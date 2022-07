(P) Care sunt spitalele de top din străinătate și cum ajungi acolo la tratament? Un reprezentant medical Meditravel explică

Timpul mult mai rapid de acces la tratament, tehnologiile inovatoare și medicii de renume internațional sunt principalii factori care îi determină pe pacienții care au posibilități financiare să se trateze în spitale renumite din Turcia, Austria sau Italia. Prețurile sunt doar cu puțin mai mari comparativ cu spitalele private din țara noastră, calitatea serviciilor și tehnologiile medicale disponibile depășesc însă cu mult nivelurile existente în România.

Dar cum ajungi la tratament într-un spital de renume din străinătate? „Totul decurge foarte simplu” explică reprezentanții medicali de la MEDITRAVEL România. „Prin parteneriatele pe care le avem cu spitale de top din Italia, Turcia, Austria sau Israel, putem asigura rapid accesul pacienților noștri la cei mai renumiți medici și la cele mai bune spitale. Având parteneriate cu mai multe spitale din mai multe țări, putem oferi consultanță completă pentru alegerea celei mai bune variante, în funcție de nevoile fiecărui pacient, de bugetul și de preferințele acestuia. În plus, asigurăm traducător de limba română în spital, transfer de la aeroport, astfel încât pacienților să le fie cât mai ușor și să se concentreze numai la sănătatea lor. De restul ne ocupăm noi!”.

Spusele acestora sunt confirmate și de pacienți. Astfel, dl. A, din București, povestește: „Am contactat firma Meditravel pentru a mă ajuta în scopul unei intervenții vasculare la membrele inferioare. Am luat legătura cu ei, mi-au prezentat o serie de oferte din partea unor spitale din Europa și noi am ales un spital din Istanbul, unde am și efectuat intervenția chirurgicală. Documentele și analizele au fost traduse și transmise către doctor de către echipa Meditravel. La spital, am avut parte de asistență în limba română din partea agenției. Personalul medical a fost excelent, iar condițiile din spital au fost impecabile. Recomand cu toată încrederea Meditravel în vederea găsirii unei soluții medicale.”

Cei mai mulți pacienți care pleacă în străinătate pentru tratament medical caută servicii de oncologie. Este firesc, pentru că atunci când te confrunți cu un diagnostic grav, este normal să cauți cei mai buni medici, acces la cele mai noi medicamente și la cele mai inovatoare tehnologii medicale. Este normal să cauți ce este mai bun pentru tine și pentru cei apropiați. Orice șansă în plus contează! Și este important să ai alături echipa potrivită și un partener de încredere, așa cum este agenția de turism medical Meditravel România.



Mulți pacienți întreabă cât costă tratamentul medical în spitalele din străinătate, pentru a vedea dacă își pot permite costurile.

„Nu există un cost standard, fiecare caz este evaluat de către echipa de medici din străinătate; în funcție de recomandările făcute de medici, se calculează un cost estimat pentru fiecare pacient. În general însă, pacienții ar trebui să ia în calcul un cost de câteva mii de euro pentru un pachet de investigații și diagnosticare și un cost mediu de la zece până la douăzeci de mii de euro pentru o intervenție chirurgicală. Pacienții ar trebui însă să afle și de opțiunea de a doua opinie medicală (second opinion), prin care pot afla opinia medicilor din străinătate numai pe baza actelor și investigațiilor medicale sau printr-o consultație online. Contra a numai câteva sute de euro, pacienții pot consulta astfel medici de renume internațional, de la cele mai bune spitale din lume, iar pe baza opiniei acestora pot continua să se trateze în România. Este o opțiune foarte bună pentru cei care nu dispun de resurse pentru a se trata la spitale din străinătate, dar care doresc să beneficieze totuși de expertiza acestora”, explică reprezentanții medicali ai Meditravel.

„Expertiza noastră constă de asemenea în a optimiza atât traseul medical dar și costurile asociate; am obținut pentru pacienții noștri reduceri de până la 30% față de prețul pe care îl obținuseră aceștia direct de la spital!”.

MEDITRAVEL este agenția de turism medical ce are cele mai multe parteneriate cu spitale de top din Italia, Austria, Turcia sau Israel. Sunt specialiști în identificarea celor mai bune opțiuni de tratament în străinătate, oferind servicii integrate și facilitând accesul pacienților români la tratament medical în străinătate sau pentru obținerea unei a doua opinii medicale. Un partener de încredere pentru cei care caută sănătate de 5 stele!

Ai nevoie de tratament medical în străinătate? Cauți o clinică sau un spital din Italia, Turcia sau Austria sau ai nevoie de o a doua opinie medicală? Poți să contactezi un reprezentant medical MEDITRAVEL chiar acum.

