nord a Bucureștiului. La parterul casei se găsesc: living, dining, bucătărie, trei dormitoare înalte de 2,9m, precum și două băi și o cameră tehnică. Podul casei poate fi folosit pentru depozitare și are o înălțime de 2,9 m. Casa dispune de încălzire prin pardoseală.

CASĂ CU GRĂDINĂ LA MOARA VLĂSIEI - 149.000 E

Având un teren de 1.650 mp, care poate acomoda o grădină sau chiar o livadă, această casă este situată în Moara Vlăsiei, având acces la Autostrada București-Ploiești. În apropierea localității se găsesc Pădurile Brânzeasca și Biglaru. Casa este construită în 2005, are patru camere mari și luminoase, cele de la etaj având tavanul din lambriu din lemn, ceea ce îi conferă un aspect rustic.

CASĂ CU 7 CAMERE LÂNGĂ PĂDURE ȘI LAC, LA PERIȘ - 285.000 E

Această casă din Periș, cu un etaj și mansardă, are o deschidere de 15m la lac, precum și priveliște spre pădure. Terenul este de 928 mp, iar suprafața construită este de 335 mp. La demisol se găsesc camera de relaxare, cu ieșire spre terasă și grădină, o baie și camera tehnică. La parter se află un living cu șemineu, zona de dining, cu vedere spectaculoasă spre lac și pădure, datorită geamurilor mari, bucătăria deschisă, cu acces spre o terasă de 32 mp, un dormitor / birou și o baie. La etaj se află patru dormitoare, din care două au vederea spre lac și o baie. Mansarda este formată din trei camere și o baie, dar poate fi recompartimentată. Încălzirea se face cu ajutorul unei centrale cu lemne, dar se poate instala o centrală pe gaz.

DUPLEX LA BALOTEȘTI, APROAPE DE PĂDURE - 115.000 E

Situat în Balotești, aproape de pădure, acest duplex are o curte de 400mp, cu terase de 30 mp și spațiu verde amenajat. Având trei camere, două băi mobilate și utilate, bucătărie închisă, dar și pod, casa beneficiază de încălzire prin centrală termică și calorifere, de toate utilitățile (curent, gaze, apa, canalizare) și de finisaje de calitate superioară.

DUPLEX DE 6 CAMERE ÎN CORBEANCA, LÂNGĂ PĂDURE - 175.000 E

Această vilă de tip duplex se află într-un cartier rezidențial liniștit, în apropiere de pădure. În curtea de 240 mp se află un foișor închis, mobilat, care dispune de aer condiționat și TV, în timp ce terasa casei are 13 mp. La parter se află livingul, bucătăria, o baie, la etaj - 2 dormitoare, un birou, o baie, iar la mansardă un dormitor, un dressing și o baie. Fiecare dormitor beneficiază de balcon.

În funcție de preferințe, doritorii pot găsi pe Storia.ro, folosind filtrele de căutare, o mare varietate de case înconjurate de natură, cu grădini, livezi, copaci care asigură umbra în curte, pentru ca verile să le fie întotdeauna răcoroase.



